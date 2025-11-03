Segunda, 03 de Novembro de 2025
Triatlo: Manoel Messias é bicampeão da etapa da Copa do Mundo no Chile

Brasileiro estava em 3º quando arrançou para a vitória no minuto final

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/11/2025 às 15h49

O triatlo brasileiro subiu ao topo do pódio da etapa da Copa do Mundo de Viña del Mar (Chile) no domingo (2) com o atleta Manoel Messias, de 28 anos. Em uma final emocionante, o cearense ocupava a terceira posição a um minuto do final da corrida – último terço da prova - quando disparou para a vitória. Messias cruzou a linha de chegada em 49min38s, apenas um segundo a menos que o português João Nuno Batista (medalha de prata) e cinco do espanhol David Cantero (bronze).

O brasileiro fez uma prova de recuperação, já que completou os 750m da natação, a primeira parte da prova do triatlo, em 25º lugar, com o tempo de 8min37. Na sequência, ele foi o mais rápido nos 20 quilômetros do ciclismo (25min43s) e também o mais veloz na corrida dos 5 km (14min03).

“Muito feliz por esta segunda vitória em Viña Del Mar. Eu me senti bem durante toda a prova, mas, na verdade, fiquei um pouco surpreso com o resultado. [Quando iniciei a corrida], não acreditava que podia ganhar. Sabia que estava correndo rápido, tratei de encurtar o gap [espaço] para os adversários, me estabilizar e aí dar todo o gás no sprint final”, revelou o triatleta que faturou o primeiro título em 2023.

[Post Instagram]

A delegação brasileira contou ainda com outros cinco atletas na etapa de Viña del Mar. Entre os homens, Antonio Bravo terminou em 34º lugar (51min14s), Kauê Willy em 36º (51min25s) e Vinicius Sant’Ana em 59º (54min56s). Na disputa feminina, Giovanna Lacerda terminou a prova na 22ª posição (59min59s) e Gabrielle Lemes, na 26ª (1h00min17s).

Há ainda quatro etapas da Copa do Mundo até o fim da temporada. Uma delas será em Florianópolis (SC), no dia 16 de novembro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
