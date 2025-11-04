Terça, 04 de Novembro de 2025
CPMI do INSS: presidente da CBPA é preso em flagrante

O presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), Abraão Lincoln Ferreira, foi preso por falso testemunho ao...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
04/11/2025 às 01h07
Por decisão do presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, Abraão Lincoln Ferreira foi preso em flagrante por mentir no depoimento à comissão nesta segunda-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), Abraão Lincoln Ferreira, foi preso por falso testemunho ao fim de seu depoimento à CPMI do INSS nesta segunda-feira (3).

Depois das arguições dos parlamentares, o relator da CPMI,Alfredo Gaspar, requereuaprisão em flagrantedo depoente. Segundo o relator,Lincolnmentiu sobre o motivo de sua saída da direção daConfederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores (CNPA) —ele declarara que tinha renunciado ao cargo, quando na verdade tinha sido afastado como medida cautelar —e“negou por meio do silêncio” conhecerAntônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS,mas admitiu o vínculoao responder a outras perguntas.

Lincoln também teria mentido sobre a natureza de sua relação com Gabriel Negreiros,tesoureiro da CBPA,e sobre o alcance da procuração passada a Adelino Rodrigues Junior.

— Adelino tinha amplos poderes para movimentar recursos da CBPA, e, com esses amplos poderes, enviou R$ 59 mil para a esposa do procurador geral do INSS de então, Virgílio Antônio, e R$ 430 mil para João Victor Fernandes em espécie.

Antes de concordar com o pedido, Carlos Viana lembrou que “o silêncio também fala”e manifestou sua esperança com os rumos da CPMI.

— Encerramos um ciclo de impunidade e começamos o tempo da verdade, em nome dos aposentados, das viúvas, dos órfãos e da esperança que ainda vive no coração do Brasil.

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, e o depoente, Abraão Lincoln, na reunião desta segunda - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
