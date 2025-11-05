Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde anuncia centro do TEAcolhe em Tenente Portela e investimentos em hospitais de Humaitá e Santo Antônio da Patrulha

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), oficializou na quarta-feira (5/11) a criação de um Centro de Atendimento em Saúde (CAS)...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/11/2025 às 18h04
Saúde anuncia centro do TEAcolhe em Tenente Portela e investimentos em hospitais de Humaitá e Santo Antônio da Patrulha
Solenidade foi acompanhada por gestores dos estabelecimentos de saúde e prefeitos dos municípios beneficiados -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), oficializou na quarta-feira (5/11) a criação de um Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe na Apae de Tenente Portela. Na mesma solenidade, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou um convênio de R$ 1,25 milhão com o Hospital de Santo Antônio da Patrulha e outro de R$ 603 mil com Hospital Adesco, de Humaitá.

“Estamos celebrando mais essas conquistas para os usuários do sistema de saúde, ampliando serviços e protegendo quem mais precisa”, ressaltou Arita Bergmann.

CAS TEAColhe em Tenente Portela

O CAS TEAcolhe irá ampliar os atendimentos na região Norte do Estado, em especial na área de abrangência da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, onde já estão em funcionamento dois CAS, um em Frederico Westphalen e outro em Três Passos. A Comissão Intergestores Regional (CIR) ainda irá definir as cidades de referência do novo CAS na região a ser instalado em Tenente Portela.

“É um reconhecimento do governo do Estado ao trabalho de excelência que é feito pela Apae em Tenente Portela”, destacou o prefeito, Rosemar Sala. Estão previstos 1,2 mil atendimentos mensais para 150 usuários, com repasse de R$ 100 mil mensais do Estado para custeio.

O Rio Grande do Sul já tem 55 centros do TEAcolhe em funcionamento, sete habilitados e outros quatro em tramitação na SES. A meta da SES é chegar a 90 CAS do TEAcolhe até o final de 2026.

O secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, que participou da solenidade de assinatura do contrato, é autor da Lei Estadual 15.322/2019, sancionada pelo governador Eduardo Leite, que instituiu a Política de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista. O Programa TEAColhe tem o objetivo de implementar a lei.

Nova recepção no Hospital de Santo Antônio da Patrulha

O governo do Estado também está destinando R$ 1,25 milhão para a obra da nova recepção do Hospital de Santo Antônio da Patrulha, administrado pela Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN). O convênio ainda define uma contrapartida de R$ 13,5 mil a ser paga pelo hospital.

“Esse novo espaço irá qualificar o atendimento, garantindo um melhor acolhimento para a população atendida no nosso hospital”, explicou Dirceu Dal Molin, presidente da AHVN. Cerca de 150 pessoas são atendidas por dia no Hospital de Santo Antônio da Patrulha.

O prefeito do município, Rodrigo Massulo, recordou os investimentos do Estado na saúde do município, como a compra de um novo tomógrafo para o hospital, a aquisição de 50 camas elétricas e o aporte de recursos para abertura de 30 leitos na Operação Inverno Gaúcho com Saúde 2025.

Hospital de Humaitá recebe 603 mil para reformas

A SES também destinou R$ 603,44 mil para obras e reformas do espaço físico do Hospital Adesco, em Humaitá. Segundo o plano de trabalho, a instituição necessita de adequações na rede elétrica e no telhado.

O prefeito Luiz Carlos Sandri recordou que a secretária Arita Bergmann esteve em agosto em Humaitá, onde realizou a entrega de equipamentos para o hospital. O investimento da SES nos hospitais de pequeno porte supera R$ 45 milhões pelo Programa Avançar Mais na Saúde.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
.
Saúde Há 23 minutos

SUS Gaúcho destina R$ 183 milhões para portas de entrada, UPAs e pronto atendimentos municipais

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), vai investir R$ 183,1 milhões nas chamadas portas de entrada do Sistema Único de Saúde ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 3 horas

Semae apoia a campanha Novembro Azul

Foto: Semae/DivulgaçãoEm apoio à campanha Novembro Azul, movimento mundial dedicado à conscientização sobre a saúde do homem e à prevenção do cânce...

 Foto: Divulgação HSA
HSA Há 4 horas

Hospital Santo Antônio abre inscrições para programa de Residência Médica 2026

Os programas têm duração de dois a três anos e estão em fase de credenciamento provisório junto à Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
Saúde Há 4 horas

Unesco faz recomendação inédita para uso ético da neurotecnologia

Orientações entram em vigor no dia 12 de novembro próximo

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 1 dia

Samu SC comemora 20 anos com mais de 2 milhões de atendimentos à população

Foto: Arquivo/SecomSanta Catarina deu um passo histórico, em 5 de novembro de 2005, com a implantação da primeira Central de Regulação de Urgência ...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
24° Sensação
3.4 km/h Vento
60% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Comissão analisará sugestões para combater interdição abusiva de pessoas idosas
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova assistência técnica gratuita para moradias em áreas de habitação social
Economia Há 4 minutos

BC mantém juros básicos em 15% ao ano pela terceira vez seguida
Justiça Há 4 minutos

Moraes diz que PF vai investigar crime organizado no Rio de Janeiro
Turismo Há 19 minutos

Santa Catarina estreia em feira de negócios turísticos em Gramado com mais de 100 coexpositores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,73%
Euro
R$ 6,16 -0,65%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 587,002,12 +3,62%
Ibovespa
153,294,44 pts 1.72%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias