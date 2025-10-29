Quinta, 30 de Outubro de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Renan Calheiros homenageia Graciliano Ramos, que hoje completaria 133 anos

O senador Renan Calheiros (MDB–AL) homenageou o escritor Graciliano Ramos, que completaria 133 anos de nascimento em 27 de outubro. Durante pronunc...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
29/10/2025 às 19h04
Renan Calheiros homenageia Graciliano Ramos, que hoje completaria 133 anos
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Renan Calheiros (MDB–AL) homenageou o escritor Graciliano Ramos, que completaria 133 anos de nascimento em 27 de outubro. Durante pronunciamento em Plenário nesta quarta-feira (29), o parlamentar destacou o legado literário e político do autor, definindo-o como “um engenheiro das palavras” e um dos maiores representantes do realismo e do modernismo no Brasil.

Renan lembrou que Graciliano, nascido em Quebrangulo (AL), viveu entre o Nordeste e a cidade do Rio de Janeiro, exercendo funções públicas e jornalísticas antes de se tornar escritor. Como prefeito de Palmeira dos Índios, produziu relatórios administrativos que já revelavam sua ironia e precisão literária, considerados o início de seu estilo conciso e realista.

O senador ressaltou que obras comoCaetés(1933) eVidas Secas(1938) retrataram com profundidade a vida no sertão nordestino e as injustiças sociais enfrentadas pelos mais pobres.

Quem há de se esquecer do abrutalhado vaqueiro Fabiano e de Sinhá Vitória [personagens deVidas Secas]? Quem não se lembra da cadela Baleia [também personagem desse livro], cuja morte agônica é retratada pelo engenho insuperável de Graciliano Ramos?.

Ele também destacouMemórias do Cárcere(1953), em que o autor narrou sua prisão durante a ditadura de Getúlio Vargas, sem que houvesse uma acusação formal.

— Graciliano foi vítima de tortura e das injustiças de um regime autoritário. Sua obra permanece como denúncia da opressão e testemunho da dignidade humana.

Para Renan Calheiros, o legado de Graciliano Ramos “supera seu próprio tempo” e segue sendo fundamental para compreender o Brasil e a alma do povo nordestino.

Poucos são os nomes que brilham com a intensidade e a majestade de Graciliano Ramos. Sua obra já atravessou um século e atravessará muitos outros, pela verdade e pela contemporaneidade que carrega — disse o senador.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Zenaide celebra Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) destacou o Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta, celebrado nesta quarta-feira (29). Durante pronunciamento feit...

 O senador Pedro Chaves relatou o projeto - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Avança projeto que prevê recursos dos fundos regionais no crédito fundiário

A Comissão de Agricultura (CRA) aprovou nesta quarta-feira (29) o projeto de lei que autoriza o uso de recursos dos fundos regionais de desenvolvim...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Zequinha comemora estudos para novo trecho da Ferrovia Norte-Sul

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) comemorou nesta quarta-feira (29), em pronunciamento, a conclusão dos estudos técnicos e ambientais que vão...

 A audiência com as crianças foi promovida pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

No Mês da Criança, CDH ouve demandas por direito de brincar, vacinas e proteção

Em celebração ao Mês das Crianças, a Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado ficou mais colorida. Nesta quarta-feira (29) o colegiado deu voz ...

 Davi informou que deve se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para discutir as medidas - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Congresso deve ganhar reforço na segurança

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, anunciou nesta quarta-feira (29), que pretende adotar medidas de reforço da segurança do Co...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
14° Sensação
2.43 km/h Vento
90% Umidade
86% (0.37mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 11°
Sábado
29° 13°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 17°
Terça
° °
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Operação policial no Rio tem críticas e defesas de deputados federais
Geral Há 3 horas

Casos confirmados de intoxicação por metanol chegam a 59 no país
Economia Há 3 horas

Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Câmara Há 3 horas

Nova lei prevê prevê indenização por abandono afetivo de criança ou adolescente
Câmara Há 3 horas

Câncer de mama: especialistas debatem baixa cobertura de rastreamento e avanços no tratamento

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,03%
Euro
R$ 6,22 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,498,38 -0,65%
Ibovespa
148,632,94 pts 0.82%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias