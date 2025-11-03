SUS Gaúcho já contabiliza 30 mil consultas médicas extras realizadas e agendadas, com meta de chegar a 77 mil até dezembro

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), já contabiliza 30 mil consultas médicas extras realizadas e agendadas pelo SUS Gaúcho, programa estratégico que irá garantir um investimento extra na saúde do RS de R$ 1,025 bilhão em 2025 e 2026. Lançado em setembro deste ano, o programa tem como prioridade reduzir, até o final do ano, pelo menos 70% das maiores filas de espera por primeiras consultas nas especialidades de ortopedia de joelho e oftalmologia geral adulto.

Para chegar ao objetivo, a SES negociou com prestadores de serviço para que sejam realizados até dezembro mais de 77 mil consultas extras nessas especialidades. Deste total, já foram regulados, ou seja, estão marcados ou já foram realizados mais de 30 mil. Outra meta é realizar mais de 10 mil cirurgias ortopédicas de joelho.

O valor a ser repassado para garantir o aumento de oferta nessas áreas prioritárias está estimado em R$ 175 milhões até dezembro. “Com a adesão dos prestadores e o andamento do programa, nossa expectativa é passarmos a nossa meta inicial. Estamos confiantes”, disse a diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada da SES, Lisiane Fagundes.

Mutirão de atendimentos chegou a Guaíba

A cirurgia de prótese de joelho do aposentado Flávio Omar Magalhães, 69 anos, morador de Camaquã, inaugurou, na quarta-feira (29/10), o mutirão de cirurgias do Hospital Nelson Cornetet, de Guaíba, um dos 69 hospitais que abriram suas agendas para atendimento pelo SUS Gaúcho. “Quero muito voltar a caminhar sem dor”, disse Magalhães, encerrando uma espera de quatro anos.

Mantido pelo Sistema de Saúde Hospitalar Vila Nova, o Hospital Nelson Cornetet é referência regional em ortopedia e traumatologia, atendendo pacientes de mais de 60 municípios. Somente na instituição, serão realizadas pelo SUS Gaúcho, até o final de dezembro, 295 cirurgias de joelho, além de 90 procedimentos nas especialidades de ombro, pé e mão, e mais 50 cirurgias de prótese de quadril, totalizando 435 intervenções cirúrgicas.

O presidente do Sistema de Saúde Hospitalar Vila Nova, Dirceu Dal’Molin, destacou que o mutirão reforça o compromisso institucional com a saúde pública e com o fortalecimento da rede estadual de atenção especializada. “Nosso objetivo é oferecer atendimento resolutivo e de qualidade, contribuindo para reduzir as filas e devolver qualidade de vida aos pacientes”, afirmou Dal’Molin.

O diretor do hospital, Luiz Carlos Rocha Júnior, também destacou o impacto positivo da ação. “Esse mutirão representa um grande avanço para a saúde pública, reduzindo significativamente as filas de espera e devolvendo autonomia e bem-estar a centenas de pessoas”, frisou.

SUS Gaúcho ampliando atendimento em Encruzilhada do Sul

O frentista Marco Antônio Aides foi operado em Encruzilhada do Sul - Foto: Divulgação SES

No Hospital Santa Bárbara, de Encruzilhada do Sul, já foram feitas 27 cirurgias de joelho e, no próximo final de semana (1º e 2 de novembro), serão mais 20 procedimentos. Um dos pacientes foi o frentista Marco Antônio Aides, 43 anos, que fraturou o joelho em um acidente de moto a caminho do trabalho e agora se recupera em casa da cirurgia ocorrida no dia 19 de outubro. “Vou tirar os pontos na próxima semana, mas já estou arriscando uns passinhos, bem devagar. Antes eu sentia muita dor, especialmente no final do turno de trabalho”, diz, aliviado, o morador que esperou pela cirurgia por um ano e cinco meses.

Até dezembro, o Hospital Santa Bárbara irá realizar 105 cirurgias, inclusive em pacientes de outros municípios como Cachoeira do Sul, Segredo, Ibarama, Arroio do Tigre, Lagoa Bonita, Cerro Branco e Caçapava do Sul. “O problema da fila da cirurgia de joelho é que as fraturas e as urgências sempre passavam na frente, e as esperas acabavam ficando muito longas. Com o mutirão, estamos atendendo pacientes de toda a região. A fila que tínhamos vai acabar”, disse a diretora do hospital, Irmã Nair Gabiatti.

Novos ambulatórios de especialidades

Outra iniciativa do SUS Gaúcho que reforça a qualificação do atendimento de saúde da população foi a habilitação, nesta semana, de 62 novos ambulatórios em hospitais do Rio Grande do Sul. Serão investidos R$ 56,1 milhões por meio do Programa Estadual de Incentivos Hospitalares (Assistir) para ampliar os serviços de referência e disponibilizar para a população um número maior de primeiras consultas para acesso a atendimento especializado e cirurgia geral, entre outras especialidades.

Antes, no início do programa, apenas 101 ambulatórios recebiam recursos financeiros do Estado, em agosto de 2021. Agora, com a ampliação do atendimento com o Assistir, o Rio Grande do Sul passou a contar com 508 ambulatórios que recebem incentivos estaduais, um aumento de mais de 400% nos serviços contemplados.