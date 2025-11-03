Segunda, 03 de Novembro de 2025
Tiro com arco do Brasil conquista 1ª medalha em um Parapan de Jovens

Filipe Aguiar e Nathália Nunes de Carvalho garantiram uma prata

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/11/2025 às 21h07

O brasiliense Filipe Eduardo Aguiar e a tocantinense Nathália Nunes de Carvalho conquistaram, nesta segunda-feira (3), a primeira medalha da história do Brasil no tiro com arco em uma edição dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens. Esta é a primeira vez que a modalidade integra o programa de provas da competição juvenil, que neste ano está sendo realizada no Chile.

Os brasileiros, ambos de 18 anos de idade, ficaram com a prata na prova do arco recurvo de equipe mista após serem superados na decisão, pelo placar de 6 a 2, pela equipe da Colômbia formada por Maira Alejandra Rocha e Juan Felipe Osorio.

Também nesta segunda, Filipe Aguiar ficou com a prata na prova de recurvo open masculino após ser superado por Juan Felipe Osorio por 6 a 0.

“Estou muito realizado. Essas duas medalhas representam um pontapé inicial para a minha carreira como atleta. Treinamos somente há oito meses na modalidade, primeira viagem internacional, tudo novo para nós. Tudo está sendo muito surpreendente e especial”, declarou o jovem atleta.

“Estou muito feliz, meu primeiro Parapan. Só faz oito meses que estamos na modalidade, e ser convocada para a seleção brasileira para uma competição importante como essa. E a parceria com o Filipe vem de longa data e ajuda bastante, um sempre apoia o outro. Isso foi muito importante para esta conquista”, completou Nathália.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
