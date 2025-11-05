Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Calderano e Bruna Takahashi vencem estreia no WTT Champions Frankfurt

Ambos avançaram às oitavas de simpes do torneio na Alemanha

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/11/2025 às 14h34

Os mesatenistas brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória na disputa de simples (individual) do WTT Champions de Frankfurt (Alemanha), segundo torneio mais importante do circuito mundial, abaixo apenas do Smash e do WTT Finals. Número 3 do mundo, Calderano derrotou o sul-coreano Jang Woo-jin (16° no ranking) por 3 sets a 1 (parciais de 11/9, 11/4, 6/11 e 11/9) em 29 minutos.

Na chave feminina, Bruna Takahashi (17ª) levou a melhor após jogo acirrado contra a ex-top 10 mundial Yang Xiaoxin (Mônaco), atual 207ª no ranking. Cabeça de chave 6, Takahashi selou a vitória de virada por 3 sets a 2 (8/11, 12/10, 11/8, 9/11 e 11/6) após 40 minutos de embate. Foi o segundo triunfo da paulista sobre a adversária – o primeiro foi ano passado no China Smash.

[Post Instagram]

O do WTT Champions de Frankfurt vai até o próximo domingo (9) e distribuirá 1000 pontos no ranking aos campeões.

Nas oitavas de final, Calderano enfrentará o francês Simon Gauzy (17º) que derrotou hoje na estreia o nigeriano Quadri Aruna (26º). No histórico de confrontos entre os dois Contra Gauzy, o carioca soma quatro vitórias contra quatro do francês.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Na disputa feminina, Takahashi fará duelo inédito com a egípcia Hana Goda (26ª), que superou na estreia a sul-coreana Kin Nayeong (33ª).

Os dias e horários dos jogos de oitavas ainda não foram definidos pelos organizadores.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 8 horas

Rádio Nacional acompanha São Paulo e Flamengo ao vivo nesta quarta

Transmissão da partida do Brasileirão inicia às 21h15
Esportes Há 2 dias

Tiro com arco do Brasil conquista 1ª medalha em um Parapan de Jovens

Filipe Aguiar e Nathália Nunes de Carvalho garantiram uma prata

 Atletas do projeto disputaram campeonatos entre quinta (30) e domingo (2) -Foto: Divulgação SEL
Esporte e lazer Há 2 dias

Com apoio do governo, Projeto Remar para o Futuro conquista oito medalhas em competições em Porto Alegre

Com o apoio do governo Eduardo Leite, o projeto Remar para o Futuro, de Pelotas, prossegue obtendo vitórias em competições nacionais. Os atletas re...
Esportes Há 2 dias

Triatlo: Manoel Messias é bicampeão da etapa da Copa do Mundo no Chile

Brasileiro estava em 3º quando arrançou para a vitória no minuto final
Esportes Há 3 dias

Brasil derrota Argentina e é campeão do Torneio Quatro Nações

Na casa do rival, seleção faz 31 a 23 e levanta taça

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
26° Sensação
3.55 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 8 minutos

Lei transfere capital federal para Belém durante a COP 30
Câmara Há 8 minutos

Câmara aprova aumento de pena para mineração ilegal em terras indígenas
Geral Há 8 minutos

Consulado dos EUA envia condolências a Segurança Pública do Rio
Justiça Há 24 minutos

Moraes recebe demandas de movimentos sociais em ADPF das Favelas
Câmara Há 24 minutos

Câmara aprova aumento de pena para mineração ilegal em terras indígenas; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,71%
Euro
R$ 6,16 -0,69%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 593,341,15 +4,71%
Ibovespa
152,924,73 pts 1.47%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias