Senado fará sessão sobre programa Antes que Aconteça de prevenção a violência contra a mulher

O Senado fará sessão especial para apresentação do programa Antes que Aconteça, uma iniciativa nacional de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. O requerimento para a sessão, ainda sem data marcada, foi aprovado nesta terça-feira (4) em Plenário.

O pedido para a sessão ( RQS 817/2025 ) foi apresentado pela senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) e subscrito por outros 17 senadores. No requerimento ela afirma que o programa nasceu como uma política pública transversal, construída a partir da articulação entre o Congresso Nacional, e outras instituições como o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O objetivo é atuar de forma preventiva e integrada para proteger mulheres em situação de vulnerabilidade, fortalecendo a rede de apoio e promovendo ações educativas, tecnológicas e sociais em todo o país.

“A realização desta sessão especial tem, portanto, o propósito de dar visibilidade nacional a essa iniciativa, reconhecer o esforço das instituições envolvidas e estimular a adesão de novos parceiros à rede de apoio e prevenção à violência contra a mulher. Além disso, a solenidade permitirá reforçar o compromisso do Senado Federal com as políticas públicas de combate à violência contra a mulher”, justificou a senadora.