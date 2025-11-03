Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Programa Geração Consciente, da Secretaria da Saúde, é destaque nacional na prevenção ao HIV entre jovens

O Programa Geração Consciente – O Cuidado Transforma, desenvolvido pela Secretaria da Saúde (SES), foi reconhecido pelo Ministério da Saúde (MS) co...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/11/2025 às 16h33
Programa Geração Consciente, da Secretaria da Saúde, é destaque nacional na prevenção ao HIV entre jovens
Em 2025, o Geração Consciente alcançou 173 municípios e 866 escolas, envolvendo cerca de 50 mil estudantes e 2,5 mil professores -Foto: Arquivo SES

O Programa Geração Consciente – O Cuidado Transforma, desenvolvido pela Secretaria da Saúde (SES), foi reconhecido pelo Ministério da Saúde (MS) como uma das experiências mais exitosas do país na oferta de ações de prevenção ao HIV. A iniciativa conquistou o segundo lugar no Estado e o nono lugar nacional, entre dezenas de projetos avaliados.

Voltado à promoção da saúde integral de adolescentes e jovens, o programa é implementado em escolas públicas municipais e estaduais, com ações que vão além da abordagem tradicional. A proposta articula educação, saúde e assistência social, utilizando metodologias lúdicas e participativas para engajar os estudantes em temas como saúde sexual e reprodutiva, diversidade, prevenção da violência e do bullying, uso de álcool e de outras drogas.

Entre as atividades desenvolvidas estão: formações on-line para professores e profissionais da saúde; oficinas com metodologias ativas; gincanas culturais presenciais chamadas de Arena Geração; campanhas educativas; e o Canal Escuta Geração, voltado ao acolhimento e à orientação dos participantes.

Alcance e benefícios do programa

Em 2025, o programa alcançou 173 municípios e 866 escolas, envolvendo cerca de 50 mil estudantes e 2,5 mil professores. Uma pesquisa realizada no último ano revelou que os alunos se sentiram mais acolhidos e conscientes sobre temas sensíveis, enquanto os professores destacaram a relevância das atividades frente à realidade dos adolescentes.

Além de fortalecer a prevenção combinada, o Geração Consciente promove o protagonismo juvenil, aproxima os jovens da rede de atenção à saúde e contribui para a redução de estigmas e desigualdades. A iniciativa reforça os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) ao integrar inclusão, equidade e respeito à diversidade.

Mais informações podem ser obtidas na página do programa ou no Instagram .

Experiências do RS têm destaque nacional

A chamada pública lançada pelo MS para o mapeamento de experiências exitosas na oferta da prevenção combinada ao HIV teve como objetivos identificar, valorizar e dar visibilidade a iniciativas bem-sucedidas desenvolvidas em diferentes territórios do país. A ação buscou fortalecer o enfrentamento ao HIV por meio de estratégias alinhadas às diretrizes nacionais para a eliminação da aids como problema de saúde pública até 2030.

As cinco experiências mais bem pontuadas – uma por região do Brasil – participarão das atividades oficiais do Dia Mundial de Luta Contra a Aids, em 1º de dezembro. Representando a Região Sul, a melhor colocada foi a iniciativa “Arte e prevenção sob rodas – Trailer Testa Santa Maria”, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria. Além dessas cinco, as demais selecionadas integrarão uma publicação técnica nacional, em formato digital, na plataforma IdeiaSUS Fiocruz.

O Rio Grande do Sul teve forte presença entre os selecionados, com propostas apresentadas por secretarias municipais, serviços de saúde e organizações da sociedade civil. Das 94 iniciativas selecionadas em todo o país, oito são do Rio Grande do Sul, incluindo o Programa Geração Consciente.

Iniciativas do RS selecionadas

  • Santa Maria (Secretaria Municipal de Saúde): Arte e prevenção sob rodas – Trailer Testa Santa Maria
  • Secretaria da Saúde do RS: Programa Geração Consciente – O Cuidado Transforma
  • São Luiz Gonzaga (Secretaria Municipal de Saúde): Caminhos da Prevenção
  • São Luiz Gonzaga (Secretaria Municipal de Saúde): Reconstrução do Saber – Permita-se
  • Rio Grande (Programa Municipal IST/HIV/HV): Ampliação da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) para 100% da Rede de Saúde
  • Porto Alegre (Coordenação de Atenção às ISTs/HIV/Aids): Rodas de conversa sobre PrEP e Profilaxia Pós-Exposição (PEP) com profissionais do sexo em Porto Alegre
  • São Luiz Gonzaga (Secretaria Municipal de Saúde): Caminhos da Prevenção – interface do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) com a micromissioneira
  • Porto Alegre (Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas e Associação de Pessoas Vivendo com HIV): Posithivas na Comunicação

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 4 horas

Saúde em Obras: Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, avança na ampliação do Setor de Cardiologia

Foto: Divulgação SESO Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em Joinville, segue com a ampliação do ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 1 dia

Governador Jorginho Mello participa de jantar beneficente em prol do Hospital Azambuja em Brusque

Foto: Jonatã Rocha /SECOMO governador Jorginho Mello participou na noite deste sábado, 1º de novembro, do jantar beneficente Uma Noite Italiana, re...

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

Campanha alerta para riscos da diabetes à visão

Iniciativas pretendem aproximar pacientes dos exames preventivos

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

Maternidade da UFRJ é referência no acolhimento ao luto gestacional

Organização e sensibilidade orientam protocolos técnicos
Saúde Há 3 dias

Metanol: nove estados investigam casos de intoxicação

Até o momento, país têm 59 notificações confirmadas em cinco estados

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
27° Sensação
2.16 km/h Vento
60% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Economia Há 2 minutos

Segmento plus size deve movimentar R$ 15 bilhões até 2027
Senado Federal Há 2 minutos

Paim comemora lançamento de livro dele sobre direitos humanos
Tecnologia Há 17 minutos

CORE Summit 2025 fortalece integração e inovação no SFN
Senado Federal Há 18 minutos

Comissão de Constituição e Justiça analisa recondução de Paulo Gonet à PGR
Senado Federal Há 18 minutos

CSP vota projeto que permite a estados legislarem sobre matéria penal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,34%
Euro
R$ 6,17 -0,51%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 608,033,91 -2,23%
Ibovespa
150,227,02 pts 0.46%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias