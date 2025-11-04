Terça, 04 de Novembro de 2025
Rio Grande do Sul recebe seminário sobre auditoria no SUS com representantes dos três Estados do Sul do país

Porto Alegre recebe nesta terça-feira (4/11), o Seminário Regional do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, reunindo profissionais da área de saúde...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
04/11/2025 às 17h09
Rio Grande do Sul recebe seminário sobre auditoria no SUS com representantes dos três Estados do Sul do país
Auditoria atua como ferramenta de gestão no SUS que identifica falhas, aponta irregularidades e propõe melhorias nos serviços -Foto: Ascom SES

Porto Alegre recebe nesta terça-feira (4/11), o Seminário Regional do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, reunindo profissionais da área de saúde dos três Estados do Sul — Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O encontro ocorre no auditório do Tribunal de Contas do Estado e tem como público servidores e auditores dos níveis municipal, estadual e federal.

O evento faz parte de uma série de seminários realizados em diferentes regiões do país com o objetivo de fortalecer a atuação das auditorias no Sistema Único de Saúde (SUS). Mais do que fiscalizar, a auditoria no SUS tem um papel estratégico: ela ajuda a garantir que os recursos públicos sejam aplicados com eficiência, transparência e responsabilidade.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou o caráter de qualificação do serviço público que a auditoria possui. “Não se trata apenas de cuidar, mas também de zelar pela boa aplicação e pela transparência, no caso dos recursos. Há um caráter pedagógico, no sentido de dar apoio aos gestores municipais para que os recursos sejam bem aplicados em políticas públicas que façam a diferença na vida do cidadão”, afirmou.

Arita também ressaltou o esforço do Estado em apoiar os municípios. “Nosso trabalho tem sido muito objetivo, focado e responsável, sempre apoiando os municípios para que também tenham sistemas de auditoria com capacidade técnica e para que trabalhemos de forma integrada”, pontuou.

O diretor-substituto do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, Jomilton Costa, reforçou a importância da colaboração entre os Estados. “Quando falamos em SUS, estamos falando sempre de rede. É preciso saber quais os Estados estão bem estruturados, para que eles nos ajudem no corpo a corpo em busca de estruturar aqueles que estão precisando de nosso apoio”, ressaltou.

Ferramenta de gestão

A auditoria no SUS atua como uma ferramenta de gestão que identifica falhas, aponta irregularidades e propõe melhorias nos serviços de saúde. Ela contribui diretamente para a qualidade do atendimento à população e para o fortalecimento da governança pública.

No Rio Grande do Sul, o Sistema Estadual de Auditoria integra o Sistema Nacional desde 1998. Em 2021, foi criado o Departamento Estadual de Auditoria do SUS, com atuação multidisciplinar e foco na avaliação de ações, programas e redes de atenção à saúde. Somente em 2025, o departamento já instaurou 112 auditorias, que resultaram em 28 penalidades, incluindo advertências, multas e devoluções de valores.

Os dados estão disponíveis em um painel de monitoramento lançado em 2024, que busca dar mais transparência e qualificar o serviço prestado. A Secretaria da Saúde também disponibilizada em seu site informações sobre o serviço, como o acesso ao Plano Anual de Auditoria, à legislação pertinentes e a materiais de apoio.


Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
