SUS Gaúcho destina R$ 183 milhões para portas de entrada, UPAs e pronto atendimentos municipais

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), vai investir R$ 183,1 milhões nas chamadas portas de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), reforçando e qualificando o atendimento de urgência e emergência nas unidades de pronto atendimento (UPAs) e nos pronto atendimentos de hospitais municipais.
Os recursos, que fazem parte do Programa SUS Gaúcho, lançado pelo governador Eduardo Leite em setembro , fortalecerão serviços vitais para o SUS. Em geral, todos realizam, em conjunto com a atenção básica, o primeiro atendimento dos pacientes, evitando a sobrecarga dos hospitais e casas de saúde de maior porte.
Mais 40% para portas de entrada
Instaladas em hospitais, as portas de entrada de urgência e emergência atendem casos agudos e graves, como acidentes, traumas e problemas cardiorrespiratórios. Para ampliar esse serviço, considerado vital para a rede do SUS, foram elevados em R$ 108,7 milhões os recursos destinados a 196 hospitais na soma para 2025 e 2026.
Os valores que serão aplicados no atendimento correspondem a um aumento de 40%. Nas cinco classificações como porta de entrada (Geral I, II e III e Especializada I e II), que correspondem ao tipo de serviço oferecido, os incentivos financeiros foram reajustados entre R$ 262,5 mil (Geral I) e R$ 1 milhão (Especializada II) por ano.
“São recursos de custeio que os hospitais poderão utilizar com a finalidade que for mais importante para a realidade local, reforçando equipes, por exemplo, ou comprando medicamentos”, explica o diretor-adjunto do Departamento de Gestão da Atenção Especializada (Dgae) da SES, Marcelo Reidel.
Critérios de distribuição, novos investimentos em UPAs e pronto atendimentos municipais
Os locais foram escolhidos com base no tempo médio entre a chegada de pacientes, os exames necessários para o diagnóstico e a conclusão do caso, com alta, internação ou transferência. Porto Alegre terá o maior aumento de recursos (R$ 4,6 milhões, seguido de Pelotas (R$ 3,1 milhões) e Passo Fundo (R$ 2,1 milhões).
Em todo o Rio Grande do Sul, 38 UPAs funcionam 24 horas por dia em 34 municípios. O serviço também é muito importante para a rede do SUS, por servir como elo entre a atenção básica e os hospitais, oferecendo atendimento de urgência 24 horas para casos mais graves que não podem ser resolvidos nas unidades básicas de saúde (UBS) e não envolvem risco de morte iminente.
O Estado vai investir R$ 43 milhões nas UPAs até o final de 2026, de acordo com o tipo de estabelecimento – habilitada, habilitada e qualificada ou ampliada, habilitada e qualificada. A definição dos valores se baseia no número de atendimentos de urgência e emergência registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, bem como na população abrangida.
O maior reajuste mensal, de R$ 140 mil, será destinado às UPAs habilitadas e qualificadas. Localizadas nos municípios de Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão, essas unidades passarão a receber R$ 490 mil mensais — anteriormente, o valor era de R$ 350 mil.
Pronto atendimentos municipais
No caso dos serviços de pronto atendimento pertencentes a prefeituras, o Estado passou a pagar um novo incentivo financeiro. Serão R$ 31,2 milhões de investimento pelo SUS Gaúcho para qualificar o serviço em 30 estabelecimentos de 26 municípios que funcionam 24 horas por dia.
SUS Gaúcho visa otimizar a reabilitação física de pacientes e ampliar entregas de colete de escoliose
Para calcular os valores, foram considerados os atendimentos de urgência com observação até 24 horas em atenção especializada e também os atendimentos médicos em unidades de pronto atendimento. Unidades que atendem entre mil e 4,5 mil pessoas por mês receberão R$ 30 mil. Para os locais com atendimento entre 4.501 e 7.875 pessoas, serão repassados R$ 40 mil mensais até o final de 2026. No caso de pronto atendimentos que recebem mais de 7.876 pacientes, o valor será de R$ 50 mil todos os meses.
Em 2025, serão pagos R$ 2,6 milhões no total. No ano que vem, serão destinados R$ 28,6 milhões aos pronto atendimentos municipais.
SUS Gaúcho destina R$ 18 milhões para implantação de serviço de saúde mental comunitária em municípios do Rio Grande do Sul
Com SUS Gaúcho, Estado repassará recurso inédito para municípios transportarem pacientes
Texto: Ascom SES
Edição: Secom