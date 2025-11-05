CCT aprova 16 outorgas de emissoras de rádio no país

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou, nesta quarta-feira (5), 16 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio na Paraíba, Piauí, Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Os pedidos, que tramitam como projetos de decreto legislativo, vão à promulgação pela Presidência do Senado.
Os pedidos aprovados são de 15 rádios comunitárias, emissoras sem fins lucrativos, com alcance restrito a determinada comunidade e destinadas a integrar seus frequentadores. Nesses casos, a outorga ou renovação se dá por meio de autorização, que não exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem indenização. Apenas um projeto aprovado ( PDL 547/2023 ) trata de outorga de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM), na cidade de Londrina (PR).
Os pedidos aprovados são:
Emissoras de rádio outorgadas
Solicitante
Local
Relator
Modalidade
Tipo
|Associação São Sebastião de Rádio e Comunicação, PDL 285/2021
|Nova Serrana (MG)
|Hamilton Mourão (Republicanos- RS)
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária Serrazulense, PDL 696/2021
|Serra Azul (SP)
|Izalci Lucas (PL-DF)
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Itamogi, PDL 763/2021
|Itamogi (MG)
|Izalci Lucas (PL-DF)
|Renovação
|Autorização
|Associação Cultural e de Promoção Social Casimiro Mikucki, PDL 854/2021
|Ribeirão Bonito (SP)
|Izalci Lucas (PL-DF)
|Renovação
|Autorização
|Ação Social Comunitária de Capim Branco, PDL 947/2021
|Capim Branco (MG)
|Izalci Lucas (PL-DF)
|Renovação
|Autorização
|Associação Educativa e Cultural de Itabira, PDL 128/2022
|Itabira (MG)
|Izalci Lucas (PL-DF)
|Renovação
|Autorização
|Associação Comunitária dos Amigos de Pedras de Fogo, PDL 530/2021
|Pedras de Fogo (PB)
|Efraim Filho (União-PB)
|Renovação
|Autorização
|Associação Rádio Comunitária Interativa FM, PDL 361/2023
|Betânia do Piauí (PI)
|Efraim Filho (União-PB)
|Outorga
|Autorização
|Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária Campomaiorense, PDL 365/2023
|Campo Maior (PI)
|Efraim Filho (União-PB)
|Outorga
|Autorização
|Associação Coloniense de Radiodifusão Comunitária, PDL 366/2023
|Colônia do Piauí (PI)
|Efraim Filho (União-PB)
|Outorga
|Autorização
|Associação de Desenvolvimento Comunitário Cultural e Social de Água Branca, PDL 369/2023
|Água Branca (PI)
|Efraim Filho (União-PB)
|Outorga
|Autorização
|Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, PDL 547/2023
|Londrina (PR)
|Flávio Arns (PSB-PR)
|Outorga
|Permissão
|Associação Comunitária do Município de Laranjal, PDL 774/2021
|Laranjal (PR)
|Flávio Arns (PSB-PR)
|Renovação
|Autorização
|Associação Cultural e Ecológica Vale do Sol, PDL 787/2021
|Cândido Abreu (PR)
|Flávio Arns (PSB-PR)
|Renovação
|Autorização
|Associação Rádio Comunitária Liberdade FM, PDL 239/2021
|Uruçuí (PI)
|Ciro Nogueira (PP-PI)
|Outorga
|Autorização
|Associação de Comunicação e Desenvolvimento Comunitário de Castelo do Piauí, PDL 243/2021
|Castelo do Piauí (PI)
|Ciro Nogueira (PP-PI)
|Execução
|Autorização
Os senadores aprovaram também requerimentos de informações, dirigidos ao Ministério das Comunicações, a respeito de três projetos:
Esses pedidos de informações acontecem quando os senadores sentem falta de detalhes específicos e dos critérios usados nos processos de outorga.