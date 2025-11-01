Sábado, 01 de Novembro de 2025
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tiro esportivo: Alexandre Galgani é bronze em etapa da Copa do Mundo

Conquista foi na prova R5 Carabina de Ar - 10 metros

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/11/2025 às 00h06

O brasileiro Alexandre Galgani conquistou nesta sexta-feira (31) a medalha de bronze da etapa de Al Ain (Emirados Árabes Unidos) da Copa do Mundo de tiro esportivo. A conquista veio na prova R5 Carabina de Ar - 10 metros - posição deitada para a classe SH2 (atiradores que precisam de suporte para a arma).

O paulista garantiu o bronze na competição disputada nos Emirados Árabes ao somar 234,0 pontos, ficando atrás do britânico Ryan Cockbill (ouro com 255,3 pontos) e do tailandês Anuson Chaichamnan (prata com 255,2).

Também nesta sexta-feira, o gaúcho Alexandro Basso ficou na quarta colocação da prova do paratrap (tiro ao prato). Na véspera, o atleta havia conquistado sua vaga nas finais após obter a primeira colocação nas classificatórias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 6 horas

Atlético-MG disputa final da Sul-Americana no Defensores del Chaco

Galo mede forças com o Lanús (Argentina) na decisão

 Brasil de Farroupilha e Grêmio empataram sem gols no primeiro jogo da semifinal (Foto: Luiz Erbes)
Em Porto Alegre Há 8 horas

Finalistas do Gauchão Feminino serão conhecidos neste sábado

Partidas ocorrem na Arena do Grêmio e no SESC Protásio Alves

 -
Esporte e lazer Há 1 dia

Governo do Estado divulga lista preliminar de contemplados no Bolsa-Atleta RS categoria Rendimento

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), publicou, na terça-feira (28/10), a lista provisória dos atletas contemplados...
Esportes Há 2 dias

Edival Pontes, o Netinho, é vice-campeão mundial de taekwondo na China

Brasil tem melhor desempenho da história com dois ouros e duas pratas
Esportes Há 2 dias

São Paulo e Belém recebem Mundiais de Clubes de vôlei em dezembro

Capital paulista abriga torneio feminino e paraense sedia o masculino

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 24°
15° Sensação
1.06 km/h Vento
91% Umidade
100% (16.47mm) Chance chuva
05h43 Nascer do sol
18h53 Pôr do sol
Domingo
26° 16°
Segunda
25° 16°
Terça
29° 14°
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 13°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Tiro esportivo: Alexandre Galgani é bronze em etapa da Copa do Mundo
Direitos Humanos Há 3 horas

Em atos, movimento negro pede investigação independente de ação no Rio
Política Há 3 horas

Presidenta do México pede a Lula apoio para produção de etanol
Saúde Há 5 horas

Metanol: nove estados investigam casos de intoxicação
Justiça Há 6 horas

Moraes se reúne com prefeito do Rio na segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,00%
Euro
R$ 6,20 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 627,513,92 +0,56%
Ibovespa
149,540,44 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6867 (31/10/25)
04
05
18
19
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3527 (31/10/25)
02
03
04
06
07
09
13
14
15
16
17
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias