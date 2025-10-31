CEPON celebra 51 anos com mais agilidade no atendimento e investimentos em tecnologia e infraestrutura

Fotos: Divulgação/Secom GOVSC

O Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), celebra 51 anos de atuação nesta sexta-feira, 31 de outubro, reafirmando seu papel como referência nacional no tratamento do câncer e na humanização do cuidado em saúde. A data marca uma nova fase de expansão da instituição, com investimentos do Governo do Estado em tecnologia e infraestrutura, além da ampliação no número de atendimentos.

Durante a solenidade, foram anunciadas a conclusão das obras de ampliação do laboratório de anatomia-patológica, a criação de novos consultórios e o espaço para expansão dos leitos hospitalares. O evento reuniu autoridades, colaboradores, voluntários e pacientes.

“O CEPON é uma unidade muito importante para a oncologia no estado, prestando atendimento com qualidade e humanização aos pacientes. Esses investimentos vão garantir que o volume de atendimentos siga em crescimento, garantindo novos consultórios e leitos para acolher os pacientes”, afirmou a superintendente dos Hospitais Públicos da Secretaria de Estado da Saúde, Dra Tatiana Titerikz.

O diretor-geral do CEPON, Dr. Marcelo Zanchet, destaca que as melhorias fazem parte de um planejamento contínuo de qualificação do atendimento. “Estamos ampliando nossa estrutura e investindo em tecnologia para oferecer um atendimento cada vez mais resolutivo, seguro e acolhedor. Cada nova entrega é um passo na missão de tratar bem a vida”, ressalta.

Foto: Reprodução/Secom SC

De janeiro a setembro de 2025, o CEPON registrou crescimento expressivo nos atendimentos e procedimentos, consolidando-se como um dos principais centros oncológicos públicos do Brasil. Nesse período, foram realizadas 3.401 cirurgias de média e alta complexidade — um aumento de 35,39% em relação ao mesmo período de 2024. Também houve incremento de 29,69% nos exames de anatomopatologia, 13% nas tomografias computadorizadas e 14,43% nas sessões de quimioterapia, totalizando 16.473 sessões, além de mais de 20.500 aplicações de radioterapia e 61.911 consultas médicas especializadas.

“O CEPON tem expandido o volume de atendimentos, cirurgias e tratamentos nos últimos anos e sabemos que é um desafio para a saúde encontrar soluções para manter esse ritmo de crescimento com qualidade para os pacientes”, afirmou a diretora da FAHECE, Sendi Locks Lopes. Voluntária na Organização Social que faz a gestão do CEPON junto à SES, ela defendeu que a saúde deve ser um compromisso de toda a sociedade e também destacou os índices de satisfação dos pacientes do CEPON, que seguem acima de 97%.

Outro destaque da celebração foi o lançamento do novo site institucional e do Portal do Paciente, que permite o acesso à imagem de exames e informações de atendimentos. A nova plataforma traz inovação tecnológica e a agilidade nos serviços, integrando ferramentas de comunicação e acompanhamento médico. O novo portal pode ser conferido em: cepon.org.br

Apoio dos Voluntários

Durante o evento, a Associação de Voluntários do CEPON (AVOC) realizou a entrega de televisores para os quartos das enfermarias. “Nosso trabalho é movido pela solidariedade. Cada doação, cada ação, representa um gesto de cuidado que transforma o ambiente hospitalar do CEPON”, afirma o presidente da AVOC, Mário Honorato.

A cerimônia comemorativa contou ainda com bênção da Capelania Hospitalar do CEPON, o tradicional corte do bolo de aniversário e apresentação do Coral do Colégio Adventista, encerrando a manhã em clima de emoção, gratidão e esperança.

Com foco em inovação, planejamento e compromisso com o paciente, o CEPON consolida-se como referência em oncologia no Estado e segue avançando para oferecer atendimento cada vez mais resolutivo, humanizado e conectado com as necessidades da população catarinense.

Foto: Reprodução/Secom SC

Reconhecimento nacional

O CEPON segue acumulando reconhecimentos pela qualidade e segurança dos seus processos assistenciais. Recentemente, a instituição foi recertificada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), atestando a excelência de seus serviços hospitalares.

Além disso, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) recebeu o Certificado de Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho, concedido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), em parceria com a Epimed Solutions.

“A recertificação pela ONA e o reconhecimento da AMIB reforçam que estamos no caminho certo, com processos seguros e focados na qualidade da assistência”, ressalta o Dr. Marcelo Zanchet.