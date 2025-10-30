Governador Eduardo Leite inaugura reforma do pronto atendimento e entrega equipamentos a hospital em Mariano Moro

Cumprindo agenda na região Norte do Estado, o governador Eduardo Leite, acompanhado da secretária da Saúde, Arita Bergmann, visitou, na quinta-feira (30/10), o município de Mariano Moro para inaugurar a reforma do pronto atendimento de urgência e entregar equipamentos ao Hospital Rino Fantin. Os investimentos somam R$ 750 mil, valor aplicado na qualificação do atendimento disponibilizado pela instituição.

Segundo Leite, o trabalho do governo do Estado tem sido fundamental para reverter um cenário de dificuldades enfrentadas pelos hospitais de pequeno porte. "Essa entrega é importante por si só, mas ganha ainda mais sentido quando colocada no contexto do que estamos fazendo em todo o Estado. Há poucos anos, mais de 80 hospitais de pequeno porte estavam ameaçados de fechar as portas, sem estímulo e sem condições de seguir atendendo suas comunidades. Mudamos essa realidade. Destinamos mais de R$ 40 milhões para garantir que esses hospitais continuassem funcionando e acolhendo as pessoas perto de onde vivem. Também superamos um passivo histórico: o Estado devia mais de R$ 1,2 bilhão aos hospitais, valores que conseguimos quitar integralmente. Hoje, não apenas mantemos os pagamentos em dia, como criamos condições para novos investimentos que fortalecem a rede de saúde e valorizam o trabalho de quem está na linha de frente do cuidado. Essa é a diferença de um governo que planeja, equilibra as contas e investe onde realmente faz diferença na vida das pessoas”, ressaltou.

"O Estado devia mais de R$ 1,2 bilhão aos hospitais, valor que conseguimos quitar integralmente", lembrou Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O governo do Estado investiu, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde, R$ 471,24 mil, sem contrapartida, na reforma do pronto atendimento de urgência doRino Fantin, e R$ 278,75 mil, com contrapartida do hospital de R$ 77,22 mil, na aquisição de equipamentos. Foram entregues uma câmara fria para medicamentos, um cardioversor, um carro de emergência, um monitor cardíaco fetal, um monitor multiparamétrico, um raio-x digital e um ventilador pulmonar de transporte.

A secretária da Saúde, Arita Bergman, ressaltou o papel dos hospitais de pequeno porte no atendimento próximo à população. “Vir a Mariano Moro é uma oportunidade para quem faz gestão pública ver, na prática, a importância de ter um hospital de pequeno porte atendendo à comunidade, sem que as pessoas precisem se deslocar para outros municípios. Dá-nos a sensação de que nosso trabalho tem valor quando as entregas chegam efetivamente às pessoas”, afirmou.

Hospital também recebeu investimento do Estado para equipamentos em R$ 278,75 mil, com contrapartida do hospital de R$ 77,22 mil -Foto: Mauro Nascimento/Secom