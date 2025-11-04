Carnatal é incluído no calendário turístico oficial do Brasil

O Carnatal, tradicional carnaval fora de época realizado na capital potiguar, passa a integrar oficialmente o calendário turístico brasileiro. A inclusão foi aprovada nesta terça-feira (4) pela Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR), em decisão terminativa.

O Projeto de Lei (PL) 3.034/2023 , de autoria do ex-deputado e hoje prefeito de Natal, Paulinho Freire (União-RN), teve relatório favorável do senador Rogerio Marinho (PL-RN) e segue agora para sanção presidencial.

A proposta reconhece o evento como um dos maiores da categoria no país, com a reunião anual de cerca de um milhão de foliões durante quatro dias de festa, geralmente no início de dezembro.

Conhecido por impulsionar a economia e o turismo locais, o Carnatal se consolidou como vitrine da cultura nordestina e ponto de atração para visitantes de todo o Brasil.

De acordo com o Instituto Fecomércio do Rio Grande do Norte, a edição de 2024 movimentou R$ 112 milhões — um aumento de 51,8% em relação ao ano anterior.

O relator destacou que o gasto médio diário dos turistas ultrapassou R$ 1,5 mil, o que demonstra o impacto do evento na geração de emprego e renda.

“O Carnatal é um motor importante da economia potiguar, que fortalece o comércio, os serviços e a cadeia produtiva do turismo na região”, argumentou Marinho no parecer.