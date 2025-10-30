Sessão destaca papel das Equipes de Nossa Senhora no apoio a casais

As Equipes de Nossa Senhora, movimento católico formado por casais, foram homenageadas pelo Senado nesta quinta-feira (30) em seus 75 anos de atuação no Brasil. A associação internacional privada de fiéis leigos surgiu em 1939, na França, e tornou-se um movimento que atua em 96 países, reunindo cerca de 180 mil membros.

A sessão especial atendeu a sugestão do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), presidente da Frente Parlamentar Católica. Em seu requerimento ( RQS 581/2025 ), Pontes define as Equipes de Nossa Senhora como “movimento de espiritualidade conjugal nascido para responder às exigências dos casais cristãos desejosos de viver plenamente a sua vida matrimonial a partir do sacramento do matrimônio”.

Presidindo a sessão, o senador Izalci Lucas (PL-DF) disse que a associação é uma presença viva para todos que dela participam e um sinal de esperança em um mundo mais justo e fraterno.

— Aonde o Estado nem sempre chega, eles chegam; onde há dor, eles oferecem conforto; onde há carência, oferecem informação, acolhimento, oportunidade. Seja por meio da educação, assistência ou mobilização comunitária, a associação tem despertado vocações, construído redes de apoio e fortalecido comunidades em inúmeras cidades do nosso país e também de outros lugares do mundo.

Responsável pela super-região Brasil das Equipes de Nossa Senhora, José Rubens Correa Almeida mencionou a origem do movimento no país e a importância do apoio para os casais "descobrirem a riqueza do matrimônio".

— Por meio de seu testemunho, os casais equipistas desejam ser sinais vivos do amor cristão na igreja e no mundo. As Equipes de Nossa Senhora encorajam os seus membros a aprofundar em equipe o amor pela igreja e ajudar-se mutualmente para se tornarem membros ativos do povo de Deus.

Cristiane Marson Brito e Luiz Antonio Perrone Ferreira de Brito, que fazem parte da Equipe Responsável Internacional — instância máxima das Equipes de Nossa Senhora —, lembraram que o Brasil foi o primeiro país de língua não francesa a acolher o movimento. O casal destacou o vínculo do fundador do movimento, padre Henri Caffarel, com o Brasil.

— O padre Caffarel viajou algumas vezes ao Brasil e sempre voltou profundamente comovido com a vitalidade dessa igreja. Em suas cartas, ele falou com admiração da fé dos brasileiros e do seu desejo de viver o Evangelho com alegria. Hoje, podemos dizer que esse vínculo ainda está vivo e fecundo, com tantos casais conselheiros espirituais, viúvos e viúvas que permanecem fiéis às Equipes de Nossa Senhora.

Maria Celeste Neumann Simão, membro das Equipes de Nossa Senhora de Brasília, citou o padre Caffarel, que definiu seu objetivo de vida como “caminhar para a santidade, nem mais, nem menos”. Representando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), padre Jânison de Sá Santos definiu os membros das Equipes de Nossa Senhora como “testemunhas discretas, mas firmes” do matrimônio como vocação e missão. E o bispo de Barra do Garças (MT), Dom Paulo Renato Fernandes Gonçalves de Campos, salientou a importância dos sacerdotes que atuam como conselheiros espirituais no movimento.

O padre Jânison de Sá Santos representou a CNBB na sessão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Dom Paulo Renato salientou a importância dos sacerdotes que atuam como conselheiros no movimento - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

José Rubens e Roselene Almeida destacaram a importância do apoio para os casais - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado