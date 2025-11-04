Samu SC comemora 20 anos com mais de 2 milhões de atendimentos à população

Foto: Arquivo/Secom

Santa Catarina deu um passo histórico, em 5 de novembro de 2005, com a implantação da primeira Central de Regulação de Urgência (CRU) em Chapecó, oferecendo uma resposta mais estruturada e eficiente às situações de emergência. Desde então, sua missão tem sido salvar vidas e garantir um atendimento rápido, humanizado e de qualidade à população catarinense — especialmente em momentos de risco imediato. Em duas décadas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) catarinense, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou aproximadamente 2,5 milhões de atendimentos com envio de unidades móveis.

“Desde 2023, o governador Jorginho Mello nos deu uma missão: devolver ao Samu o reconhecimento e a estrutura que ele merece. Estamos investindo em tecnologia, fortalecendo equipes e acelerando o tempo de resposta. Estamos colocando o Samu novamente no seu lugar — ao lado de quem mais precisa, salvando vidas e acolhendo famílias em seus momentos mais difíceis”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Antes da criação do serviço, as ambulâncias brancas faziam o transporte de pacientes de forma improvisada, sem suporte médico imediato. Com a chegada das ambulâncias do Samu, equipes formadas por médicos, enfermeiros e técnicos passaram a realizar o atendimento diretamente no local da ocorrência, levando o cuidado especializado até quem mais precisa. Essa mudança revolucionou a assistência pré-hospitalar e aumentou significativamente as chances de recuperação dos pacientes.

“Atualmente, o serviço oferece cobertura em 100% do território catarinense através do telefone 192, e é destaque entre outros SAMUs do Brasil. Temos uma frota de 31 Unidades de Suporte Avançado, as USAs terrestres, sete ambulâncias inter hospitalares e 104 Unidades de Suporte Básico, as USBs. Para o atendimento mais ágil em locais de difícil acesso foram implantadas 14 motolâncias”, destaca Marcos António Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência.

Foto: Reprodução/Secom SC

Em 31 de dezembro de 2005, foi implantado o serviço aeromédico, com suporte avançado de vida, utilizando o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Já em 2010, a parceria se estendeu ao Corpo de Bombeiros Militar, com o helicóptero Arcanjo. Atualmente, o Estado conta com o apoio de cinco helicópteros (dois Arcanjos, dois da Polícia Civil – SAER e o Águia da Polícia Militar) e dois aviões da Secretaria de Estado da Saúde (SES), um baseado em Joaçaba e o outro em Florianópolis. O serviço garante rapidez nos atendimentos e no transporte de pacientes. Em 15 anos, foram realizados 13.498 atendimentos nos helicópteros e 2.828 nos aviões.

Foto: Reprodução/Secom SC

Central de atendimento

A Central de Regulação de Urgência é um componente fundamental para o funcionamento do SAMU 192, pois é o coração do sistema de atendimento móvel de urgência. Ela é responsável por coordenar, gerenciar e regular todos os chamados de emergência, garantindo que cada ocorrência receba o atendimento adequado, no menor tempo possível e com o melhor uso dos recursos disponíveis. O SAMU conta com oito centrais, uma em cada mesorregião do estado: CRU Florianópolis, CRU Joinville, CRU Blumenau, CRU Criciúma, CRU Balneário Camboriú, CRU Lages, CRU Joaçaba, CRU Chapecó.

Capacitação

Foto: Reprodução/Secom SC

A capacitação contínua dos profissionais tem contribuído diretamente para a ampliação e a qualificação do atendimento. Desde 2014, o Núcleo de Educação em Urgência (NEU) do Estado promoveu a formação e capacitação de aproximadamente 64,5 mil profissionais. Atualmente, o SAMU Santa Catarina conta com uma equipe de mais de 2,3 mil profissionais ativos, comprometidos com a excelência no atendimento às urgências e emergências.

Investimentos

Foto: Reprodução/Secom SC

O Samu também investe constantemente em equipamentos de última geração, incorporando novas tecnologias para garantir mais eficiência e qualidade em todo o processo de atendimento. Em 2025, foram entregues 336 equipamentos, entre eles incubadoras, cardioversores, desfibriladores, respiradores, capnógrafos, sonares cardiofetais e aparelhos de ultrassom. Também foram adquiridas 5 mil novas peças de uniformes para os profissionais.

O Samui segue em busca de contínuas melhorias. Desde 2023, foi renovada 100% da frota. “Além disso, novas bases operacionais foram inauguradas, algumas reformadas e foram realizadas habilitações e qualificações das Centrais de Regulação, das bases operacionais e viaturas”, acrescenta Dionísio Medeiros, Diretor da APH Móvel.

Inovação

O Samu SC iniciou, em 2022, o projeto Sangue Total, pioneiro no país, que disponibiliza sangue para transfusão em caso de choque hemorrágico grave durante o atendimento pré-hospitalar, o que aumenta as chances de recuperação e salva vida do paciente. O programa ocorre no Arcanjo 01 (Florianópolis) e no Arcanjo 03 (Blumenau), e foram realizados 82 atendimentos nesses três anos. Santa Catarina é o quarto no mundo a oferecer o serviço, junto com países como Estados Unidos, Noruega e Israel, o que torna o estado uma referência nacional e internacional. Em breve o projeto vai operar em Chapecó, Lages e Criciúma

Em 20 anos, o SAMU 192 segue oferecendo prontidão, cuidado e inovação. O serviço cresceu junto com Santa Catarina, salvando vidas e levando atendimento de excelência a todas as regiões do Estado. “O serviço é o resultado da dedicação de profissionais comprometidos, de investimentos contínuos e da confiança da população em um serviço que, todos os dias, faz a diferença entre a vida e a morte”, finaliza Medeiros.

