Quinta, 30 de Outubro de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dra. Eudócia relata avanços em vacinas contra o câncer

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (29), a senadora Dra. Eudócia (PL-AL) fez um balanço da missão da qual participou na Rússia e no R...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
29/10/2025 às 17h04
Dra. Eudócia relata avanços em vacinas contra o câncer
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (29), a senadora Dra. Eudócia (PL-AL) fez um balanço da missão da qual participou na Rússia e no Reino Unido. A parlamentar, que é médica, afirmou que esteve em encontros com autoridades científicas e políticas para discutir avanços na pesquisa de vacinas contra o câncer.

A senadora relatou que, na Rússia, esteve em reunião com representantes do Instituto Gamaleya, em Moscou, que apresentaram protocolos de testes clínicos em humanos envolvendo vacinas contra câncer de rim, de pulmão e de pele. No Reino Unido, visitou a Universidade de Oxford e instituições de referência em imunoterapia, onde são desenvolvidos estudos de vacinas terapêuticas e profiláticas baseadas em RNA mensageiro.

— Eles identificaram, nesse estudo, que a vacina em desenvolvimento consegue fazer com que o paciente não desenvolva o câncer, aquele identificado através de sequenciamento genético. Isso é alta tecnologia, é a inteligência artificial em prol da medicina, para que, nos próximos meses e anos, possamos prevenir nossos pacientes de uma doença oncológica — afirmou.

A senadora destacou a tramitação do projeto de lei ( PL 126/2025 ), de sua autoria, que institui o marco regulatório da vacina oncológica no Brasil. Segundo ela, a proposta busca estabelecer regras para o desenvolvimento, a produção e a disponibilização de imunoterapias no país. A parlamentar ressaltou que o objetivo é aproximar o Brasil das pesquisas internacionais, para que os pacientes brasileiros tenham acesso às mesmas tecnologias em desenvolvimento em outros países.

— O meu intuito é que o Brasil não fique para trás. É que o Brasil ande lado a lado com os grandes centros, que a gente não dê um passo para trás, e sim esteja lado a lado — declarou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Zenaide celebra Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) destacou o Dia do Hematologista e do Hemoterapeuta, celebrado nesta quarta-feira (29). Durante pronunciamento feit...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Renan Calheiros homenageia Graciliano Ramos, que hoje completaria 133 anos

O senador Renan Calheiros (MDB–AL) homenageou o escritor Graciliano Ramos, que completaria 133 anos de nascimento em 27 de outubro. Durante pronunc...

 O senador Pedro Chaves relatou o projeto - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 5 horas

Avança projeto que prevê recursos dos fundos regionais no crédito fundiário

A Comissão de Agricultura (CRA) aprovou nesta quarta-feira (29) o projeto de lei que autoriza o uso de recursos dos fundos regionais de desenvolvim...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Zequinha comemora estudos para novo trecho da Ferrovia Norte-Sul

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) comemorou nesta quarta-feira (29), em pronunciamento, a conclusão dos estudos técnicos e ambientais que vão...

 A audiência com as crianças foi promovida pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

No Mês da Criança, CDH ouve demandas por direito de brincar, vacinas e proteção

Em celebração ao Mês das Crianças, a Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado ficou mais colorida. Nesta quarta-feira (29) o colegiado deu voz ...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
14° Sensação
2.43 km/h Vento
90% Umidade
86% (0.37mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 11°
Sábado
29° 13°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 17°
Terça
° °
Últimas notícias
Política Há 3 horas

Operação policial no Rio tem críticas e defesas de deputados federais
Geral Há 3 horas

Casos confirmados de intoxicação por metanol chegam a 59 no país
Economia Há 3 horas

Haddad pede cooperação na segurança com RJ após decisão do STJ
Câmara Há 3 horas

Nova lei prevê prevê indenização por abandono afetivo de criança ou adolescente
Câmara Há 3 horas

Câncer de mama: especialistas debatem baixa cobertura de rastreamento e avanços no tratamento

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,03%
Euro
R$ 6,22 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 629,498,38 -0,65%
Ibovespa
148,632,94 pts 0.82%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias