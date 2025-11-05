Quarta, 05 de Novembro de 2025
CCT aprova 16 outorgas de emissoras de rádio no país

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou, nesta quarta-feira (5), 16 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio na...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
05/11/2025 às 14h03
CCT aprova 16 outorgas de emissoras de rádio no país
A reunião foi presidida pelo senador Flávio Arns - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) aprovou, nesta quarta-feira (5), 16 pedidos de concessão e renovação de outorga para emissoras de rádio na Paraíba, Piauí, Paraná, Minas Gerais e São Paulo. Os pedidos, que tramitam como projetos de decreto legislativo, vão à promulgação pela Presidência do Senado.

Os pedidos aprovados são de 15 rádios comunitárias, emissoras sem fins lucrativos, com alcance restrito a determinada comunidade e destinadas a integrar seus frequentadores. Nesses casos, a outorga ou renovação se dá por meio de autorização, que não exige licitação e pode ser revogada a qualquer tempo, sem indenização. Apenas um projeto aprovado ( PDL 547/2023 ) trata de outorga de radiodifusão sonora em frequência modulada (FM), na cidade de Londrina (PR).

Os pedidos aprovados são:

Emissoras de rádio outorgadas

Solicitante

Local

Relator

Modalidade

Tipo

Associação São Sebastião de Rádio e Comunicação, PDL 285/2021 Nova Serrana (MG)Hamilton Mourão (Republicanos- RS)RenovaçãoAutorização
Associação Comunitária Serrazulense, PDL 696/2021 Serra Azul (SP)Izalci Lucas (PL-DF)RenovaçãoAutorização
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Itamogi, PDL 763/2021 Itamogi (MG)Izalci Lucas (PL-DF)RenovaçãoAutorização
Associação Cultural e de Promoção Social Casimiro Mikucki, PDL 854/2021 Ribeirão Bonito (SP)Izalci Lucas (PL-DF)RenovaçãoAutorização
Ação Social Comunitária de Capim Branco, PDL 947/2021 Capim Branco (MG)Izalci Lucas (PL-DF)RenovaçãoAutorização
Associação Educativa e Cultural de Itabira, PDL 128/2022 Itabira (MG)Izalci Lucas (PL-DF)RenovaçãoAutorização
Associação Comunitária dos Amigos de Pedras de Fogo, PDL 530/2021 Pedras de Fogo (PB)Efraim Filho (União-PB)RenovaçãoAutorização
Associação Rádio Comunitária Interativa FM, PDL 361/2023 Betânia do Piauí (PI)Efraim Filho (União-PB)OutorgaAutorização
Associação Cultural de Radiodifusão Comunitária Campomaiorense, PDL 365/2023 Campo Maior (PI)Efraim Filho (União-PB)OutorgaAutorização
Associação Coloniense de Radiodifusão Comunitária, PDL 366/2023 Colônia do Piauí (PI)Efraim Filho (União-PB)OutorgaAutorização
Associação de Desenvolvimento Comunitário Cultural e Social de Água Branca, PDL 369/2023 Água Branca (PI)Efraim Filho (União-PB)OutorgaAutorização
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, PDL 547/2023 Londrina (PR)Flávio Arns (PSB-PR)OutorgaPermissão
Associação Comunitária do Município de Laranjal, PDL 774/2021 Laranjal (PR)Flávio Arns (PSB-PR)RenovaçãoAutorização
Associação Cultural e Ecológica Vale do Sol, PDL 787/2021 Cândido Abreu (PR)Flávio Arns (PSB-PR)RenovaçãoAutorização
Associação Rádio Comunitária Liberdade FM, PDL 239/2021 Uruçuí (PI)Ciro Nogueira (PP-PI)OutorgaAutorização
Associação de Comunicação e Desenvolvimento Comunitário de Castelo do Piauí, PDL 243/2021 Castelo do Piauí (PI)Ciro Nogueira (PP-PI)ExecuçãoAutorização

Os senadores aprovaram também requerimentos de informações, dirigidos ao Ministério das Comunicações, a respeito de três projetos:

  • o PDL 866/2021 , que renova a autorização outorgada à Associação Cultural e Comunitária de Itatiaiuçu para executar serviço de radiodifusão comunitária em Itatiaiuçu (MG);
  • o PDL 313/2021 , que renova a autorização outorgada à Fundação Cidadania para executar serviço de radiodifusão comunitária em José de Freitas (PI);
  • e o PDL 354/2021 , que renova a autorização outorgada à Associação de Desenvolvimento Comunitário de Cabeceiras para executar serviço de radiodifusão comunitária em Cabeceiras do Piauí (PI).

Esses pedidos de informações acontecem quando os senadores sentem falta de detalhes específicos e dos critérios usados nos processos de outorga.

