Governador Jorginho Mello participa de jantar beneficente em prol do Hospital Azambuja em Brusque

Foto: Jonatã Rocha /SECOM

O governador Jorginho Mello participou na noite deste sábado, 1º de novembro, do jantar beneficente Uma Noite Italiana, realizado na Sociedade Santos Dumont, em Brusque. O evento teve como objetivo arrecadar recursos para o Hospital Azambuja, fortalecendo serviços prestados à comunidade.

Durante o evento, o governador Jorginho Mello destacou o papel essencial para Brusque e região, e reafirmou o compromisso do Governo de Santa Catarina em seguir investindo na saúde pública e apoiando instituições que salvam vidas todos os dias.

“Estou aqui com muita alegria e para reforçar que somos parceiros e apoiamos o hospital Azambuja aqui de Brusque. E essa noite é a oportunidade de ver de perto o quanto a sociedade também faz a sua parte, com esse jantar para arrecadar fundos para essa unidade hospitalar. O Hospital Azambuja é um exemplo de dedicação e qualidade no atendimento à população. Nosso governo tem trabalhado com seriedade para apoiar essas instituições que fazem a diferença, levando saúde de verdade para quem mais precisa”, afirmou o governador.

O Governo do Estado é parceiro da instituição, com investimentos em infraestrutura, equipamentos e programas de valorização hospitalar. Entre as principais ações está a construção da nova torre do Hospital Azambuja, obra no valor total de R$ 12,4 milhões, já em fase final de execução. Também já foram garantidos pagamentos de R$ 10 milhões, e a última parcela deve ser quitada em breve.

Foto: Reprodução/Secom SC

Além disso, o Estado destinou R$ 1,8 milhão em 2023 para a aquisição de equipamentos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), reforçando a capacidade de atendimento e a qualidade dos serviços hospitalares.

O Hospital Azambuja também é beneficiado pelo Programa de Valorização dos Hospitais, recebendo R$ 1,6 milhão mensais. Outra importante conquista foi a habilitação estadual da Cardiologia, conquistada neste Governo a partir do modelo inovador de habilitações estaduais idealizado pelo Estado e único no país, que ampliou a oferta de serviços especializados na região.

O hospital é ainda parceiro no programa de Cirurgias Eletivas, contribuindo para a redução das filas de espera. Somente neste ano, o Azambuja recebeu cerca de R$ 12 milhões por meio da Tabela Catarinense, criada pela atual gestão para valorizar os hospitais filantrópicos e fortalecer o atendimento pelo SUS.