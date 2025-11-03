Programa Geração Consciente, da Secretaria da Saúde, é destaque nacional na prevenção ao HIV entre jovens

Em 2025, o Geração Consciente alcançou 173 municípios e 866 escolas, envolvendo cerca de 50 mil estudantes e 2,5 mil professores -Foto: Arquivo SES

O Programa Geração Consciente – O Cuidado Transforma, desenvolvido pela Secretaria da Saúde (SES), foi reconhecido pelo Ministério da Saúde (MS) como uma das experiências mais exitosas do país na oferta de ações de prevenção ao HIV. A iniciativa conquistou o segundo lugar no Estado e o nono lugar nacional, entre dezenas de projetos avaliados.

Voltado à promoção da saúde integral de adolescentes e jovens, o programa é implementado em escolas públicas municipais e estaduais, com ações que vão além da abordagem tradicional. A proposta articula educação, saúde e assistência social, utilizando metodologias lúdicas e participativas para engajar os estudantes em temas como saúde sexual e reprodutiva, diversidade, prevenção da violência e do bullying, uso de álcool e de outras drogas.

Entre as atividades desenvolvidas estão: formações on-line para professores e profissionais da saúde; oficinas com metodologias ativas; gincanas culturais presenciais chamadas de Arena Geração; campanhas educativas; e o Canal Escuta Geração, voltado ao acolhimento e à orientação dos participantes.

Alcance e benefícios do programa

Em 2025, o programa alcançou 173 municípios e 866 escolas, envolvendo cerca de 50 mil estudantes e 2,5 mil professores. Uma pesquisa realizada no último ano revelou que os alunos se sentiram mais acolhidos e conscientes sobre temas sensíveis, enquanto os professores destacaram a relevância das atividades frente à realidade dos adolescentes.

Além de fortalecer a prevenção combinada, o Geração Consciente promove o protagonismo juvenil, aproxima os jovens da rede de atenção à saúde e contribui para a redução de estigmas e desigualdades. A iniciativa reforça os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) ao integrar inclusão, equidade e respeito à diversidade.

Experiências do RS têm destaque nacional

A chamada pública lançada pelo MS para o mapeamento de experiências exitosas na oferta da prevenção combinada ao HIV teve como objetivos identificar, valorizar e dar visibilidade a iniciativas bem-sucedidas desenvolvidas em diferentes territórios do país. A ação buscou fortalecer o enfrentamento ao HIV por meio de estratégias alinhadas às diretrizes nacionais para a eliminação da aids como problema de saúde pública até 2030.

As cinco experiências mais bem pontuadas – uma por região do Brasil – participarão das atividades oficiais do Dia Mundial de Luta Contra a Aids, em 1º de dezembro. Representando a Região Sul, a melhor colocada foi a iniciativa “Arte e prevenção sob rodas – Trailer Testa Santa Maria”, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria. Além dessas cinco, as demais selecionadas integrarão uma publicação técnica nacional, em formato digital, na plataforma IdeiaSUS Fiocruz.

O Rio Grande do Sul teve forte presença entre os selecionados, com propostas apresentadas por secretarias municipais, serviços de saúde e organizações da sociedade civil. Das 94 iniciativas selecionadas em todo o país, oito são do Rio Grande do Sul, incluindo o Programa Geração Consciente.

Iniciativas do RS selecionadas

Santa Maria (Secretaria Municipal de Saúde): Arte e prevenção sob rodas – Trailer Testa Santa Maria

Secretaria da Saúde do RS: Programa Geração Consciente – O Cuidado Transforma

São Luiz Gonzaga (Secretaria Municipal de Saúde): Caminhos da Prevenção

São Luiz Gonzaga (Secretaria Municipal de Saúde): Reconstrução do Saber – Permita-se

Rio Grande (Programa Municipal IST/HIV/HV): Ampliação da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) para 100% da Rede de Saúde

Porto Alegre (Coordenação de Atenção às ISTs/HIV/Aids): Rodas de conversa sobre PrEP e Profilaxia Pós-Exposição (PEP) com profissionais do sexo em Porto Alegre

São Luiz Gonzaga (Secretaria Municipal de Saúde): Caminhos da Prevenção – interface do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) com a micromissioneira

Porto Alegre (Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas e Associação de Pessoas Vivendo com HIV): Posithivas na Comunicação