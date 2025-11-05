Santa Catarina estreia em feira de negócios turísticos em Gramado com mais de 100 coexpositores

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), marcará presença no 37º Festuris, realizado no Serra Park, em Gramado (RS), entre os dias 6 e 9 de novembro. Esta será a primeira vez que a Setur participa do evento com estande próprio, intensificando a promoção do estado em um dos maiores mercados emissores de turistas domésticos do país.

A participação deste conta com mais de 100 coexpositores. A ampla comitiva catarinense realizará diversas ativações no estande e promoverá uma capacitação especial para agentes e operadores de turismo, com foco nas ofertas das quatro estações do ano.

O principal mote da presença de Santa Catarina é a pluralidade de suas vocações turísticas, visando atrair visitantes durante todo o ano, desmistificando a imagem de ser apenas um destino de verão. “Estar no Festuris, pela primeira vez como Setur, é uma ação que demonstra o compromisso do Governo em investir na promoção do estado. O Rio Grande do Sul é um vizinho estratégico e um mercado emissor fundamental para o nosso turismo doméstico. Viemos com uma delegação recorde para mostrar que Santa Catarina é um destino pronto e diversificado, que oferece excelência em todas as suas quatro estações”, afirma a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.

Conectividade e Negócios Estratégicos

A proximidade geográfica com o Rio Grande do Sul e a facilidade de acesso são pontos chave da participação. O estado oferece ampla conectividade, seja via BR-101 duplicada, seja pelos aeroportos de Florianópolis, Navegantes e Porto Alegre, que contam com ofertas de voos diretos entre as capitais.

Como um dos maiores eventos da América Latina, o Festuris é o ambiente ideal para conectar profissionais do setor. Santa Catarina terá a oportunidade de apresentar o potencial turístico de seus mais de 100 coexpositores levando o que há de melhor em hospedagem, lazer e entretenimento.

A presença na feira é vista como uma estratégia para impulsionar a cadeia produtiva e de negócios, permitindo que o visitante gaúcho tenha a possibilidade de prolongar sua estadia e desfrutar da receptividade e acolhimento catarinense, seja em viagens de negócios, estudos ou lazer.