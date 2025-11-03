Com apoio do governo, Projeto Remar para o Futuro conquista oito medalhas em competições em Porto Alegre

Com o apoio do governo Eduardo Leite, o projeto Remar para o Futuro, de Pelotas, prossegue obtendo vitórias em competições nacionais. Os atletas receberam aporte de R$ 250 mil em 2025, via Programa Pró-Esporte RS , da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL). Em dois campeonatos, ambos realizados em Porto Alegre, entre a quinta-feira (30/10) e o domingo (2/11), os remadores conquistaram oito medalhas, sendo quatro no Campeonato Brasileiro de Novos Talentos e outras quatro na Copa Sul-Sudeste, ambos realizados na sede do Grêmio Náutico União, na Ilha do Pavão.

A história do projeto é também de resiliência e superação. Em 20 de outubro do ano passado, uma delegação da equipe sofreu um acidente de trânsito, no Paraná, no qual nove pessoas morreram: oito integrantes do projeto e o motorista que transportava a equipe.

Em outubro, no Rio de Janeiro, atletas do Remar para o Futuro já haviam obtido 16 medalhas. Para o titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, o investimento em esporte vai muito além da parte competitiva e valoriza grandes ideias e projetos, como o Remar para o Futuro. “Cada investimento no esporte é uma semente de esperança, um gesto que honra o legado de quem veio antes e impulsiona novas gerações a remar com força rumo a um futuro melhor”, comentou.

O coordenador do Remar para o Futuro, Fabrício Boscolo, avaliou que os resultados positivos decorrem do talento e da determinação dos membros do projeto, com o apoio do Estado. “O Pró-Esporte viabilizou a viagem à competição e contribuiu para que os atletas participassem do Campeonato Brasileiro de Jovens Talentos e da Copa Sul-Sudeste”, destacou.

Foco na formação de atletas e cidadãos

Além dos resultados conquistados por atletas do Remar para o Futuro, outros sete competidores formados no projeto alcançaram resultados significativos por outros clubes de expressão do Brasil, como Flamengo, do Rio de Janeiro, e Grêmio Náutico União, de Porto Alegre, e conquistaram 17 medalhas nos dois eventos que ocorreram recentemente na capital gaúcha.

“Nossos jovens enfrentaram grandes potências do remo nacional e saíram com desempenho brilhante. Isso mostra o potencial da juventude de Pelotas quando tem oportunidade e apoio”, pontuou Boscolo.

O projeto Remar para o Futuro atende 37 jovens, de 12 a 18 anos, de diferentes contextos sociais, democratizando o acesso ao remo e revelando novos talentos para o esporte nacional, como demonstrado nos últimos resultados da equipe.