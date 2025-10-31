Governo Leite inaugura ambulatório especializado em saúde da mulher em Ronda Alta

O ambulatório, que iniciou os atendimentos em maio deste ano, é referência para 26 municípios -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

Em solenidade realizada nesta sexta-feira (31/10), a titular da Secretaria da Saúde (SES), Arita Bergmann, inaugurou o Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS) na Associação Hospitalar de Ronda Alta, na região Norte do Estado. O ambulatório iniciou os atendimentos em maio deste ano e é referência para 26 municípios.

O SERMulher RS atua com abordagem integral e multiprofissional, consolidando-se como um ponto estratégico nas linhas de cuidado do câncer de colo do útero e de mama, endometriose, adenomiose e miomatose uterina, investigação de infertilidade e climatério.Antes, nenhum município contava com este ambulatório especializado em saúde da mulher. Desde abril, o governo do Estado já inaugurou 14 em cidades do interior. Até o final do ano, serão 20 municípios contemplados.

Com custeio mensal de R$ 125 mil, em Ronda Alta o serviço conta com profissional de navegação em saúde, responsável por acompanhar e facilitar o percurso da usuária na rede, garantindo cuidado contínuo e resolutivo, especialmente nos casos de rastreamento e tratamento de câncer de mama e de colo do útero.

No ato de inauguração, Arita ressaltou a importância do serviço. “As mulheres precisam ter espaço de atendimento para prevenir agravos de saúde, ter oportunidade de fazer o seu planejamento familiar, tratar da menopausa. O SERMulher RS é o elo da atenção primária com a média e a alta complexidade, quando necessário. É com alegria que Ronda Alta é um dos 20 serviços especializados de referência no cuidado das mulheres”, declarou.

O SERMulher RS atua com abordagem integral e multiprofissional, sendo um serviço estratégico para a saúde das mulheres -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

A superintendente-geral do hospital, Rosane Facchi, expressou gratidão ao governo do Estado pela entrega do SERMulher RS. “Representa muita cura. Temos certeza de que nossa região vai ter um serviço de qualidade e vai poder salvar muitas vidas”, disse.

Em Ronda Alta tem governo do Estado. O serviço inaugurado é referência para os 26 municípios da Rota da Produção (Região de Saúde 20): Barra Funda, Boa Vista das Missões, Braga, Cerro Grande, Chapada, Constantina, Coronel Bicaco, Dois Irmãos das Missões, Engenho Velho, Gramado dos Loureiros, Jaboticaba, Lajeado do Bugre, Miraguaí, Nova Boa Vista, Novo Barreiro, Novo Xingu, Palmeira das Missões, Redentora, Ronda Alta, Rondinha, Sagrada Família, São José das Missões, São Pedro das Missões, Sarandi, Três Palmeiras e Trindade do Sul.

Hospital dos Trabalhadores

Ainda como parte da agenda em Ronda Alta, Arita realizou a entrega de equipamentos para o hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta. Com o repasse de R$ 1 milhão do governo do Estado, a instituição adquiriu um aparelho de anestesia, um arco cirúrgico móvel, um foco cirúrgico de teto com LED para o bloco cirúrgico, uma autoclave horizontal para a central de material esterilizado e um sistema de videoendoscopia flexível. A contrapartida da instituição foi de R$ 28,94 mil.

O hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta recebeu R$ 1 milhão do governo do Estado para a compra dos equipamentos -Foto: Guga Stefanello/Ascom SES

Arita salientou que as duas entregas em Ronda Alta são importantes por seu caráter regional. “Aqui temos um município que é referência em saúde de qualidade. É gratificante para o governo do Estado testemunhar a regionalização da saúde, tão necessária, se tornar realidade. Mas ela só é possível quando se tem bons parceiros, como são os hospitais daqui de Ronda Alta”, destacou.

O diretor-administrativo do hospital, Severino Balbinot, agradeceu o investimento do governo estadual e destacou como o atendimento à população vai melhorar. “Esses equipamentos vão nos ajudar a ser referência em cirurgia de traumatologia e ortopedia na região. Já realizamos 34 cirurgias de prótese de quadril e de joelho. É importante destacar que agora os hospitais de médio porte também fazem esse tipo de cirurgia”, pontuou.

Nova Boa Vista

Na sequência, Arita foi a Nova Boa Vista, onde entregou o certificado de Equipe Amiga da Mãe, Parceria e Criança 2024 para equipes da atenção básica de 22 municípios da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde.

A certificação indica que as equipes oferecem assistência orientada à promoção da saúde; à identificação, à classificação e ao encaminhamento das situações de risco; ao fomento da participação do parceiro/parceira no pré-natal e no puerpério; e ao estímulo do exercício da parentalidade para o fortalecimento do cuidado integral e integrado.

Entrega do certificado Equipe Amiga da Mãe, Parceria e Criança 2024 em Nova Boa Vista para profissionais da 15ª CRS -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

A secretária ressaltou a importância do trabalho realizado pelas equipes de saúde na atenção básica. “A maior parte dos problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção primária. Por isso é tão importante focarmos na prevenção, no cuidado e nos programas estratégicos”, disse.

Entre as ações das equipes que merecem destaque e que são reconhecidas pela certificação, estão:

Foco na atenção ao pré-natal da gestante e do parceiro, com articulação eficiente com o Programa Rede Bem Cuidar como rede de proteção social.

Desenvolvimento de atividades de grupos de gestantes, com participação ativa das famílias.

Criação de espaços de diálogo e escuta qualificada com a comunidade, fortalecendo os vínculos e a corresponsabilidade no cuidado.