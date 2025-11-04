Plínio critica possível restrição ao cultivo de tilápia no país

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) criticou nesta terça-feira (4) o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que considera a possibilidade de incluir a tilápia na Lista Nacional de Espécies Exóticas Invasoras, segundo o parlamentar. A medida, ainda em discussão, teria como objetivo prevenir possíveis impactos ambientais.

Em pronunciamento no Plenário, Plínio afirmou que a decisão ameaça o setor de criação de tilápia, responsável por 80% da produção de pescado no país. Ele avaliou que a proposta ignora o impacto econômico da atividade.

— São bilhões de reais movimentados, milhares de empregos. Isso está afetando, certamente, alguns países que criam tilápia. Olha só a hipocrisia: a Alemanha está criando tambaqui ou pirarucu, espécie amazônica. Os Estados Unidos também. Quer dizer, as nossas espécies vão para lá, produzem aos milhões, e não há problema nenhum. Agora querem considerar a tilápia uma ameaça ao mercado do pescado lá fora. É esse pessoal a serviço de governos estrangeiros, defendendo interesses de fora e nunca o nosso — disse.

O senador também criticou o papel da Conferência do Clima (COP 30), que será realizada em Belém (PA). Segundo Plínio, o evento não contribui para o desenvolvimento da região amazônica. Para o senador, as decisões adotadas durante as conferências ambientais impõem limitações aos países da Amazônia.

— A COP nada mais é do que, se fosse uma escola antiga, aquela lista de deveres de casa: está aqui para vocês fazerem em casa, vocês não podem tocar em nenhum bem natural, não podem derrubar uma árvore, têm que condenar o Amazonas à pobreza eterna e perpétua. E os maus brasileiros vão fazer isso, porque esses são aplaudidos. A COP é uma enganação para nós, amazônidas — declarou.