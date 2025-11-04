Humberto comemora impacto de programas federais na economia de PE

O senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou nesta terça-feira (4), em discurso no Plenário, que "o estado de Pernambuco vive um período de retomada econômica e social impulsionado pelos investimentos do governo federal". O parlamentar atribuiu o cenário a programas sociais e obras estruturantes executadas durante a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre as ações citadas, o senador destacou os programas Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e Pé-de-Meia, que, segundo ele, juntos, beneficiam mais de 1,5 milhão de famílias no estado. Humberto também mencionou o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), com ampliação do programa Farmácia Popular, o incremento de 40% nos recursos destinados ao Samu e a contratação de profissionais pelo programa Mais Médicos.

— No Mais Médicos, 1,6 mil novos profissionais estão espalhados pelo estado, especialmente em áreas mais carentes, para cuidar da população. O Farmácia Popular, que também tive a alegria de criar [durante sua gestão como ministro da Saúde], hoje oferece mais de 40 medicamentos totalmente gratuitos e já atende a 1 milhão de pernambucanos, com 600 farmácias credenciadas. O SUS bateu recorde de cirurgias eletivas no ano passado e, somente no nosso estado, foram mais de 650 mil procedimentos realizados, razão pela qual a gratidão do nosso povo o brinda [Lula] com mais de 60% de aprovação — declarou.

O parlamentar acrescentou que o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) deve destinar R$ 92 bilhões ao estado, com recursos para a Ferrovia Transnordestina, a duplicação das BRs 423 e 104 e a ampliação do Aeroporto do Recife. Segundo ele, as medidas têm impulsionado a geração de empregos, a segurança alimentar e o desenvolvimento regional.

— No ano passado, o Brasil chegou à menor taxa de desemprego dos últimos 12 anos, e essa conquista também foi experimentada por Pernambuco, que, desde 2023, já gerou mais de 131 mil novos empregos formais. Graças a Lula, nosso país atingiu o menor patamar de pobreza da história e, mais uma vez, saiu do Mapa da Fome, em razão de que 991 mil pernambucanos foram salvos da situação indigna de fome e de extrema pobreza — afirmou.