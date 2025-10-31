Sexta, 31 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CEPON celebra 51 anos com mais agilidade no atendimento e investimentos em tecnologia e infraestrutura

Fotos: Divulgação/Secom GOVSCO Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), celebra 51 anos de atuação ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
31/10/2025 às 13h14
CEPON celebra 51 anos com mais agilidade no atendimento e investimentos em tecnologia e infraestrutura
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação/Secom GOVSC

O Centro de Pesquisas Oncológicas (CEPON), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), celebra 51 anos de atuação nesta sexta-feira, 31 de outubro, reafirmando seu papel como referência nacional no tratamento do câncer e na humanização do cuidado em saúde. A data marca uma nova fase de expansão da instituição, com investimentos do Governo do Estado em tecnologia e infraestrutura, além da ampliação no número de atendimentos.

Durante a solenidade, foram anunciadas a conclusão das obras de ampliação do laboratório de anatomia-patológica, a criação de novos consultórios e o espaço para expansão dos leitos hospitalares. O evento reuniu autoridades, colaboradores, voluntários e pacientes.

“O CEPON é uma unidade muito importante para a oncologia no estado, prestando atendimento com qualidade e humanização aos pacientes. Esses investimentos vão garantir que o volume de atendimentos siga em crescimento, garantindo novos consultórios e leitos para acolher os pacientes”, afirmou a superintendente dos Hospitais Públicos da Secretaria de Estado da Saúde, Dra Tatiana Titerikz.

O diretor-geral do CEPON, Dr. Marcelo Zanchet, destaca que as melhorias fazem parte de um planejamento contínuo de qualificação do atendimento. “Estamos ampliando nossa estrutura e investindo em tecnologia para oferecer um atendimento cada vez mais resolutivo, seguro e acolhedor. Cada nova entrega é um passo na missão de tratar bem a vida”, ressalta.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

De janeiro a setembro de 2025, o CEPON registrou crescimento expressivo nos atendimentos e procedimentos, consolidando-se como um dos principais centros oncológicos públicos do Brasil. Nesse período, foram realizadas 3.401 cirurgias de média e alta complexidade — um aumento de 35,39% em relação ao mesmo período de 2024. Também houve incremento de 29,69% nos exames de anatomopatologia, 13% nas tomografias computadorizadas e 14,43% nas sessões de quimioterapia, totalizando 16.473 sessões, além de mais de 20.500 aplicações de radioterapia e 61.911 consultas médicas especializadas.

“O CEPON tem expandido o volume de atendimentos, cirurgias e tratamentos nos últimos anos e sabemos que é um desafio para a saúde encontrar soluções para manter esse ritmo de crescimento com qualidade para os pacientes”, afirmou a diretora da FAHECE, Sendi Locks Lopes. Voluntária na Organização Social que faz a gestão do CEPON junto à SES, ela defendeu que a saúde deve ser um compromisso de toda a sociedade e também destacou os índices de satisfação dos pacientes do CEPON, que seguem acima de 97%.

Outro destaque da celebração foi o lançamento do novo site institucional e do Portal do Paciente, que permite o acesso à imagem de exames e informações de atendimentos. A nova plataforma traz inovação tecnológica e a agilidade nos serviços, integrando ferramentas de comunicação e acompanhamento médico. O novo portal pode ser conferido em: cepon.org.br

Apoio dos Voluntários

Durante o evento, a Associação de Voluntários do CEPON (AVOC) realizou a entrega de televisores para os quartos das enfermarias. “Nosso trabalho é movido pela solidariedade. Cada doação, cada ação, representa um gesto de cuidado que transforma o ambiente hospitalar do CEPON”, afirma o presidente da AVOC, Mário Honorato.

A cerimônia comemorativa contou ainda com bênção da Capelania Hospitalar do CEPON, o tradicional corte do bolo de aniversário e apresentação do Coral do Colégio Adventista, encerrando a manhã em clima de emoção, gratidão e esperança.

Com foco em inovação, planejamento e compromisso com o paciente, o CEPON consolida-se como referência em oncologia no Estado e segue avançando para oferecer atendimento cada vez mais resolutivo, humanizado e conectado com as necessidades da população catarinense.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Reconhecimento nacional

O CEPON segue acumulando reconhecimentos pela qualidade e segurança dos seus processos assistenciais. Recentemente, a instituição foi recertificada pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), atestando a excelência de seus serviços hospitalares.

Além disso, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) recebeu o Certificado de Gestão de Indicadores de Qualidade e Desempenho, concedido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), em parceria com a Epimed Solutions.

“A recertificação pela ONA e o reconhecimento da AMIB reforçam que estamos no caminho certo, com processos seguros e focados na qualidade da assistência”, ressalta o Dr. Marcelo Zanchet.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Governo do Estado investiu, por meio do Avançar Mais na Saúde, R$ 471,24 mil na reforma do pronto atendimento de urgência -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Saúde Há 20 horas

Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro

Cumprindo agenda na região Norte do Estado, o governador Eduardo Leite, acompanhado da secretária da Saúde, Arita Bergmann, visitou, na quinta-feir...

 Após as obras, espaço oferece mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho às equipes de saúde -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES
Saúde Há 22 horas

Governo inaugura reforma de UBS em Taquara com investimento de R$ 350 mil

O governo do Estado inaugurou, nesta quinta-feira (30/10), a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Mário José Bangel, em Taquara, com inv...

 Cirurgia foi realizada em paciente de 74 anos, durou 6h e foi bem-sucedida -Foto: Filipe de Rosso/Divulgação HRSM
Saúde Há 1 dia

Hospital regional do Estado em Santa Maria realiza primeira cirurgia cardíaca

O Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), que pertence ao Estado, realizou sua primeira cirurgia cardíaca na quarta-feira (29/10). O procedimento ...

 © Elza Fiúza/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Anvisa proíbe duas substâncias utilizadas em unhas em gel

Elas podem causar câncer e problemas de fertilidade nos usuários

 © Elza Fiúza/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Anvisa proíbe duas substâncias utilizadas em produtos para unhas

Elas podem causar câncer e problemas de fertilidade nos usuários

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 23°
24° Sensação
2.21 km/h Vento
51% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Sábado
25° 13°
Domingo
26° 15°
Segunda
26° 17°
Terça
29° 15°
Quarta
27° 16°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 5 minutos

Acolhimento correto no luto por bebês previne piora da saúde mental
Direitos Humanos Há 5 minutos

Outubro do luto materno e parental reivindica atendimento humanizado
Cooperativismo Há 20 minutos

Sicoob Creditapiranga celebra 8 anos em Tenente Portela
Geral Há 24 minutos

Telhado na Cidade de Deus diz: "Aqui tem crianças, sonhos e famílias
Justiça Há 24 minutos

CNJ vai mapear organizações criminosas que atuam no país, diz Fachin

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,03%
Euro
R$ 6,20 -0,35%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 626,051,68 +2,04%
Ibovespa
149,533,66 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6866 (30/10/25)
02
12
46
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3526 (30/10/25)
01
03
07
08
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias