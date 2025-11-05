Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Toda relação sexual de adulto com criança é estupro de vulnerável, decide CCJ

Qualquer relação sexual de um adulto com uma criança ou adolescente menor de 14 anos será sempre considerada crime. É o que determina projeto de le...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
05/11/2025 às 14h34
Toda relação sexual de adulto com criança é estupro de vulnerável, decide CCJ
Relatora, Eliziane Gama disse que o PL 2.195/2024 estabelece "presunção absoluta da vulnerabilidade da vítima" e elimina a possibilidade de interpretação contrária; texto segue com urgência para o Plenário - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Qualquer relação sexual de um adulto com uma criança ou adolescente menor de 14 anos será sempre considerada crime. É o que determina projeto de lei aprovado nesta quarta-feira (5) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).O PL 2.195/2024 aumenta a proteção de vítimas de estupro de vulnerável. A proposta vai ao Plenário com urgência.

Pelo projeto,toda criança nessa idade é considerada vulnerável, mesmo que já tenha consentido a relação, tenha tido experiências sexuais anteriormente ou que a relação sexual tenha causado gravidez.

O texto tem objetivo de impedir que juízes absolvam adultos que cometem o crime de estupro de vulnerável. O projeto foi apresentado pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não reconhecer o crime no caso de um homem que tinha 19 anos e engravidou uma menina de 12 anos. A decisão judicial menciona que, na ocasião, o relacionamento foi aceito pelos pais e pela menina com a “efetiva constituição de núcleo familiar”.

A relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), observa que o projeto estabelece a presunção absoluta da vulnerabilidade da vítima nessa faixa etária e acabar com interpretações que ocorrem em alguns tribunais do país.

— [Há a] explicitação de que a experiência sexual da vítima ou a ocorrência de gravidez são irrelevantes para a aplicação da pena. O projeto elimina quaisquer interpretações que possam mitigar a gravidade do crime ou revitimizar a pessoa violentada e confere maior segurança jurídica e clareza à legislação penal — defendeu.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Transferência será simbólica, de 11 a 21 de novembro, período de realização da COP 30 - Foto: Agência Pará
Senado Federal Há 12 minutos

Lei transfere capital federal para Belém durante a COP 30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva transferiu temporariamente a capital do país de Brasília para Belém (PA). A cidade paraense sediará a 30ª Co...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 28 minutos

Beto Faro destaca obras em Belém para a COP 30

O senador Beto Faro (PT-PA) relatou, em pronunciamento nesta quarta-feira (5), os preparativos de Belém para sediar a Conferência das Nações Unidas...

 Data será comemorada a cada 29 de julho, em alusão à lei que regulamentou a profissão - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Senado Federal Há 1 hora

Sancionada lei que cria o Dia Nacional do Motociclista Profissional

Foi sancionada na segunda-feira (3) a Lei 15.248, de 2025, que criou o Dia Nacional do Motociclista Profissional. A data será comemorada anualmente...

 Os senadores Leila Barros, que propôs o debate, e Chico Rodrigues na reunião da Comissão de Esporte - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Senadores farão visita técnica ao Comitê Paralímpico Brasileiro, em São Paulo

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) será o destino da próxima diligência da Comissão de Esporte (CEsp). O colegiado aprovou, nesta quarta-feira (...

 Presidente da CDH, Damares Alves (C) foi a relatora do PL 2.810/2025 e reinseriu pontos suprimidos pela Câmara; texto vai à CCJ - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

CDH aprova pacote para combater crimes sexuais contra vulneráveis

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (5) projeto que aumenta as penas de crimes sexuais contra vulneráveis, determina ex...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
26° Sensação
3.55 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 8 minutos

Lei transfere capital federal para Belém durante a COP 30
Câmara Há 8 minutos

Câmara aprova aumento de pena para mineração ilegal em terras indígenas
Geral Há 8 minutos

Consulado dos EUA envia condolências a Segurança Pública do Rio
Justiça Há 24 minutos

Moraes recebe demandas de movimentos sociais em ADPF das Favelas
Câmara Há 24 minutos

Câmara aprova aumento de pena para mineração ilegal em terras indígenas; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,71%
Euro
R$ 6,16 -0,69%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 593,341,15 +4,71%
Ibovespa
152,924,73 pts 1.47%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias