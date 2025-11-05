Quarta, 05 de Novembro de 2025
Esperidião Amin lembra centenário do historiador Walter Fernando Piazza

O senador Esperidião Amin (PP-SC) lembrou em pronunciamento na terça-feira (4) o centenário de nascimento do historiador Walter Fernando Piazza, na...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
05/11/2025 às 10h18
Esperidião Amin lembra centenário do historiador Walter Fernando Piazza
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Esperidião Amin (PP-SC) lembrou em pronunciamento na terça-feira (4) o centenário de nascimento do historiador Walter Fernando Piazza, nascido em Nova Trento (SC), no dia 6 de novembro de 1925. O parlamentar ressaltou a importância do pesquisador para a preservação da memória de Santa Catarina.

— Ele foi um farol da historiografia catarinense, um farol cuja forte luz se projeta longe até os dias de hoje, quase uma década depois do seu falecimento. Foi livre-docente da nossa Universidade Federal de Santa Catarina, onde fui professor também. Escreveu 27 livros, e, destes, gostaria de ressaltar o livroSanta Catarina: sua História. Já pedi ao Conselho Editorial do Senado que essa obra viesse enriquecer a biblioteca e a editora do Senado — disse. Esperidião Amin.

O senador lembrou que o nome Santa Catarina também celebra aniversário em 25 de novembro, data da santa que dá nome ao estado. Ele observou que a reedição da obraSanta Catarina: sua Históriadurante o centenário de Piazza seria uma forma de reconhecer sua contribuição à historiografia catarinense.

— Quero destacar que o Museu da Escola Catarinense, em Florianópolis, promove, até o dia 7 de novembro, uma série de eventos em homenagem ao centenário do nosso saudoso Prof. Walter Fernando Piazza. E registrar esse belo exemplo e grande legado é uma obrigação de todos nós catarinenses — concluiu.

- Foto: MAPA
