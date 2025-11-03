Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde em Obras: Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, avança na ampliação do Setor de Cardiologia

Foto: Divulgação SESO Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em Joinville, segue com a ampliação do ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
03/11/2025 às 12h49
Saúde em Obras: Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, avança na ampliação do Setor de Cardiologia
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação SES

O Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em Joinville, segue com a ampliação do Setor de Cardiologia, uma obra aguardada há mais de duas décadas. Com investimento de R$ 8,7 milhões, o projeto modernizará a estrutura e ampliará a capacidade de atendimento da instituição.

Até o momento, foram concluídas todas as etapas de demolição e erguida a estrutura principal, além da execução de 70% da nova cobertura e 40% da instalação das telhas. Atualmente, os trabalhos estão concentrados em alvenaria e revestimento. A próxima fase incluirá a rede hidrossanitária, cobertura, contra piso e revestimento cerâmico.

“Esse setor ocupa um espaço bastante grande e faz muita diferença para a população joinvilense e de todo o estado de Santa Catarina, pois o hospital é habilitado em alta complexidade na cardiologia. Os trabalhos estão em pleno andamento para modernizar, ampliar e, principalmente, atender os catarinenses”, destacou a superintendente dos Hospitais Públicos do Estado, Tatiana Bez Titericz.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Secom GOVSC

A nova ala terá arquitetura moderna e ambientes acolhedores, beneficiando pacientes e profissionais. A reforma contempla quartos e banheiros mais amplos, com acessibilidade, além da adequação da infraestrutura existente, garantindo segurança e estabilidade do prédio, por meio do reforço de vigas e pilares, além da substituição de trechos deteriorados.

O projeto inclui o aumento de 40 para 42 leitos, sendo dois de isolamento, e a construção de um novo bloco. Para manter a continuidade do atendimento durante a obra, o HRHDS adotou uma rede integrada, redistribuindo leitos em outras unidades.

“A obra segue dentro do cronograma, com acompanhamento e fiscalização diários para garantir o padrão e o prazo. Essa ampliação, muito esperada, é um marco para o Norte de Santa Catarina e representa um avanço concreto na capacidade de atendimento, com impacto direto no cuidado às pessoas. A nova estrutura proporcionará um ambiente mais humanizado e seguro. O principal ganho é para o paciente, mas também melhora as condições de trabalho das equipes e fortalece o nosso compromisso com a qualidade, segurança e eficiência no cuidado”, afirmou o gerente de administração do hospital, Sandro Dolinski.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Secom GOVSC

A ampliação é fundamental para Joinville e região, pois permite atendimento mais qualificado a pacientes com doenças cardiovasculares complexas. Com tecnologia avançada e melhores condições de trabalho, a entidade poderá oferecer cuidados com maior agilidade, seguros e eficientes, incluindo cirurgias de alta complexidade, além de ações de prevenção e promoção da qualidade de vida.

O Hospital Regional Hans Dieter Schmidt presta atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e se destaca em cirurgia cardiovascular, psiquiatria, cirurgia bariátrica, clínica médica e cirurgia geral. A instituição é referência para as regiões Norte e Nordeste, abrangendo mais de 1,5 milhão de habitantes.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Em 2025, o Geração Consciente alcançou 173 municípios e 866 escolas, envolvendo cerca de 50 mil estudantes e 2,5 mil professores -Foto: Arquivo SES
Saúde Há 34 minutos

Programa Geração Consciente, da Secretaria da Saúde, é destaque nacional na prevenção ao HIV entre jovens

O Programa Geração Consciente – O Cuidado Transforma, desenvolvido pela Secretaria da Saúde (SES), foi reconhecido pelo Ministério da Saúde (MS) co...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 1 dia

Governador Jorginho Mello participa de jantar beneficente em prol do Hospital Azambuja em Brusque

Foto: Jonatã Rocha /SECOMO governador Jorginho Mello participou na noite deste sábado, 1º de novembro, do jantar beneficente Uma Noite Italiana, re...

 © Marcello Casal jr/Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

Campanha alerta para riscos da diabetes à visão

Iniciativas pretendem aproximar pacientes dos exames preventivos

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

Maternidade da UFRJ é referência no acolhimento ao luto gestacional

Organização e sensibilidade orientam protocolos técnicos
Saúde Há 3 dias

Metanol: nove estados investigam casos de intoxicação

Até o momento, país têm 59 notificações confirmadas em cinco estados

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
27° Sensação
2.16 km/h Vento
60% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Economia Há 2 minutos

Segmento plus size deve movimentar R$ 15 bilhões até 2027
Senado Federal Há 2 minutos

Paim comemora lançamento de livro dele sobre direitos humanos
Tecnologia Há 17 minutos

CORE Summit 2025 fortalece integração e inovação no SFN
Senado Federal Há 18 minutos

Comissão de Constituição e Justiça analisa recondução de Paulo Gonet à PGR
Senado Federal Há 18 minutos

CSP vota projeto que permite a estados legislarem sobre matéria penal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,34%
Euro
R$ 6,17 -0,51%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 608,033,91 -2,23%
Ibovespa
150,227,02 pts 0.46%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias