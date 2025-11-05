Calderano e Bruna Takahashi vencem estreia no WTT Champions Frankfurt

Os mesatenistas brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estrearam com vitória na disputa de simples (individual) do WTT Champions de Frankfurt (Alemanha), segundo torneio mais importante do circuito mundial, abaixo apenas do Smash e do WTT Finals. Número 3 do mundo, Calderano derrotou o sul-coreano Jang Woo-jin (16° no ranking) por 3 sets a 1 (parciais de 11/9, 11/4, 6/11 e 11/9) em 29 minutos.
Na chave feminina, Bruna Takahashi (17ª) levou a melhor após jogo acirrado contra a ex-top 10 mundial Yang Xiaoxin (Mônaco), atual 207ª no ranking. Cabeça de chave 6, Takahashi selou a vitória de virada por 3 sets a 2 (8/11, 12/10, 11/8, 9/11 e 11/6) após 40 minutos de embate. Foi o segundo triunfo da paulista sobre a adversária – o primeiro foi ano passado no China Smash.
O do WTT Champions de Frankfurt vai até o próximo domingo (9) e distribuirá 1000 pontos no ranking aos campeões.
Nas oitavas de final, Calderano enfrentará o francês Simon Gauzy (17º) que derrotou hoje na estreia o nigeriano Quadri Aruna (26º). No histórico de confrontos entre os dois Contra Gauzy, o carioca soma quatro vitórias contra quatro do francês.
Na disputa feminina, Takahashi fará duelo inédito com a egípcia Hana Goda (26ª), que superou na estreia a sul-coreana Kin Nayeong (33ª).
Os dias e horários dos jogos de oitavas ainda não foram definidos pelos organizadores.