Saúde anuncia centro do TEAcolhe em Tenente Portela e investimentos em hospitais de Humaitá e Santo Antônio da Patrulha

Solenidade foi acompanhada por gestores dos estabelecimentos de saúde e prefeitos dos municípios beneficiados -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), oficializou na quarta-feira (5/11) a criação de um Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe na Apae de Tenente Portela. Na mesma solenidade, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinou um convênio de R$ 1,25 milhão com o Hospital de Santo Antônio da Patrulha e outro de R$ 603 mil com Hospital Adesco, de Humaitá.

“Estamos celebrando mais essas conquistas para os usuários do sistema de saúde, ampliando serviços e protegendo quem mais precisa”, ressaltou Arita Bergmann.

CAS TEAColhe em Tenente Portela

O CAS TEAcolhe irá ampliar os atendimentos na região Norte do Estado, em especial na área de abrangência da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde, onde já estão em funcionamento dois CAS, um em Frederico Westphalen e outro em Três Passos. A Comissão Intergestores Regional (CIR) ainda irá definir as cidades de referência do novo CAS na região a ser instalado em Tenente Portela.

“É um reconhecimento do governo do Estado ao trabalho de excelência que é feito pela Apae em Tenente Portela”, destacou o prefeito, Rosemar Sala. Estão previstos 1,2 mil atendimentos mensais para 150 usuários, com repasse de R$ 100 mil mensais do Estado para custeio.

O Rio Grande do Sul já tem 55 centros do TEAcolhe em funcionamento, sete habilitados e outros quatro em tramitação na SES. A meta da SES é chegar a 90 CAS do TEAcolhe até o final de 2026.

O secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, que participou da solenidade de assinatura do contrato, é autor da Lei Estadual 15.322/2019, sancionada pelo governador Eduardo Leite, que instituiu a Política de Atendimento Integrado à Pessoa com Transtornos do Espectro Autista. O Programa TEAColhe tem o objetivo de implementar a lei.

Nova recepção no Hospital de Santo Antônio da Patrulha

O governo do Estado também está destinando R$ 1,25 milhão para a obra da nova recepção do Hospital de Santo Antônio da Patrulha, administrado pela Associação Hospitalar Vila Nova (AHVN). O convênio ainda define uma contrapartida de R$ 13,5 mil a ser paga pelo hospital.

“Esse novo espaço irá qualificar o atendimento, garantindo um melhor acolhimento para a população atendida no nosso hospital”, explicou Dirceu Dal Molin, presidente da AHVN. Cerca de 150 pessoas são atendidas por dia no Hospital de Santo Antônio da Patrulha.

O prefeito do município, Rodrigo Massulo, recordou os investimentos do Estado na saúde do município, como a compra de um novo tomógrafo para o hospital, a aquisição de 50 camas elétricas e o aporte de recursos para abertura de 30 leitos na Operação Inverno Gaúcho com Saúde 2025.

Hospital de Humaitá recebe 603 mil para reformas

A SES também destinou R$ 603,44 mil para obras e reformas do espaço físico do Hospital Adesco, em Humaitá. Segundo o plano de trabalho, a instituição necessita de adequações na rede elétrica e no telhado.

O prefeito Luiz Carlos Sandri recordou que a secretária Arita Bergmann esteve em agosto em Humaitá, onde realizou a entrega de equipamentos para o hospital. O investimento da SES nos hospitais de pequeno porte supera R$ 45 milhões pelo Programa Avançar Mais na Saúde.