Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SUS Gaúcho já contabiliza 30 mil consultas médicas extras realizadas e agendadas, com meta de chegar a 77 mil até dezembro

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), já contabiliza 30 mil consultas médicas extras realizadas e agendadas pelo SUS Gaúcho, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/11/2025 às 20h17
SUS Gaúcho já contabiliza 30 mil consultas médicas extras realizadas e agendadas, com meta de chegar a 77 mil até dezembro
Flávio Magalhães, amparado pelo médico Murilo Toledo e pela enfermeira Marcela Nardino, minutos antes da cirurgia em Guaíba -Foto: Divulgação SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), já contabiliza 30 mil consultas médicas extras realizadas e agendadas pelo SUS Gaúcho, programa estratégico que irá garantir um investimento extra na saúde do RS de R$ 1,025 bilhão em 2025 e 2026. Lançado em setembro deste ano, o programa tem como prioridade reduzir, até o final do ano, pelo menos 70% das maiores filas de espera por primeiras consultas nas especialidades de ortopedia de joelho e oftalmologia geral adulto.

Para chegar ao objetivo, a SES negociou com prestadores de serviço para que sejam realizados até dezembro mais de 77 mil consultas extras nessas especialidades. Deste total, já foram regulados, ou seja, estão marcados ou já foram realizados mais de 30 mil. Outra meta é realizar mais de 10 mil cirurgias ortopédicas de joelho.

O valor a ser repassado para garantir o aumento de oferta nessas áreas prioritárias está estimado em R$ 175 milhões até dezembro. “Com a adesão dos prestadores e o andamento do programa, nossa expectativa é passarmos a nossa meta inicial. Estamos confiantes”, disse a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada da SES, Lisiane Fagundes.

Mutirão de atendimentos chegou a Guaíba

A cirurgia de prótese de joelho do aposentado Flávio Omar Magalhães, 69 anos, morador de Camaquã, inaugurou, na quarta-feira (29/10), o mutirão de cirurgias do Hospital Nelson Cornetet, de Guaíba, um dos 69 hospitais que abriram suas agendas para atendimento pelo SUS Gaúcho. “Quero muito voltar a caminhar sem dor”, disse Magalhães, encerrando uma espera de quatro anos.

Mantido pelo Sistema de Saúde Hospitalar Vila Nova, o Hospital Nelson Cornetet é referência regional em ortopedia e traumatologia, atendendo pacientes de mais de 60 municípios. Somente na instituição, serão realizadas pelo SUS Gaúcho, até o final de dezembro, 295 cirurgias de joelho, além de 90 procedimentos nas especialidades de ombro, pé e mão, e mais 50 cirurgias de prótese de quadril, totalizando 435 intervenções cirúrgicas.

O presidente do Sistema de Saúde Hospitalar Vila Nova, Dirceu Dal’Molin, destacou que o mutirão reforça o compromisso institucional com a saúde pública e com o fortalecimento da rede estadual de atenção especializada. “Nosso objetivo é oferecer atendimento resolutivo e de qualidade, contribuindo para reduzir as filas e devolver qualidade de vida aos pacientes”, afirmou Dal’Molin.

O diretor do hospital, Luiz Carlos Rocha Júnior, também destacou o impacto positivo da ação. “Esse mutirão representa um grande avanço para a saúde pública, reduzindo significativamente as filas de espera e devolvendo autonomia e bem-estar a centenas de pessoas”, frisou.

SUS Gaúcho ampliando atendimento em Encruzilhada do Sul

Homem sentado em sofá com estampa floral, usando camiseta camuflada, boné preto, shorts e chinelos, faz sinal de positivo com a mão direita. A foto é tirada em ambiente doméstico, com parede e janela ao fundo.
O frentista Marco Antônio Aides foi operado em Encruzilhada do Sul -Foto: Divulgação SES

No Hospital Santa Bárbara, de Encruzilhada do Sul, já foram feitas 27 cirurgias de joelho e, no próximo final de semana (1º e 2 de novembro), serão mais 20 procedimentos. Um dos pacientes foi o frentista Marco Antônio Aides, 43 anos, que fraturou o joelho em um acidente de moto a caminho do trabalho e agora se recupera em casa da cirurgia ocorrida no dia 19 de outubro. “Vou tirar os pontos na próxima semana, mas já estou arriscando uns passinhos, bem devagar. Antes eu sentia muita dor, especialmente no final do turno de trabalho”, diz, aliviado, o morador que esperou pela cirurgia por um ano e cinco meses.

Até dezembro, o Hospital Santa Bárbara irá realizar 105 cirurgias, inclusive em pacientes de outros municípios como Cachoeira do Sul, Segredo, Ibarama, Arroio do Tigre, Lagoa Bonita, Cerro Branco e Caçapava do Sul. “O problema da fila da cirurgia de joelho é que as fraturas e as urgências sempre passavam na frente, e as esperas acabavam ficando muito longas. Com o mutirão, estamos atendendo pacientes de toda a região. A fila que tínhamos vai acabar”, disse a diretora do hospital, Irmã Nair Gabiatti.

Novos ambulatórios de especialidades

Outra iniciativa do SUS Gaúcho que reforça a qualificação do atendimento de saúde da população foi a habilitação, nesta semana, de 62 novos ambulatórios em hospitais do Rio Grande do Sul. Serão investidos R$ 56,1 milhões por meio do Programa Estadual de Incentivos Hospitalares (Assistir) para ampliar os serviços de referência e disponibilizar para a população um número maior de primeiras consultas para acesso a atendimento especializado e cirurgia geral, entre outras especialidades.

Antes, no início do programa, apenas 101 ambulatórios recebiam recursos financeiros do Estado, em agosto de 2021. Agora, com a ampliação do atendimento com o Assistir, o Rio Grande do Sul passou a contar com 508 ambulatórios que recebem incentivos estaduais, um aumento de mais de 400% nos serviços contemplados.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Ministério da Saúde intensificará mobilização contra dengue no Brasil

Dia D contra a doença será realizado no próximo sábado (8)

 Na cerimônia, secretária Arita Bergmann (D) ressaltou que Tenente Portela é referência na região -Foto: Ascom SES
Saúde Há 4 horas

Com recursos do Programa Avançar, Hospital de Tenente Portela terá ressonância magnética e irá realizar 3 mil exames anuais

Com R$ 6 milhões do governo do Estado, investidos por meio da Secretaria da Saúde (SES), o Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, irá adquirir...

 Em 2025, o Geração Consciente alcançou 173 municípios e 866 escolas, envolvendo cerca de 50 mil estudantes e 2,5 mil professores -Foto: Arquivo SES
Saúde Há 5 horas

Programa Geração Consciente, da Secretaria da Saúde, é destaque nacional na prevenção ao HIV entre jovens

O Programa Geração Consciente – O Cuidado Transforma, desenvolvido pela Secretaria da Saúde (SES), foi reconhecido pelo Ministério da Saúde (MS) co...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 9 horas

Saúde em Obras: Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, avança na ampliação do Setor de Cardiologia

Foto: Divulgação SESO Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em Joinville, segue com a ampliação do ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 1 dia

Governador Jorginho Mello participa de jantar beneficente em prol do Hospital Azambuja em Brusque

Foto: Jonatã Rocha /SECOMO governador Jorginho Mello participou na noite deste sábado, 1º de novembro, do jantar beneficente Uma Noite Italiana, re...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 26°
21° Sensação
2.32 km/h Vento
86% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Trânsito Urbano Há 13 minutos

Colisão entre veículos causa capotamento em Santo Augusto
Economia Há 15 minutos

Haddad diz esperar US$ 10 bi para fundo de proteção às florestas
Esportes Há 15 minutos

Tiro com arco do Brasil conquista 1ª medalha em um Parapan de Jovens
Esporte e lazer Há 35 minutos

Com apoio do governo, Projeto Remar para o Futuro conquista oito medalhas em competições em Porto Alegre
Senado Federal Há 1 hora

Izalci cobra valorização das polícias e defende educação para combater crime

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,07%
Euro
R$ 6,17 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 604,505,03 -0,01%
Ibovespa
150,454,23 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias