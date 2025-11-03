Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com apoio do governo, Projeto Remar para o Futuro conquista oito medalhas em competições em Porto Alegre

Com o apoio do governo Eduardo Leite, o projeto Remar para o Futuro, de Pelotas, prossegue obtendo vitórias em competições nacionais. Os atletas re...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/11/2025 às 20h46
Com apoio do governo, Projeto Remar para o Futuro conquista oito medalhas em competições em Porto Alegre
Atletas do projeto disputaram campeonatos entre quinta (30) e domingo (2) -Foto: Divulgação SEL

Com o apoio do governo Eduardo Leite, o projeto Remar para o Futuro, de Pelotas, prossegue obtendo vitórias em competições nacionais. Os atletas receberam aporte de R$ 250 mil em 2025, via Programa Pró-Esporte RS , da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL). Em dois campeonatos, ambos realizados em Porto Alegre, entre a quinta-feira (30/10) e o domingo (2/11), os remadores conquistaram oito medalhas, sendo quatro no Campeonato Brasileiro de Novos Talentos e outras quatro na Copa Sul-Sudeste, ambos realizados na sede do Grêmio Náutico União, na Ilha do Pavão.

A história do projeto é também de resiliência e superação. Em 20 de outubro do ano passado, uma delegação da equipe sofreu um acidente de trânsito, no Paraná, no qual nove pessoas morreram: oito integrantes do projeto e o motorista que transportava a equipe.

Em outubro, no Rio de Janeiro, atletas do Remar para o Futuro já haviam obtido 16 medalhas. Para o titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, o investimento em esporte vai muito além da parte competitiva e valoriza grandes ideias e projetos, como o Remar para o Futuro. “Cada investimento no esporte é uma semente de esperança, um gesto que honra o legado de quem veio antes e impulsiona novas gerações a remar com força rumo a um futuro melhor”, comentou.

O coordenador do Remar para o Futuro, Fabrício Boscolo, avaliou que os resultados positivos decorrem do talento e da determinação dos membros do projeto, com o apoio do Estado. “O Pró-Esporte viabilizou a viagem à competição e contribuiu para que os atletas participassem do Campeonato Brasileiro de Jovens Talentos e da Copa Sul-Sudeste”, destacou.

Foco na formação de atletas e cidadãos

Além dos resultados conquistados por atletas do Remar para o Futuro, outros sete competidores formados no projeto alcançaram resultados significativos por outros clubes de expressão do Brasil, como Flamengo, do Rio de Janeiro, e Grêmio Náutico União, de Porto Alegre, e conquistaram 17 medalhas nos dois eventos que ocorreram recentemente na capital gaúcha.

“Nossos jovens enfrentaram grandes potências do remo nacional e saíram com desempenho brilhante. Isso mostra o potencial da juventude de Pelotas quando tem oportunidade e apoio”, pontuou Boscolo.

O projeto Remar para o Futuro atende 37 jovens, de 12 a 18 anos, de diferentes contextos sociais, democratizando o acesso ao remo e revelando novos talentos para o esporte nacional, como demonstrado nos últimos resultados da equipe.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 16 minutos

Tiro com arco do Brasil conquista 1ª medalha em um Parapan de Jovens

Filipe Aguiar e Nathália Nunes de Carvalho garantiram uma prata
Esportes Há 6 horas

Triatlo: Manoel Messias é bicampeão da etapa da Copa do Mundo no Chile

Brasileiro estava em 3º quando arrançou para a vitória no minuto final
Esportes Há 1 dia

Brasil derrota Argentina e é campeão do Torneio Quatro Nações

Na casa do rival, seleção faz 31 a 23 e levanta taça
Esportes Há 1 dia

Minas é campeão do Troféu José Finkel de natação

Mineiros fecham competição com 2.449 pontos e levam o título

 Mosqueteiras derrotaram o Brasil de Farroupilha por 1 a 0 e se garantiram na decisão (Foto: Vini Saraiva | Grêmio FBPA)
Finalistas Há 2 dias

Grêmio e Juventude decidirão o Gauchão Feminino 2025

Internacional e Brasil de Farroupilha irão disputar o terceiro lugar

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 26°
21° Sensação
2.32 km/h Vento
86% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Trânsito Urbano Há 13 minutos

Colisão entre veículos causa capotamento em Santo Augusto
Economia Há 15 minutos

Haddad diz esperar US$ 10 bi para fundo de proteção às florestas
Esportes Há 15 minutos

Tiro com arco do Brasil conquista 1ª medalha em um Parapan de Jovens
Esporte e lazer Há 35 minutos

Com apoio do governo, Projeto Remar para o Futuro conquista oito medalhas em competições em Porto Alegre
Senado Federal Há 1 hora

Izalci cobra valorização das polícias e defende educação para combater crime

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,07%
Euro
R$ 6,17 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 604,505,03 -0,01%
Ibovespa
150,454,23 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias