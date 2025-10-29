Zequinha comemora estudos para novo trecho da Ferrovia Norte-Sul

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) comemorou nesta quarta-feira (29), em pronunciamento, a conclusão dos estudos técnicos e ambientais que vão viabilizar o leilão para a construção e operação de um novo trecho da Ferrovia Norte-Sul ligando Açailândia (MA) a Barcarena (PA). A previsão é de que o leilão será realizado em 2026.

— Isso representa um divisor de águas na logística nacional. Esse novo traçado, com 535 quilômetros de extensão, não é apenas uma obra de infraestrutura. É uma rota de independência, uma alternativa estratégica à atual dependência da estrada de ferro Carajás, hoje sob o controle da Mineração Vale.

Com a nova ferrovia, explicou o senador, será facilitado o escoamento de grãos, celulose, combustíveis e minerais rumo ao porto de Vila do Conde, em Barcarena. Ele afirmou que a nova rota poderá movimentar R$ 8,5 bilhões ao ano, beneficiando produtores, outros setores da economia e a população.

O senador argumentou que o traçado escolhido respeita o meio ambiente e as comunidades locais, não atravessa terras indígenas nem unidades de conservação e foi redesenhado para minimizar desapropriações e impactos fundiários.

— É uma solução moderna, eficiente e acima de tudo responsável. A Ferrovia Norte-Sul é a espinha dorsal da integração logística do Brasil, e com esse novo trecho completamos um corredor ferroviário que liga o Norte ao Sudeste do Brasil, conectando centros produtores e portos estratégicos e redesenhando o mapa da competitividade nacional — afirmou.