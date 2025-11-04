Davi Alcolumbre recebe Moraes para discutir combate ao crime organizado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu nesta terça-feira (4) com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O tema da reunião, que ocorreu na Presidência do Senado, foram as ações contra o crime organizado e o enfrentamento da criminalidade.

O encontro, segundo a Presidência da Casa, reafirma o compromisso do Congresso Nacional para contribuir de forma responsável e democrática com soluções legislativas para fortalecer a segurança pública e proteger a população.

Também como parte do esforço do Senado para contribuir com o tema, foi instalada nesta terça-feira a comissão parlamentar de inquérito (CPI) que vai investigar o crime organizado. A comissão terá 120 dias para diagnosticar a situação do crime organizado no país e detectar políticas públicas efetivas contra o problema, que envolve o crescimento das facções e milícias.

A CPI escolheu como presidente o senador Fabiano Contarato (PT-ES) e o vice-presidência é o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). A relatoria ficará a cargo do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), autor do requerimento de criação da CPI ( RQS 470/2025 ).