Quinta, 30 de Outubro de 2025
11°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado divulga lista preliminar de contemplados no Bolsa-Atleta RS categoria Rendimento

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), publicou, na terça-feira (28/10), a lista provisória dos atletas contemplados...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/10/2025 às 16h00
Governo do Estado divulga lista preliminar de contemplados no Bolsa-Atleta RS categoria Rendimento
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), publicou, na terça-feira (28/10), a lista provisória dos atletas contemplados na categoria Rendimento (nacional e internacional) do Programa Bolsa-Atleta RS 2025. As nominatas divulgadas foram enviadas pelas entidades representativas das modalidades, com classificação estabelecida a partir de critérios técnicos e objetivos.

O prazo para recursos de candidatos não contemplados é de dez dias úteis, a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado (DOE). Os recursos devem ser encaminhados para o e-mail [email protected] .

Após a publicação das listas definitivas, passado o prazo de recursos, serão informados os próximos passos para o recebimento dos valores do programa, que serão pagos de forma retroativa a contar de março deste ano.

O Bolsa-Atleta RS

O programa foi criado em 2024, na segunda gestão do governo Eduardo Leite e, neste ano, terá um aporte de R$ 4,5 milhões para desportistas e paradesportistas que representam o Estado no país e no exterior.

São oferecidas 575 bolsas de auxílio financeiro para atletas e técnicos, a partir de avaliação técnica e objetiva. Deste total, 300 são destinadas ao esporte educacional, categoria que recebeu aumento de 40% no valor, reforçando o compromisso do governador Eduardo Leite com a base do esporte no Estado.

Outras 250 bolsas são voltadas para atletas de rendimento, enquanto 25 são reservadas para atletas olímpicos e paralímpicos. O paradesporto receberá 25% de acréscimo sobre os valores estipulados nas categorias Educacional e Rendimento.

Valores mensais:

  • Educacional: R$ 700 (mais acréscimo de 25% para o paradesporto)
  • Rendimento nacional: R$ 1 mil (mais acréscimo de 25% para o paradesporto)
  • Rendimento internacional: R$ 2 mil (mais acréscimo de 25% para o paradesporto)
  • Olímpico/Paralímpico: até R$ 5 mil


Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 6 horas

Edival Pontes, o Netinho, é vice-campeão mundial de taekwondo na China

Brasil tem melhor desempenho da história com dois ouros e duas pratas
Esportes Há 23 horas

São Paulo e Belém recebem Mundiais de Clubes de vôlei em dezembro

Capital paulista abriga torneio feminino e paraense sedia o masculino

 Halston Pitman
Esportes Há 1 dia

Celso Neto encerra temporada de estreia na IMSA TCR, nos EUA

O piloto brasileiro concluiu sua primeira temporada no IMSA Michelin Pilot Challenge com a conquista de três pódios e o quarto lugar na classificaç...
Esportes Há 1 dia

Primeira técnica mulher no NBB, Jelena Todorovic começa com pé direito

À frente do Fortaleza Basquete Cearense, servia bateu Vasco e Botafogo
Esportes Há 1 dia

Flamengo encara Racing na Argentina por vaga na final da Libertadores

Rádio Nacional transmite jogo ao vivo às 21h30 desta quarta-feira

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 20°
18° Sensação
2.1 km/h Vento
78% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
27° 13°
Domingo
27° 16°
Segunda
27° 17°
Terça
27° 13°
Últimas notícias
Sociedade Há 8 minutos

Grupo Zelo amplia geolocalização de jazigos em Finados
Câmara Há 8 minutos

COP30: crianças e adolescentes cobram participação real em debate sobre crise climática
Tecnologia Há 21 minutos

Banco24Horas e Banrisul celebram 1 mi de transações no RS
Senado Federal Há 21 minutos

CDH vai debater na terça-feira síndrome do nariz vazio
Política Há 21 minutos

Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,49%
Euro
R$ 6,23 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 615,276,18 -3,33%
Ibovespa
148,780,22 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias