Terça, 04 de Novembro de 2025
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Samu SC comemora 20 anos com mais de 2 milhões de atendimentos à população

Foto: Arquivo/SecomSanta Catarina deu um passo histórico, em 5 de novembro de 2005, com a implantação da primeira Central de Regulação de Urgência ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
04/11/2025 às 17h43
Samu SC comemora 20 anos com mais de 2 milhões de atendimentos à população
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Arquivo/Secom

Santa Catarina deu um passo histórico, em 5 de novembro de 2005, com a implantação da primeira Central de Regulação de Urgência (CRU) em Chapecó, oferecendo uma resposta mais estruturada e eficiente às situações de emergência. Desde então, sua missão tem sido salvar vidas e garantir um atendimento rápido, humanizado e de qualidade à população catarinense — especialmente em momentos de risco imediato. Em duas décadas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) catarinense, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou aproximadamente 2,5 milhões de atendimentos com envio de unidades móveis.

“Desde 2023, o governador Jorginho Mello nos deu uma missão: devolver ao Samu o reconhecimento e a estrutura que ele merece. Estamos investindo em tecnologia, fortalecendo equipes e acelerando o tempo de resposta. Estamos colocando o Samu novamente no seu lugar — ao lado de quem mais precisa, salvando vidas e acolhendo famílias em seus momentos mais difíceis”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Antes da criação do serviço, as ambulâncias brancas faziam o transporte de pacientes de forma improvisada, sem suporte médico imediato. Com a chegada das ambulâncias do Samu, equipes formadas por médicos, enfermeiros e técnicos passaram a realizar o atendimento diretamente no local da ocorrência, levando o cuidado especializado até quem mais precisa. Essa mudança revolucionou a assistência pré-hospitalar e aumentou significativamente as chances de recuperação dos pacientes.

“Atualmente, o serviço oferece cobertura em 100% do território catarinense através do telefone 192, e é destaque entre outros SAMUs do Brasil. Temos uma frota de 31 Unidades de Suporte Avançado, as USAs terrestres, sete ambulâncias inter hospitalares e 104 Unidades de Suporte Básico, as USBs. Para o atendimento mais ágil em locais de difícil acesso foram implantadas 14 motolâncias”, destaca Marcos António Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Em 31 de dezembro de 2005, foi implantado o serviço aeromédico, com suporte avançado de vida, utilizando o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Já em 2010, a parceria se estendeu ao Corpo de Bombeiros Militar, com o helicóptero Arcanjo. Atualmente, o Estado conta com o apoio de cinco helicópteros (dois Arcanjos, dois da Polícia Civil – SAER e o Águia da Polícia Militar) e dois aviões da Secretaria de Estado da Saúde (SES), um baseado em Joaçaba e o outro em Florianópolis. O serviço garante rapidez nos atendimentos e no transporte de pacientes. Em 15 anos, foram realizados 13.498 atendimentos nos helicópteros e 2.828 nos aviões.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Central de atendimento

A Central de Regulação de Urgência é um componente fundamental para o funcionamento do SAMU 192, pois é o coração do sistema de atendimento móvel de urgência. Ela é responsável por coordenar, gerenciar e regular todos os chamados de emergência, garantindo que cada ocorrência receba o atendimento adequado, no menor tempo possível e com o melhor uso dos recursos disponíveis. O SAMU conta com oito centrais, uma em cada mesorregião do estado: CRU Florianópolis, CRU Joinville, CRU Blumenau, CRU Criciúma, CRU Balneário Camboriú, CRU Lages, CRU Joaçaba, CRU Chapecó.

Capacitação 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A capacitação contínua dos profissionais tem contribuído diretamente para a ampliação e a qualificação do atendimento. Desde 2014, o Núcleo de Educação em Urgência (NEU) do Estado promoveu a formação e capacitação de aproximadamente 64,5 mil profissionais. Atualmente, o SAMU Santa Catarina conta com uma equipe de mais de 2,3 mil profissionais ativos, comprometidos com a excelência no atendimento às urgências e emergências.

