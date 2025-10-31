Sexta, 31 de Outubro de 2025
Bahia recebe cinco certificações do programa Bandeira Azul

Estado recebeu as certificações para a temporada 2025/2026 referentes a quatro praias e uma marina; conquista impacta diretamente o trade turístico...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
31/10/2025 às 18h59
Bahia recebe cinco certificações do programa Bandeira Azul
Imagem de fio no Freepik

A Bahia recebeu cinco certificações referentes a quatro praias e uma marina na temporada 2025/2026 com o selo de qualidade ambiental Bandeira Azul. Os resultados foram divulgados durante uma reunião realizada em Copenhague, na Dinamarca, sede da Foundation for Environmental Education (FEE), entidade responsável pela iniciativa global.

Ao todo, 50 praias e 10 marinas brasileiras receberam a certificação do júri internacional, que reconhece o compromisso com a gestão adequada do meio ambiente, como destaca o Ministério do Turismo. Com isso, o Brasil segue na liderança sul-americana na promoção do turismo sustentável, com o maior número de praias e marinas premiadas.

Para conquistar o feito, as praias e marinas baianas comprovaram o cumprimento de 38 critérios que envolvem qualidade da água, gestão ambiental, segurança, infraestrutura, preservação patrimonial e educação ambiental.

Para Felipe Oliveira Pedreira, especialista da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo, a conquista consolida o estado como referência em turismo sustentável, demonstrando um compromisso com a excelência ambiental e a qualidade da gestão costeira.

"As certificações podem influenciar a percepção dos turistas sobre os destinos baianos ao validar a qualidade e a sustentabilidade dos destinos na Bahia, o que aumenta a confiança, especialmente entre os turistas internacionais", explica.

Segundo Pedreira, espera-se um aumento no fluxo turístico nas praias certificadas, impulsionado pelo crescimento geral do turismo no Brasil em 2025. "Já é possível notar uma alta significativa, com o país registrando recordes de chegadas de turistas estrangeiros no primeiro trimestre deste ano e um crescimento contínuo do mercado interno, indicando que 2025 deve ser um ano positivo para o setor".

De acordo com indicativos do Ministério do Turismo veiculados pela Embratur, o Brasil recebeu 6,52 milhões de turistas internacionais nos primeiros oito meses de 2025. Trata-se de um incremento de 46,6% em relação ao mesmo período do ano passado e o maior acumulado já registrado para o período janeiro-agosto.

Na visão do especialista da Bahia Terra Turismo, as agências de viagens da região podem aproveitar a conquista da Bandeira Azul para atrair mais clientes. "É possível criar e promover pacotes turísticos focados em destinos sustentáveis e praias certificadas, destacando o selo como um diferencial de qualidade e segurança", explica.

Para Pedreira, as agências locais devem se preparar para atender um possível aumento na demanda: "Vale investir na contratação e capacitação da mão de obra, lançamento de novos serviços de turismo como transporte de lancha rápida e serviços de transfers para praias com as certificações de Bandeira Azul", considera.

O especialista da agência de turismo receptivo acredita que outras praias do estado podem buscar esse selo nos próximos anos. "Temos praias dos mais variados gostos e muitas praias ainda preservadas e que merecem ser avaliadas para receberem o selo futuramente, como a Praia do Moreré, na Ilha de Boipeba, e a Quarta praia em Morro de São Paulo, opções que podem receber o selo nos futuro", diz.

Recentemente, Porto Seguro (BA) foi eleita como um dos cinco locais favoritos dos brasileiros para passar as férias com a família, segundo uma sondagem do Booking.com divulgada pela Secretaria de Comunicação Social do estado. A escolha considerou elementos como opções de lazer, história e cultura com potencial para agradar tanto crianças quanto adultos.

Para mais informações, basta acessar: https://www.bahiaterra.com

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
