Saúde em Obras: Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, avança na ampliação do Setor de Cardiologia

Foto: Divulgação SES

O Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) em Joinville, segue com a ampliação do Setor de Cardiologia, uma obra aguardada há mais de duas décadas. Com investimento de R$ 8,7 milhões, o projeto modernizará a estrutura e ampliará a capacidade de atendimento da instituição.

Até o momento, foram concluídas todas as etapas de demolição e erguida a estrutura principal, além da execução de 70% da nova cobertura e 40% da instalação das telhas. Atualmente, os trabalhos estão concentrados em alvenaria e revestimento. A próxima fase incluirá a rede hidrossanitária, cobertura, contra piso e revestimento cerâmico.

“Esse setor ocupa um espaço bastante grande e faz muita diferença para a população joinvilense e de todo o estado de Santa Catarina, pois o hospital é habilitado em alta complexidade na cardiologia. Os trabalhos estão em pleno andamento para modernizar, ampliar e, principalmente, atender os catarinenses”, destacou a superintendente dos Hospitais Públicos do Estado, Tatiana Bez Titericz.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Secom GOVSC

A nova ala terá arquitetura moderna e ambientes acolhedores, beneficiando pacientes e profissionais. A reforma contempla quartos e banheiros mais amplos, com acessibilidade, além da adequação da infraestrutura existente, garantindo segurança e estabilidade do prédio, por meio do reforço de vigas e pilares, além da substituição de trechos deteriorados.

O projeto inclui o aumento de 40 para 42 leitos, sendo dois de isolamento, e a construção de um novo bloco. Para manter a continuidade do atendimento durante a obra, o HRHDS adotou uma rede integrada, redistribuindo leitos em outras unidades.

“A obra segue dentro do cronograma, com acompanhamento e fiscalização diários para garantir o padrão e o prazo. Essa ampliação, muito esperada, é um marco para o Norte de Santa Catarina e representa um avanço concreto na capacidade de atendimento, com impacto direto no cuidado às pessoas. A nova estrutura proporcionará um ambiente mais humanizado e seguro. O principal ganho é para o paciente, mas também melhora as condições de trabalho das equipes e fortalece o nosso compromisso com a qualidade, segurança e eficiência no cuidado”, afirmou o gerente de administração do hospital, Sandro Dolinski.

Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Secom GOVSC

A ampliação é fundamental para Joinville e região, pois permite atendimento mais qualificado a pacientes com doenças cardiovasculares complexas. Com tecnologia avançada e melhores condições de trabalho, a entidade poderá oferecer cuidados com maior agilidade, seguros e eficientes, incluindo cirurgias de alta complexidade, além de ações de prevenção e promoção da qualidade de vida.

O Hospital Regional Hans Dieter Schmidt presta atendimento integral pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e se destaca em cirurgia cardiovascular, psiquiatria, cirurgia bariátrica, clínica médica e cirurgia geral. A instituição é referência para as regiões Norte e Nordeste, abrangendo mais de 1,5 milhão de habitantes.

