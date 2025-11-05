Hospital Santo Antônio abre inscrições para programa de Residência Médica 2026

A Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio, por meio da Comissão de Residência Médica (COREME Mirna Teresinha Kinsel Braucks), anunciou a abertura do processo seletivo para ingresso nos Programas de Residência Médica 2026, credenciados pelo Ministério da Educação (MEC).

O edital oferece oito vagas distribuídas em quatro especialidades: Cirurgia Bariátrica (com pré-requisito), Cirurgia Geral, Clínica Médica e Ortopedia e Traumatologia. Os programas têm duração de dois a três anos e estão em fase de credenciamento provisório junto à Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).

As inscrições poderão ser realizadas de 18 de novembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo link https://forms.gle/waMR9iZkHi5hcQg87.

O processo seletivo será composto por duas etapas: prova escrita objetiva, marcada para o dia 25 de janeiro de 2026, às 9h, com peso de 90%, e análise curricular com entrevista, a partir das 14h do mesmo dia, valendo 10%.

O início das atividades está previsto para 2 de março de 2026.

Mais informações podem ser obtidas junto à COREME, na Rua Romário Rosa Lopes, nº 42, em Tenente Portela, pelo telefone (55) 99622-7216 (WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected]. E nas redes sociais do Hospital Santo Antônio e Rádio Província Fm

O edital completo está disponível no site https://hospitalsantoantoniotp.com.br.