Rio Grande do Sul recebe seminário sobre auditoria no SUS com representantes dos três Estados do Sul do país

Porto Alegre recebe nesta terça-feira (4/11), o Seminário Regional do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, reunindo profissionais da área de saúde dos três Estados do Sul — Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O encontro ocorre no auditório do Tribunal de Contas do Estado e tem como público servidores e auditores dos níveis municipal, estadual e federal.

O evento faz parte de uma série de seminários realizados em diferentes regiões do país com o objetivo de fortalecer a atuação das auditorias no Sistema Único de Saúde (SUS). Mais do que fiscalizar, a auditoria no SUS tem um papel estratégico: ela ajuda a garantir que os recursos públicos sejam aplicados com eficiência, transparência e responsabilidade.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou o caráter de qualificação do serviço público que a auditoria possui. “Não se trata apenas de cuidar, mas também de zelar pela boa aplicação e pela transparência, no caso dos recursos. Há um caráter pedagógico, no sentido de dar apoio aos gestores municipais para que os recursos sejam bem aplicados em políticas públicas que façam a diferença na vida do cidadão”, afirmou.

Arita também ressaltou o esforço do Estado em apoiar os municípios. “Nosso trabalho tem sido muito objetivo, focado e responsável, sempre apoiando os municípios para que também tenham sistemas de auditoria com capacidade técnica e para que trabalhemos de forma integrada”, pontuou.

O diretor-substituto do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, Jomilton Costa, reforçou a importância da colaboração entre os Estados. “Quando falamos em SUS, estamos falando sempre de rede. É preciso saber quais os Estados estão bem estruturados, para que eles nos ajudem no corpo a corpo em busca de estruturar aqueles que estão precisando de nosso apoio”, ressaltou.

Ferramenta de gestão

A auditoria no SUS atua como uma ferramenta de gestão que identifica falhas, aponta irregularidades e propõe melhorias nos serviços de saúde. Ela contribui diretamente para a qualidade do atendimento à população e para o fortalecimento da governança pública.

No Rio Grande do Sul, o Sistema Estadual de Auditoria integra o Sistema Nacional desde 1998. Em 2021, foi criado o Departamento Estadual de Auditoria do SUS, com atuação multidisciplinar e foco na avaliação de ações, programas e redes de atenção à saúde. Somente em 2025, o departamento já instaurou 112 auditorias, que resultaram em 28 penalidades, incluindo advertências, multas e devoluções de valores.

Os dados estão disponíveis em um painel de monitoramento lançado em 2024, que busca dar mais transparência e qualificar o serviço prestado. A Secretaria da Saúde também disponibilizada em seu site informações sobre o serviço, como o acesso ao Plano Anual de Auditoria, à legislação pertinentes e a materiais de apoio.