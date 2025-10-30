Quinta, 30 de Outubro de 2025
11°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em Estação, Leite assina portaria de habilitação do Programa Saúde 60+ RS

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergamnn, assinaram a portaria que habilita o Hospital Santo Antônio, em Estação, na regi...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/10/2025 às 15h09
Em Estação, Leite assina portaria de habilitação do Programa Saúde 60+ RS
Ambulatório do Hospital Santo Antônio será referência para os 33 municípios da 11ª CRS, na região Norte do Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergamnn, assinaram a portaria que habilita o Hospital Santo Antônio, em Estação, na região Norte do Estado, para abertura do Serviço Especializado de Saúde da Pessoa Idosa ( Saúde 60+ RS ). O hospital receberá R$ 120 mil mensais do governo do Estado para custeio do serviço voltado ao atendimento ambulatorial especializado de pessoas idosas com 60 anos ou mais, consideradas frágeis ou com diagnóstico de demência.

“Este hospital é símbolo de persistência e de compromisso com a vida. Ele resistiu em momentos difíceis, contou com o esforço da comunidade e agora conta também com o apoio do governo, que voltou a ter condições de investir e de estar presente. Hoje, o Estado aporta recursos para qualificar o bloco cirúrgico e garantir o atendimento do programa Saúde 60+, destinando R$ 120 mil mensais para o funcionamento desse serviço”, destacou o governador.

Leite destacou que o Rio Grande do Sul atualmente tem as contas em dia e voltou a ter capacidade de investir -Foto: Vitor Rosa/Secom
Leite destacou que o Rio Grande do Sul atualmente tem as contas em dia e voltou a ter capacidade de investir -Foto: Vitor Rosa/Secom

“Anuncio hoje também meio milhão adicional para garantir a porta aberta 24 horas. Mas é importante lembrar que nada disso seria possível se não tivéssemos feito as reformas e os ajustes necessários nos últimos anos. O Rio Grande do Sul, que antes não conseguia pagar salários e atrasava repasses aos hospitais, hoje tem as contas em dia e capacidade de investir. Essa transformação é o que nos permite dizer ‘sim’ para a saúde, ‘sim’ para a vida e ‘sim’ para o futuro”, disse Leite.

A secretária da Saúde ressaltou a importância do momento e o papel da união entre Estado e comunidade para fortalecer a rede pública de saúde. “Quando a comunidade se une, quando o hospital, o município e o governo do Estado trabalham lado a lado, nós mostramos que é possível fazer saúde de qualidade, com cuidado e com humanidade. Esse é o propósito que nos move: estimular cada vez mais programas voltados ao cuidado da pessoa, fortalecendo o SUS e valorizando quem está na ponta. Que sigamos juntos, com alegria e compromisso, fazendo a diferença na vida das pessoas", afirmou Arita.

Referência no atendimento à população 60+

O Saúde 60+ RS é um programa estratégico do Governo do Rio Grande do Sul. O ambulatório de Estação será referência para os 33 municípios da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, formada pelos seguintes municípios: Aratiba, Áurea, Barão de Cotegipe, Barra do Rio Azul, Benjamin Constant do Sul, Campinas do Sul, Carlos Gomes, Centenário, Charrua, Cruzaltense, Entre Rios do Sul, Erebango, Erechim, Erval Grande, Estação, Faxinalzinho, Floriano Peixoto, Gaurama, Getúlio Vargas, Ipiranga do Sul, Itatiba do Sul, Jacutinga, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Nonoai, Paulo Bento, Ponte Preta, Quatro Irmãos, Rio dos Índios, São Valentim, Severiano de Almeida, Três Arroios e Viadutos.

Texto: Ascom SES e Sue Gotardo/Secom
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Após as obras, espaço oferece mais conforto aos usuários e melhores condições de trabalho às equipes de saúde -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES
Saúde Há 22 minutos

Governo inaugura reforma de UBS em Taquara com investimento de R$ 350 mil

O governo do Estado inaugurou, nesta quinta-feira (30/10), a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Doutor Mário José Bangel, em Taquara, com inv...

 Cirurgia foi realizada em paciente de 74 anos, durou 6h e foi bem-sucedida -Foto: Filipe de Rosso/Divulgação HRSM
Saúde Há 3 horas

Hospital regional do Estado em Santa Maria realiza primeira cirurgia cardíaca

O Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), que pertence ao Estado, realizou sua primeira cirurgia cardíaca na quarta-feira (29/10). O procedimento ...

 © Elza Fiúza/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Anvisa proíbe duas substâncias utilizadas em unhas em gel

Elas podem causar câncer e problemas de fertilidade nos usuários

 © Elza Fiúza/Agência Brasil
Saúde Há 4 horas

Anvisa proíbe duas substâncias utilizadas em produtos para unhas

Elas podem causar câncer e problemas de fertilidade nos usuários

 Com as verbas, Hospital de Parobé atenderá mais 40 pessoas por mês -Foto: Divulgação SES
Saúde Há 6 horas

SUS Gaúcho vai repassar R$ 3,2 milhões a ambulatórios de feridas crônicas e beneficiará 2,5 mil novos pacientes

O governo do Estado investirá, por meio da Secretaria da Saúde (SES), R$ 3,2 milhões a mais em serviços especializados no tratamento de feridas crô...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 20°
18° Sensação
2.1 km/h Vento
78% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
27° 13°
Domingo
27° 16°
Segunda
27° 17°
Terça
27° 13°
Últimas notícias
Sociedade Há 8 minutos

Grupo Zelo amplia geolocalização de jazigos em Finados
Câmara Há 8 minutos

COP30: crianças e adolescentes cobram participação real em debate sobre crise climática
Tecnologia Há 21 minutos

Banco24Horas e Banrisul celebram 1 mi de transações no RS
Senado Federal Há 21 minutos

CDH vai debater na terça-feira síndrome do nariz vazio
Política Há 21 minutos

Congresso aprova isenção do IR por tempo indeterminado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,49%
Euro
R$ 6,23 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 615,276,18 -3,33%
Ibovespa
148,780,22 pts 0.1%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias