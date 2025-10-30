Quinta, 30 de Outubro de 2025
11°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CPMI do INSS ouve presidente de confederação de pescadores na segunda

O presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, será o próximo investigad...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
30/10/2025 às 12h14
CPMI do INSS ouve presidente de confederação de pescadores na segunda
Comissão parlamentar de inquérito aprovou oito requerimentos para ouvir dirigente da CBPA - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, será o próximo investigado no esquema de fraudes em aposentadorias e pensões a prestar depoimento à CPMI do INSS.

O gestor, convocado a partir de oito requerimentos aprovados pelo colegiado, falará a senadores e deputados a partir das 16h de segunda-feira (3).

A CBPA está entre as associações investigadas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Sem Desconto, deflagrada em abril deste ano para apurar descontos irregulares em benefícios do INSS entre 2019 e 2024. Tanto a confederação como Abraão Lincoln Ferreira da Cruz tiveram bens bloqueados, a partir da requisição da Advocacia-Geral da União.

A CPMI já aprovou a quebra dos sigilos bancários e fiscal de Abraão Lincoln e requereu ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o envio de Relatório de Inteligência Financeira (RIF).

De acordo com o senador Izalci Lucas (PL-DF), um dos requerentes da convocação do presidente da CBPA, a entidade é “um dos eixos centrais da arquitetura criminosa desvelada pela Operação Sem Desconto e responsável por um impacto financeiro estimado em R$ 221,8 milhões subtraídos de forma contumaz e sistêmica dos benefícios de aposentados e pensionistas”.

O nome de Abraão Lincoln já foi citado em questionamentos do relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), a convocados ouvidos pelo colegiado.

Abraão Lincoln preside a CBPA, investigada em operação sobre descontos irregulares em benefícios do INSS - Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Abraão Lincoln preside a CBPA, investigada em operação sobre descontos irregulares em benefícios do INSS - Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Projeto acatado por senadores e deputados viabiliza isenção de IR a quem ganha até R$ 5 mil, proposta pelo governo - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 7 minutos

Congresso aprova validade permanente para isenção do Imposto de Renda

O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (30) um projeto de lei que torna permanentes as mudanças propostas pelo Poder Executivo no Imposto ...

 A sessão do Senado foi semipresencial - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 32 minutos

Girão vê inércia do governo Lula na operação do Rio e alerta para a segurança do Ceará

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (29), o senador Eduardo Girão (Novo-CE) lamentou a operação policial realizada nos Complexos do Al...

 Os senadores Davi Alcolumbre e Izalci Lucas na sessão conjunta do Congresso nesta quinta - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 32 minutos

Congresso aprova crédito para turismo e convocação de aprovados na polícia do DF

O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira (30) crédito suplementar de R$ 2,15 bilhões para o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e fundos de de...

 Sancionada, a Lei 15.245, de 2025 pune quem planeja atacar agentes do Estado para impedir investigações - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Senado Federal Há 2 horas

Sancionada lei que reforça proteção de agentes em combate ao crime organizado

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou na quinta-feira (29) lei que amplia a proteção a agentes públicos que combatem orga...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 18 horas

Zenaide celebra Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) destacou o Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta, celebrado nesta quarta-feira (29). Durante pronunciamento feit...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 20°
18° Sensação
2.01 km/h Vento
67% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
27° 13°
Domingo
27° 16°
Segunda
27° 17°
Terça
27° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 6 minutos

Fundador da Nexxera aborda colaborativismo no Fintech Trends
Senado Federal Há 6 minutos

Congresso aprova validade permanente para isenção do Imposto de Renda
Executivo Há 6 minutos

Governador Eduardo Leite entrega Plano Intersetorial de Contingência ao município de Estação
Câmara Há 6 minutos

Câmara abre sessão para votar projetos em pauta; acompanhe
Câmara Há 6 minutos

Câmara aprova urgência para projeto sobre o Departamento de Polícia Legislativa; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,51%
Euro
R$ 6,23 +0,18%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 616,540,98 -3,15%
Ibovespa
149,029,86 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias