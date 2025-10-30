Em Estação, Leite assina portaria de habilitação do Programa Saúde 60+ RS

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergamnn, assinaram a portaria que habilita o Hospital Santo Antônio, em Estação, na região Norte do Estado, para abertura do Serviço Especializado de Saúde da Pessoa Idosa ( Saúde 60+ RS ). O hospital receberá R$ 120 mil mensais do governo do Estado para custeio do serviço voltado ao atendimento ambulatorial especializado de pessoas idosas com 60 anos ou mais, consideradas frágeis ou com diagnóstico de demência.

“Este hospital é símbolo de persistência e de compromisso com a vida. Ele resistiu em momentos difíceis, contou com o esforço da comunidade e agora conta também com o apoio do governo, que voltou a ter condições de investir e de estar presente. Hoje, o Estado aporta recursos para qualificar o bloco cirúrgico e garantir o atendimento do programa Saúde 60+, destinando R$ 120 mil mensais para o funcionamento desse serviço”, destacou o governador.

Leite destacou que o Rio Grande do Sul atualmente tem as contas em dia e voltou a ter capacidade de investir -Foto: Vitor Rosa/Secom

“Anuncio hoje também meio milhão adicional para garantir a porta aberta 24 horas. Mas é importante lembrar que nada disso seria possível se não tivéssemos feito as reformas e os ajustes necessários nos últimos anos. O Rio Grande do Sul, que antes não conseguia pagar salários e atrasava repasses aos hospitais, hoje tem as contas em dia e capacidade de investir. Essa transformação é o que nos permite dizer ‘sim’ para a saúde, ‘sim’ para a vida e ‘sim’ para o futuro”, disse Leite.

A secretária da Saúde ressaltou a importância do momento e o papel da união entre Estado e comunidade para fortalecer a rede pública de saúde. “Quando a comunidade se une, quando o hospital, o município e o governo do Estado trabalham lado a lado, nós mostramos que é possível fazer saúde de qualidade, com cuidado e com humanidade. Esse é o propósito que nos move: estimular cada vez mais programas voltados ao cuidado da pessoa, fortalecendo o SUS e valorizando quem está na ponta. Que sigamos juntos, com alegria e compromisso, fazendo a diferença na vida das pessoas", afirmou Arita.

Referência no atendimento à população 60+

O Saúde 60+ RS é um programa estratégico do Governo do Rio Grande do Sul. O ambulatório de Estação será referência para os 33 municípios da 11ª Coordenadoria Regional de Saúde, formada pelos seguintes municípios: Aratiba, Áurea, Barão de Cotegipe, Barra do Rio Azul, Benjamin Constant do Sul, Campinas do Sul, Carlos Gomes, Centenário, Charrua, Cruzaltense, Entre Rios do Sul, Erebango, Erechim, Erval Grande, Estação, Faxinalzinho, Floriano Peixoto, Gaurama, Getúlio Vargas, Ipiranga do Sul, Itatiba do Sul, Jacutinga, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Nonoai, Paulo Bento, Ponte Preta, Quatro Irmãos, Rio dos Índios, São Valentim, Severiano de Almeida, Três Arroios e Viadutos.