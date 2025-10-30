Quinta, 30 de Outubro de 2025
SUS Gaúcho vai repassar R$ 3,2 milhões a ambulatórios de feridas crônicas e beneficiará 2,5 mil novos pacientes

O governo do Estado investirá, por meio da Secretaria da Saúde (SES), R$ 3,2 milhões a mais em serviços especializados no tratamento de feridas crô...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/10/2025 às 12h43
Com as verbas, Hospital de Parobé atenderá mais 40 pessoas por mês -Foto: Divulgação SES

O governo do Estado investirá, por meio da Secretaria da Saúde (SES), R$ 3,2 milhões a mais em serviços especializados no tratamento de feridas crônicas até o final de 2026. O objetivo é atender 2.560 novos pacientes nos quatro hospitais que são referência na especialidade no Rio Grande do Sul. Os recursos fazem parte do Programa SUS Gaúcho, lançado pelo governador Eduardo Leite em setembro.

O investimento possibilita a continuidade e ampliação dos atendimentos nos ambulatórios dos Hospitais São Francisco de Assis, de Parobé, e Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul, além da Santa Casa do Rio Grande, após o fim do convênio com o Tribunal de Justiça (que repassava recursos para o tratamento de feridas crônicas). O SUS Gaúcho também vai destinar verbas à Associação Cristã de Deficientes (ACD) de Passo Fundo, que tem convênio com o Estado.

Cada um receberá R$ 807 mil até o final de 2026 para os atendimentos. Os recursos cobrem consultas médicas e multiprofissionais, exames diagnósticos, curativos e terapias complementares, assegurando o cuidado integral desde a avaliação inicial até a alta do paciente.

Ambulatórios de feridas crônicas são serviços de saúde especializados que tratam lesões complexas e de difícil cicatrização – como úlceras, queimaduras e feridas pós-cirúrgicas – sem necessidade de internação. Para o atendimento, os locais contam com equipe multiprofissional – com médico cirurgião vascular, enfermeiro e nutricionista, entre outros.

Desde a criação dos serviços de feridas crônicas no Rio Grande do Sul, 1.887 pacientes já receberam atendimento. A média do tratamento é de quatro meses e, no começo, cada paciente passa por cinco consultas iniciais com diferentes especialistas.

Ampliação do acesso

Referência para a Região Metropolitana, o Hospital São Francisco de Assis, também conhecido como Hospital de Parobé, vai realizar 40 novos atendimentos mensais. De acordo com a direção, o reforço no financiamento permitirá ampliar o acesso ao cuidado, reduzir o tempo de espera e garantir continuidade a um serviço que já transformou a realidade de centenas de pessoas na região.

“O Centro Especializado em Lesões de Pele é um serviço que nos dá muito orgulho devido à sua relevância social. Os pacientes chegam com feridas que muitas vezes os acompanharam e limitaram a vida toda. No centro, eles recuperam a qualidade de vida e a dignidade”, ressalta o diretor da instituição, João Schmitt.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

Imagem de 3KStudioK no Freepik
 Foto: Reprodução/Secom SC
 Governador destacou que Estado está colocando R$ 1 bilhão a mais do que o previsto no orçamento da saúde -Foto: Vitor Rosa/Secom
 (Foto: Reprodução)
 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
