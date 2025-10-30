Senado celebra os 135 anos do Tribunal de Contas da União na terça-feira

O Senado fará, na próxima terça-feira (4), às 10h, sessão especial em comemoração aos 135 anos do Tribunal de Contas da União (TCU). A homenagem foi proposta pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB–PB).

Segundo Veneziano, o TCU é uma das instituições mais relevantes do Estado brasileiro, responsável por assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e a observância dos princípios constitucionais da administração pública.

“Homenagear o tribunal é reafirmar nosso compromisso com os valores republicanos da probidade, da transparência e da economicidade na gestão pública”, afirma o senador.

Na justificativa do requerimento ( RQS 665/2025 ), Veneziano destaca que o TCU foi criado em 7 de novembro de 1890, por iniciativa do então ministro da Fazenda Ruy Barbosa, e que sua trajetória é indissociável da história da administração pública brasileira'. O senador ressaltou que o órgão evoluiu de um modelo de fiscalização punitiva para uma atuação pedagógica e orientadora, oferecendo assessoramento técnico ao Congresso Nacional por meio de auditorias, levantamentos e relatórios.

“O TCU é guardião da correta aplicação dos recursos provenientes do suor do contribuinte e referência de técnica, independência e eficiência no controle externo”, concluiu Veneziano.