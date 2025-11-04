Sessão especial vai homenagear terceirizados do Senado

Izalci apresentou o pedido da homenagem aos colaboradores que integram a força de trabalho do Senado, em diversas especialidades - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Senado vai promover uma sessão especial para homenagear os colaboradores terceirizados que trabalham na Casa. O requerimento para a homenagem ( RQS 816/2025 ), apresentado pelo senador Izalci Lucas (PL-DF), foi aprovado no Plenário nesta terça-feira (4).

De acordo com Izalci, os terceirizados são profissionais que, de forma discreta e incansável, garantem a manutenção das diversas atividades administrativas “que fazem do nosso Senado Federal esta instituição eficiente e organizada”.

A data da homenagem ainda será marcada pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM).