Sessão especial vai homenagear terceirizados do Senado

O Senado vai promover uma sessão especial para homenagear os colaboradores terceirizados que trabalham na Casa. O requerimento para a homenagem ( R...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
04/11/2025 às 19h44
Izalci apresentou o pedido da homenagem aos colaboradores que integram a força de trabalho do Senado, em diversas especialidades - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Senado vai promover uma sessão especial para homenagear os colaboradores terceirizados que trabalham na Casa. O requerimento para a homenagem ( RQS 816/2025 ), apresentado pelo senador Izalci Lucas (PL-DF), foi aprovado no Plenário nesta terça-feira (4).

De acordo com Izalci, os terceirizados são profissionais que, de forma discreta e incansável, garantem a manutenção das diversas atividades administrativas “que fazem do nosso Senado Federal esta instituição eficiente e organizada”.

A data da homenagem ainda será marcada pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM).

- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
