Mundial Sub-17 Feminino: Brasil luta, mas perde para Coreia do Norte

Com uma a menos, seleção foi superada pelas tricampeãs mundiais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/11/2025 às 17h48

Não foi desta vez. A seleção brasileira feminina Sub-17 foi superada por 2 a 0 pela favorita Coreia do Norte nas semifinais do Mundial da categoria, em Rabat (Marrocos) e adiou o sonho do título inédito na competição. Yu Jong Hyang marcou duas vezes para as asiáticas, maiores campeãs mundiais na categoria (elas somam três títulos). As norte-coreanas seguem na luta pelo tetracampeonato. Já as brasileiras, que pela primeira vez na história avançaram à semi Mundial, voltarão a campo no sábado (8) para brigar pelo terceiro lugar. A partida será às 12h30 (horário de Brasília) no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat. Na sequência, ocorrerá a decisão do título.

A primeira etapa da partida começou com pressão das norte-coreanas, que quase abriram o placar aos dois minutos, com Kyong Kim, mas ela chutou para fora. Três minutos depois foi a vez do Brasil ameaçar o gol norte-coreano, com um belo chute de Kaylane, mas a bola desviou na zaga, passando rente ao gol. Aos 14 minutos, a Amarelinha sofreu a primeira baixa: com dores na coxa esquerda, Gi Seppe foi substituída por Dulce Maria. A Coreia do Norte seguiu dominando o jogo: ao 16, Jong Hyang tentou finalizar, acabou travada pela marcação de Pepe e a goleira Ana Morganti atenta defendeu a tempo. Morganti fechou o gol ouras vezes: aos 21 agarrou uma bola cabeceada por Chong Gum, e cinco minutos depois fez ótima defesa de um chute cruzado de Rye Yong.

Aos 32 minutos, o Brasil chegou ao ataque após falha na zaga; Maria roubou a bola de Jin Ju, disparou e chutou já dentro da grande área, mas goleira Son Gyong defendeu. Aos 41 minutos, após intervenção do VAR, o árbitro anotou pênalti contra o Brasil: Adreyna tocou com a mão na bola e foi expulsa. Na sequência, Jong Hyang cobrou e abriu o placar para a Coreia do Norte.

Na volta do intervalo, logo aos cinco minutos, Jong Hyang recebeu cruzamento da direita e chutou cruzado para o fundo da rede, ampliou para 2 a 0 a vantagem das norte coreanas. Com uma a menos em campo e diante da forte marcação adversária, a seleção não se entregou. Aos 35 minutos, Kaylane se livrou da marcação, cruzou na grande área para Evelin cabecear ao gol, mas a zaga a impediu. Na sobra, Helena ainda chutou em direção ao gol, mas a bola foi para fora. Já nos acréscimos, aos 50 minutos, o Brasil partiu para o contra-ataque com Evenlin, que ganhou da marcação e desferiu o torpedo, mas a goleira Son Gyong impediu o gol.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
