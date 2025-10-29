Dra. Eudócia relata avanços em vacinas contra o câncer

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (29), a senadora Dra. Eudócia (PL-AL) fez um balanço da missão da qual participou na Rússia e no Reino Unido. A parlamentar, que é médica, afirmou que esteve em encontros com autoridades científicas e políticas para discutir avanços na pesquisa de vacinas contra o câncer.

A senadora relatou que, na Rússia, esteve em reunião com representantes do Instituto Gamaleya, em Moscou, que apresentaram protocolos de testes clínicos em humanos envolvendo vacinas contra câncer de rim, de pulmão e de pele. No Reino Unido, visitou a Universidade de Oxford e instituições de referência em imunoterapia, onde são desenvolvidos estudos de vacinas terapêuticas e profiláticas baseadas em RNA mensageiro.

— Eles identificaram, nesse estudo, que a vacina em desenvolvimento consegue fazer com que o paciente não desenvolva o câncer, aquele identificado através de sequenciamento genético. Isso é alta tecnologia, é a inteligência artificial em prol da medicina, para que, nos próximos meses e anos, possamos prevenir nossos pacientes de uma doença oncológica — afirmou.

A senadora destacou a tramitação do projeto de lei ( PL 126/2025 ), de sua autoria, que institui o marco regulatório da vacina oncológica no Brasil. Segundo ela, a proposta busca estabelecer regras para o desenvolvimento, a produção e a disponibilização de imunoterapias no país. A parlamentar ressaltou que o objetivo é aproximar o Brasil das pesquisas internacionais, para que os pacientes brasileiros tenham acesso às mesmas tecnologias em desenvolvimento em outros países.

— O meu intuito é que o Brasil não fique para trás. É que o Brasil ande lado a lado com os grandes centros, que a gente não dê um passo para trás, e sim esteja lado a lado — declarou.