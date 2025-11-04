Terça, 04 de Novembro de 2025
Rio sedia maior evento de inovação na área da saúde na América Latina

Fisweek25 começa nesta quarta-feira no ExpoRio Cidade Nova

04/11/2025 às 08h57

Com a expectativa de reunir dez mil participantes, entre eles dois mil executivos, começa nesta quarta-feira (5), no Rio de Janeiro, a Fisweek25, maior evento de inovação, criatividade e tendências da saúde na América Latina. Também estarão presentes 700 palestrantes, representantes de 1.200 empresas e pelo menos 180 startups do setor.

Fisweek25 é uma iniciativa da FIS, maior comunidade de saúde da América Latina, que conta com uma rede de mais de 40 empresas e entidades parceiras. A FIS é uma organização sem fins lucrativos que objetiva ampliar o acesso à saúde pública e privada e será realizado no ExpoRio Cidade Nova, na região central da capital fluminense.

O evento tem uma estrutura 14 palcos, além de mais de 300 painéis. Temas como Bem-Estar e Longevidade; Complexo Industrial e P&D; Educação, Ética, Regulação e Direito da Saúde; e Experiência, Jornada e Engajamento na Saúde estarão em pauta.

Sue Ann Clemens, a infectologista brasileira que liderou os testes da vacina Oxford/AstraZeneca durante a pandemia; e o médico e gerontólogo Alexandre Kalache, ex-diretor da Organização Mundial da Saúde e referência global em envelhecimento ativo estão entre os participantes.

Também participam do evento instituições como: Todos Juntos Contra o Câncer, Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML), Fórum Pediatria, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Instituto Nacional de Câncer (Inca) e Academia Nacional de Medicina.

Flávio Magalhães, amparado pelo médico Murilo Toledo e pela enfermeira Marcela Nardino, minutos antes da cirurgia em Guaíba -Foto: Divulgação SES
Saúde Há 13 horas

SUS Gaúcho já contabiliza 30 mil consultas médicas extras realizadas e agendadas, com meta de chegar a 77 mil até dezembro

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), já contabiliza 30 mil consultas médicas extras realizadas e agendadas pelo SUS Gaúcho, ...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 15 horas

Ministério da Saúde intensificará mobilização contra dengue no Brasil

Dia D contra a doença será realizado no próximo sábado (8)

 Na cerimônia, secretária Arita Bergmann (D) ressaltou que Tenente Portela é referência na região -Foto: Ascom SES
Saúde Há 16 horas

Com recursos do Programa Avançar, Hospital de Tenente Portela terá ressonância magnética e irá realizar 3 mil exames anuais

Com R$ 6 milhões do governo do Estado, investidos por meio da Secretaria da Saúde (SES), o Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, irá adquirir...

 Em 2025, o Geração Consciente alcançou 173 municípios e 866 escolas, envolvendo cerca de 50 mil estudantes e 2,5 mil professores -Foto: Arquivo SES
Saúde Há 17 horas

Programa Geração Consciente, da Secretaria da Saúde, é destaque nacional na prevenção ao HIV entre jovens

O Programa Geração Consciente – O Cuidado Transforma, desenvolvido pela Secretaria da Saúde (SES), foi reconhecido pelo Ministério da Saúde (MS) co...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 21 horas

Saúde em Obras: Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, avança na ampliação do Setor de Cardiologia

Foto: Divulgação SESO Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em Joinville, segue com a ampliação do ...

