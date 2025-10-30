Quinta, 30 de Outubro de 2025
Hospital regional do Estado em Santa Maria realiza primeira cirurgia cardíaca

O Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), que pertence ao Estado, realizou sua primeira cirurgia cardíaca na quarta-feira (29/10). O procedimento ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/10/2025 às 16h00
Cirurgia foi realizada em paciente de 74 anos, durou 6h e foi bem-sucedida -Foto: Filipe de Rosso/Divulgação HRSM

O Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), que pertence ao Estado, realizou sua primeira cirurgia cardíaca na quarta-feira (29/10). O procedimento para colocação de ponte de safena foi conduzido pelo cardiologista e cirurgião Ralf Stuermer e sua equipe. O paciente, de 74 anos, morador do município, está em recuperação na unidade de tratamento intensivo.

Para a realização da primeira cirurgia, a equipe médica chegou a fazer, na semana passada, um procedimento simulado no bloco cirúrgico. Na quarta, a colocação da ponte de safena – chamada, em termos técnicos, de revascularização do miocárdio – levou seis horas e foi considerada bem-sucedida. A previsão de alta do paciente é para quarta-feira (5/11). “Foi tudo muito planejado. O hospital tem uma estrutura muito boa de trabalho”, ressaltou Stuermer.

A cirurgia é um marco histórico para o hospital, que foi inaugurado em 2018. A instituição, gerida pela Fundação Universitária de Cardiologia, é uma importante referência na área cardíaca para a região central do Rio Grande do Sul. A expectativa da direção é que, a partir de agora, uma cirurgia por semana seja realizada, passando a dez mensais nos próximos meses.

Com os procedimentos realizados em Santa Maria, pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do município e da região que necessitam de uma cirurgia cardíaca poderão ser operados no HRSM, com mais conforto na recuperação. Atualmente, alguns deles precisam se deslocar até Porto Alegre, a 289 quilômetros de distância, para realizarem o procedimento.

“A cirurgia é um marco para a redução de filas, melhorando os indicadores da região centro-oeste do Estado. De 2018 para cá, os números relativos a cirurgias vêm melhorando ano a ano na região, e a participação do Hospital Regional é fundamental nesse processo”, disse o diretor administrativo do HRSM, Geison Farias.

Reforço na estrutura

O HRSM também vem reforçando a estrutura de atendimento na área de cardiologia. Em fevereiro, foi inaugurado o setor de hemodinâmica após um investimento de R$ 6,2 milhões do governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES). Em setembro, o setor realizou 500 exames, entre angioplastias e cateterismos.

“A fila de cateterismo do hospital está zerada. Nossa meta agora é chegar aos cem cateterismos mensais, além de melhorar os indicadores de cirurgias cardíacas na região”, reforçou Farias.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

