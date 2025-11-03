Segunda, 03 de Novembro de 2025
Paim comemora lançamento de livro dele sobre direitos humanos

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (3), o senador Paulo Paim (PT–RS) destacou o lançamento de seu livroNo Coração dos Direitos Human...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
03/11/2025 às 17h03
Paim comemora lançamento de livro dele sobre direitos humanos
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (3), o senador Paulo Paim (PT–RS) destacou o lançamento de seu livroNo Coração dos Direitos Humanos, ocorrido no sábado (1º), durante a Feira do Livro de Porto Alegre.

O senador informou que os exemplares foram distribuídos gratuitamente na feira, com a impressão custeada pela cota parlamentar. Segundo Paim, o conteúdo reflete sua trajetória pessoal e política, marcada pela defesa dos direitos humanos.

É um livro humanitário, fala da vida, do amor, do respeito, da solidariedade, de como eu entendo que dá para vencer na vida. Eu, com 8 anos, trabalhava numa fábrica de vaso, trabalhava com barro; cheguei a vice-presidente do Senado e estou aqui por três mandatos, quatro como deputado federal. Foram seis horas intensas de encontro, de abraço, de lágrimas e de trocas de afeto; lágrimas de saudade. No final, confesso, minha mão já estava trêmula, mas o coração, cheio de gratidão— relatou.

Paim destacou ainda a presença de lideranças políticas, sociais e culturais no evento e explicou que o livro aborda temas como o papel da mulher, a defesa do meio ambiente, os direitos trabalhistas e o combate à desigualdade. Para ele, os direitos humanos estão profundamente ligados à luta contra as injustiças e à defesa das liberdades individuais.

— Que possamos ter a consciência necessária para nos unirmos no combate ao machismo, à discriminação e aos preconceitos, na luta pela igualdade salarial entre homens e mulheres. O feminicídio é inaceitável. Aceitar esse caminho de crueldade é descer o abismo da barbárie. Ninguém pode ser a favor de tanta indignidade.Que homens e mulheres, crianças, jovens e idosos vivam com dignidade, respeito, muito amor e solidariedade. Sigamos em frente, com o olhar fixo no horizonte, certos de que praticar o bem deve ser uma escolha diária e incondicional. Que o compromisso com a dignidade humana nos guie, sem medir esforços, na construção de uma sociedade justa, solidária e amorosa— declarou.

- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