Investimentos 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O Samu também investe constantemente em equipamentos de última geração, incorporando novas tecnologias para garantir mais eficiência e qualidade em todo o processo de atendimento. Em 2025, foram entregues 336 equipamentos, entre eles incubadoras, cardioversores, desfibriladores, respiradores, capnógrafos, sonares cardiofetais e aparelhos de ultrassom. Também foram adquiridas 5 mil novas peças de uniformes para os profissionais.

O Samui segue em busca de contínuas melhorias. Desde 2023, foi renovada 100% da frota. “Além disso, novas bases operacionais foram inauguradas, algumas reformadas e foram realizadas habilitações e qualificações das Centrais de Regulação, das bases operacionais e viaturas”, acrescenta Dionísio Medeiros, Diretor da APH Móvel.

Inovação 

O Samu SC iniciou, em 2022, o projeto Sangue Total, pioneiro no país, que disponibiliza sangue para transfusão em caso de choque hemorrágico grave durante o atendimento pré-hospitalar, o que aumenta as chances de recuperação e salva vida do paciente. O programa ocorre no Arcanjo 01 (Florianópolis) e no Arcanjo 03 (Blumenau), e foram realizados 82 atendimentos nesses três anos. Santa Catarina é o quarto no mundo a oferecer o serviço, junto com países como Estados Unidos, Noruega e Israel, o que torna o estado uma referência nacional e internacional. Em breve o projeto vai operar em Chapecó, Lages e Criciúma

Em 20 anos, o SAMU 192 segue oferecendo prontidão, cuidado e inovação. O serviço cresceu junto com Santa Catarina, salvando vidas e levando atendimento de excelência a todas as regiões do Estado. “O serviço é o resultado da dedicação de profissionais comprometidos, de investimentos contínuos e da confiança da população em um serviço que, todos os dias, faz a diferença entre a vida e a morte”, finaliza Medeiros.

Mais informações:
Daniela Melo
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Auditoria atua como ferramenta de gestão no SUS que identifica falhas, aponta irregularidades e propõe melhorias nos serviços -Foto: Ascom SES
Saúde Há 4 horas

Rio Grande do Sul recebe seminário sobre auditoria no SUS com representantes dos três Estados do Sul do país

Porto Alegre recebe nesta terça-feira (4/11), o Seminário Regional do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, reunindo profissionais da área de saúde...
Saúde Há 6 horas

Febre maculosa causa mais duas mortes no interior de São Paulo

Óbitos foram registrados no município de Leme

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Há 8 horas

Câncer de próstata: atendimento aumenta 32% em homens com até 49 anos

Quando diagnosticada precocemente, a doença tem 90% de chance de cura
Saúde Há 12 horas

Rio sedia maior evento de inovação na área da saúde na América Latina

Fisweek25 começa nesta quarta-feira no ExpoRio Cidade Nova

 Flávio Magalhães, amparado pelo médico Murilo Toledo e pela enfermeira Marcela Nardino, minutos antes da cirurgia em Guaíba -Foto: Divulgação SES
Saúde Há 1 dia

SUS Gaúcho já contabiliza 30 mil consultas médicas extras realizadas e agendadas, com meta de chegar a 77 mil até dezembro

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), já contabiliza 30 mil consultas médicas extras realizadas e agendadas pelo SUS Gaúcho, ...

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 31°
24° Sensação
1.16 km/h Vento
73% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h55 Pôr do sol
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 14°
Sexta
22° 16°
Sábado
17° 13°
Domingo
23° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 20 minutos

Psicólogos buscam reduzir custos na prática clínica autônoma
Câmara Há 20 minutos

Relator de projeto sobre streaming defende atualização das regras para o setor; acompanhe
Geral Há 20 minutos

SP: ação contra receptação de celulares prende três pessoas
Senado Federal Há 20 minutos

Mecias critica centralização da segurança e defende autonomia dos estados
Política Há 20 minutos

Câmara aprova ampliação gradual da licença-paternidade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,69%
Euro
R$ 6,20 +0,38%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 579,089,44 -4,93%
Ibovespa
150,704,20 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6869 (03/11/25)
29
38
59
64
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3529 (03/11/25)
01
07
08
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias