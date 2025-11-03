Segunda, 03 de Novembro de 2025
Tenente Portela, RS
Com recursos do Programa Avançar, Hospital de Tenente Portela terá ressonância magnética e irá realizar 3 mil exames anuais

Com R$ 6 milhões do governo do Estado, investidos por meio da Secretaria da Saúde (SES), o Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, irá adquirir...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/11/2025 às 17h18
Na cerimônia, secretária Arita Bergmann (D) ressaltou que Tenente Portela é referência na região -Foto: Ascom SES

Com R$ 6 milhões do governo do Estado, investidos por meio da Secretaria da Saúde (SES), o Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, irá adquirir e instalar um aparelho de ressonância magnética. O convênio para o repasse dos recursos foi assinado nesta segunda-feira (3/11) pela titular da SES, Arita Bergmann, e pela presidente da Associação Hospital Beneficente Santo Antônio (gestora do hospital), Mirna Braucks.

O aparelho permitirá a realização de 3 mil exames anuais em pacientes do município e da região. “Tenente Portela é uma referência de atendimento no norte do Estado, além de abrigar programas como o SER Mulher, o Saúde 60+ e o Ambulatório da Saúde Indígena”, destacou Arita.

Os valores fazem parte do Avançar Mais na Saúde, programa de investimentos para qualificar e ampliar o Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio Grande do Sul. Até o momento, entre projetos já concluídos ou em tramitação, o investimento do Estado no local é de R$ 17,1 milhões.

Antes, pacientes do hospital que necessitavam de ressonância magnética precisavam se deslocar a Frederico Westphalen, a 50 quilômetros, para o exame. Agora, com os recursos, isso não será mais necessário.

O Santo Antônio também deverá se tornar referência na realização de ressonâncias para outros 25 municípios que fazem parte da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde.

“O apoio do Estado tem mudado a realidade do município com os recursos que chegam. Só temos a agradecer”, disse o prefeito do município, Rosemar Sala, que participou da cerimônia por videoconferência.

Texto Ascom SES
Edição: Secom

