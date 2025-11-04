Terça, 04 de Novembro de 2025
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Zequinha Marinho apela ao Incra por produtores embargados na Amazônia

Em pronunciamento nesta terça-feira (4), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) fez um apelo ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrári...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
04/11/2025 às 19h58
Zequinha Marinho apela ao Incra por produtores embargados na Amazônia
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento nesta terça-feira (4), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) fez um apelo ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em favor de produtores rurais sob embargo na Amazônia. De acordo com o senador, os embargos remotos, feitos pelo Ibama com base em imagens de satélite, têm prejudicado os produtores da região.

— O governo dá com uma mão e arrebenta com a outra. E aí faço o meu apelo ao Incra, responsável pelo assentado. O Incra comprou a área, cortou e entregou cada parcela. O Incra está de braços cruzados e precisa fazer alguma coisa [...]. O coitado do produtor está perdido, numa situação crítica e realmente sem saída — disse o senador.

Zequinha é integrante da subcomissão temporária da Comissão de Agricultura (CRA) que acompanha a situação dos embargos na Amazônia. Ele informou ter participado de diligência em Rondônia, em outubro. Para ele, os embargos têm que ser restritos às áreas com irregularidades, não às propriedades inteiras.

— Todo dia eu fico mais triste com essa situação, ao ver aquele povo pequeno sofrendo tanto, porque até para embargar está errado, está ilegal. O embargo tem que se restringir exatamente à área que sofreu o problema ambiental, o dano ambiental. [...] Embargam pelo CPF. E [pelo] CPF, a terra toda fica comprometida, engessada, sem [o proprietário] poder fazer absolutamente nada — afirmou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 20 minutos

Mecias critica centralização da segurança e defende autonomia dos estados

Em pronunciamento no Plenário do Senado nesta terça-feira (4), o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) afirmou que a solução para o problema da...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 41 minutos

Bittar critica atuação do governo na segurança pública

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (4), o senador Marcio Bittar (PL-AC) criticou a atuação do governo federal na área da segurança pública. ...

 Izalci apresentou o pedido da homenagem aos colaboradores que integram a força de trabalho do Senado, em diversas especialidades - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Sessão especial vai homenagear terceirizados do Senado

O Senado vai promover uma sessão especial para homenagear os colaboradores terceirizados que trabalham na Casa. O requerimento para a homenagem ( R...

 Aprovado pelo Plenário, o PL 4.497/2024 teve relatório favorável de Tereza Cristina e volta à Câmara - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Ratificação de registro de terras públicas em faixas de fronteira volta à Câmara

O Plenário aprovou nesta terça-feira (4) o projeto de lei que ratifica registros imobiliários decorrentes de alienações e concessões, pelos estados...

 Requerimento para realização da sessão foi aprovado na sessão desta terça-feira - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Senado fará sessão sobre programa Antes que Aconteça de prevenção a violência contra a mulher

O Senado fará sessão especial para apresentação do programa Antes que Aconteça, uma iniciativa nacional de prevenção e enfrentamento à violência co...

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 31°
24° Sensação
1.16 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h55 Pôr do sol
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 14°
Sexta
22° 16°
Sábado
17° 13°
Domingo
23° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

Psicólogos buscam reduzir custos na prática clínica autônoma
Câmara Há 20 minutos

Relator de projeto sobre streaming defende atualização das regras para o setor; acompanhe
Geral Há 20 minutos

SP: ação contra receptação de celulares prende três pessoas
Senado Federal Há 20 minutos

Mecias critica centralização da segurança e defende autonomia dos estados
Política Há 20 minutos

Câmara aprova ampliação gradual da licença-paternidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,69%
Euro
R$ 6,20 +0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 579,089,44 -4,93%
Ibovespa
150,704,20 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6869 (03/11/25)
29
38
59
64
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3529 (03/11/25)
01
07
08
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias