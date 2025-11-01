Sábado, 01 de Novembro de 2025
Grêmio e Juventude decidirão o Gauchão Feminino 2025

Internacional e Brasil de Farroupilha irão disputar o terceiro lugar

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
01/11/2025 às 19h03
Mosqueteiras derrotaram o Brasil de Farroupilha por 1 a 0 e se garantiram na decisão (Foto: Vini Saraiva | Grêmio FBPA)

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) anunciará as datas das duas partidas que apontarão as campeãs do Gauchão Feminino 2025. Os jogos de volta das semifinais ocorreram neste sábado (1/11), em Porto Alegre.

Na Arena do Grêmio, as mosqueteiras derrotaram o Brasil de Farroupilha por 1 a 0 e se garantiram na decisão. O confronto de ida no Estádio das Castanheiras terminou empatado sem gols.

Depois de perder por 2 a 0 em Caxias do Sul, o Internacional devolveu o placar no segundo duelo da semifinal – disputado no SESC Protásio Alves. Com isso, a vaga na final foi decidida nos pênaltis e o Juventude venceu por 3 a 2.

Em jogo único, Internacional e Brasil de Farroupilha irão disputar o terceiro lugar da competição. Grêmio e Juventude decidirão o título em duas partidas, sendo a primeira na serra gaúcha.

 

