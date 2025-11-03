Segunda, 03 de Novembro de 2025
Cruzeiros 2024-2025 no Brasil registram recorde histórico

Nova temporada reforça a importância do seguro-viagem. Especialista da Vital Card alerta para riscos de saúde, acidentes e atrasos, destacando a ne...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/11/2025 às 16h19
Com mais de 170 dias de duração, nove embarcações em operação, uma movimentação de cerca de R$ 2,95 bilhões e a oferta de 860 mil leitos, a temporada de cruzeiros 2024-2025 no Brasil bateu um recorde histórico, de acordo com dados divulgados no 7º Fórum CLIA Brasil. As informações são do Panrotas e do site do Governo da Paraíba.

Para a atual temporada, que começou oficialmente em outubro, Rafael Turra, diretor operacional da Vital Card, afirma que o período conta com saídas de diferentes portos brasileiros, com destaque para roteiros pela costa do Brasil, Argentina e Uruguai, além de itinerários mais longos pelo Caribe. "Os roteiros curtos de três a sete noites seguem entre os mais procurados pelo público brasileiro", acrescenta.

O profissional também ressalta que os riscos mais comuns em viagens de cruzeiro são problemas de saúde e acidentes a bordo. "O seguro garante atendimento rápido, suporte financeiro e assistência 24 horas em caso de imprevistos", alerta.

Em cruzeiros, Rafael explica que é comum a necessidade de evacuação médica com o navio ancorado e atendimento em diferentes países ao longo do roteiro, o que exige coberturas específicas e uma rede internacional de assistência.

Com o objetivo de atender viajantes que buscam segurança durante cruzeiros e expedições marítimas, o diretor operacional da Vital Card afirma que ao contratar um plano internacional, o passageiro possui cobertura em eventuais paradas em solo brasileiro.

"O seguro oferece coberturas que incluem cancelamento por motivos justificados e assistência em diversos destinos internacionais previstos no roteiro", enfatiza.

A recomendação do especialista é contratar o seguro com antecedência, verificar a validade do passaporte em roteiros internacionais, manter cópias de documentos e informar condições médicas pré-existentes. Além disso, ele ressalta a importância de escolher um plano adequado ao tempo de viagem e aos países visitados.

"O seguro-viagem em cruzeiros não é apenas uma exigência de muitas companhias, mas uma garantia de tranquilidade. Ele representa um investimento acessível frente ao custo da viagem e pode evitar grandes prejuízos diante de imprevistos", conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.vitalcard.com.br/

