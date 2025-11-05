Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hospital Santo Antônio abre inscrições para programa de Residência Médica 2026

Os programas têm duração de dois a três anos e estão em fase de credenciamento provisório junto à Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
05/11/2025 às 15h48
Hospital Santo Antônio abre inscrições para programa de Residência Médica 2026
Foto: Divulgação HSA

A Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, por meio da Comissão de Residência Médica (COREME Mirna Teresinha Kinsel Braucks), anunciou a abertura do processo seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica 2026, credenciados pelo Ministério da Educação (MEC).

O edital oferece oito vagas distribuídas em quatro especialidades: Cirurgia Bariátrica (com pré-requisito), Cirurgia Geral, Clínica Médica e Ortopedia e Traumatologia. Os programas têm duração de dois a três anos e estão em fase de credenciamento provisório junto à Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).

As inscrições poderão ser realizadas de 18 de novembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo link https://forms.gle/waMR9iZkHi5hcQg87.

O processo seletivo será composto por duas etapas: prova escrita objetiva, marcada para o dia 25 de janeiro de 2026, às 9h, com peso de 90%, e análise curricular com entrevista, a partir das 14h do mesmo dia, valendo 10%.

O início das atividades está previsto para 2 de março de 2026.

Mais informações podem ser obtidas junto à COREME, na Rua Romário Rosa Lopes, nº 42, em Tenente Portela, pelo telefone (55) 99622-7216 (WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected]. E nas redes sociais do Hospital Santo Antônio e Rádio Província Fm
O edital completo está disponível no site https://hospitalsantoantoniotp.com.br.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 27 minutos

Semae apoia a campanha Novembro Azul

Foto: Semae/DivulgaçãoEm apoio à campanha Novembro Azul, movimento mundial dedicado à conscientização sobre a saúde do homem e à prevenção do cânce...
Saúde Há 1 hora

Unesco faz recomendação inédita para uso ético da neurotecnologia

Orientações entram em vigor no dia 12 de novembro próximo

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 23 horas

Samu SC comemora 20 anos com mais de 2 milhões de atendimentos à população

Foto: Arquivo/SecomSanta Catarina deu um passo histórico, em 5 de novembro de 2005, com a implantação da primeira Central de Regulação de Urgência ...

 Auditoria atua como ferramenta de gestão no SUS que identifica falhas, aponta irregularidades e propõe melhorias nos serviços -Foto: Ascom SES
Saúde Há 24 horas

Rio Grande do Sul recebe seminário sobre auditoria no SUS com representantes dos três Estados do Sul do país

Porto Alegre recebe nesta terça-feira (4/11), o Seminário Regional do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, reunindo profissionais da área de saúde...
Saúde Há 1 dia

Febre maculosa causa mais duas mortes no interior de São Paulo

Óbitos foram registrados no município de Leme

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
26° Sensação
3.55 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 8 minutos

Lei transfere capital federal para Belém durante a COP 30
Câmara Há 8 minutos

Câmara aprova aumento de pena para mineração ilegal em terras indígenas
Geral Há 8 minutos

Consulado dos EUA envia condolências a Segurança Pública do Rio
Justiça Há 24 minutos

Moraes recebe demandas de movimentos sociais em ADPF das Favelas
Câmara Há 24 minutos

Câmara aprova aumento de pena para mineração ilegal em terras indígenas; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,71%
Euro
R$ 6,16 -0,69%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 593,341,15 +4,71%
Ibovespa
152,924,73 pts 1.47%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias