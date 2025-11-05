Quarta, 05 de Novembro de 2025
Tenente Portela, RS
Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
05/11/2025 às 16h33
Semae apoia a campanha Novembro Azul
Foto: Semae/Divulgação

Em apoio à campanha Novembro Azul, movimento mundial dedicado à conscientização sobre a saúde do homem e à prevenção do câncer de próstata, os técnicos e colaboradores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) se reuniram na tarde desta quarta-feira (05/11) para um registro simbólico. Vestidos de azul, os servidores demonstraram adesão à causa que busca reforçar a importância do diálogo e cuidados com a saúde do homem e, especialmente, para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

A iniciativa integra o esforço global de alertar para os riscos e incentivar o diagnóstico precoce da doença, que continua sendo um dos maiores desafios à saúde masculina. Segundo o World Cancer Research Fund, foram registrados cerca de 1,47 milhão de novos casos de câncer de próstata em 2022, colocando-o entre os tipos mais comuns no mundo.

“Ao aderir à campanha, a Semae reforça seu compromisso com a promoção da saúde e da qualidade de vida de seus servidores e da sociedade. Neste Novembro Azul, a mensagem é clara: prevenir é o melhor caminho, e cuidar de si mesmo é um gesto de amor à vida. Mais do que uma data, o Novembro Azul é um chamado ao autocuidado e à responsabilidade. Cuidar da saúde é um ato de coragem, e pequenas atitudes fazem grande diferença”, destaca o secretário da Semae, Emerson Stein.

Dados

No Brasil, os números também chamam a atenção. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que, entre 2023 e 2025, o país registrou 71.730 novos casos por ano, com risco estimado de 67,86 casos a cada 100 mil homens. Trata-se do câncer mais incidente entre a população masculina (excluindo os de pele não melanoma) e o segundo que mais causa mortes. Em 2021, mais de 16 mil brasileiros perderam a vida em decorrência da doença, uma média de 44 mortes por dia.

A idade é um dos principais fatores de risco, com cerca de 75% dos diagnósticos em homens com 65 anos ou mais. No entanto, a história familiar, a etnia, especialmente entre homens negros ou com ascendência africana, e o estilo de vida também influenciam significativamente. Sedentarismo, obesidade e alimentação rica em gorduras aumentam as chances de desenvolvimento da doença.

A boa notícia é que, quando detectado precocemente, o câncer de próstata tem altas taxas de cura e pode ser tratado com sucesso. O Ministério da Saúde recomenda que a decisão sobre exames de rastreamento, como o PSA (exame de sangue) e o toque retal, seja feita em conjunto com um profissional de saúde, levando em consideração o histórico e os fatores individuais de cada paciente. Apesar dos tabus, são procedimentos simples e essenciais para salvar vidas. Manter hábitos saudáveis, praticar atividades físicas, adotar uma alimentação equilibrada e evitar o consumo excessivo de álcool e cigarros são algumas práticas recomendadas que ajudam na prevenção.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
