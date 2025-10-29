Cirurgias plásticas: segurança do paciente é prioridade

As cirurgias de contorno corporal estão entre as mais buscadas no Brasil, como revelam os dados da ISAPS International Survey on Aesthetic/Cosmetic 2024. No ano passado, foram realizados 2.354.513 procedimentos cirúrgicos no país: os procedimentos de lipoaspiração (289.766) foram os mais buscados, seguidos por aumento de mama (232.593), cirurgia de pálpebras (231.293), abdominoplastia (192.961) e aumento de glúteos (168.272).

Para o cirurgião plástico Dr. Ricardo Gozzano, quando se trata de cirurgias plásticas de contorno corporal, a segurança do paciente deve ser sempre o ponto de partida. “Para escolher um cirurgião plástico com segurança, é preciso confirmar no registro do CRM se o médico possui a especialização em cirurgia plástica (RQE) e se é reconhecido como especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)”, afirma.

Segundo Dr. Ricardo Gozzano, também é preciso verificar se o profissional tem experiência na área desejada e se participa de cursos e congressos voltados, por exemplo, para contorno corporal. “Verifique a infraestrutura e o local onde a cirurgia será realizada. Certifique-se de que será em um hospital com suporte de emergência, incluindo UTI (Unidade de Terapia Intensiva)”, acrescenta.

De acordo com o cirurgião plástico, a avaliação pré-operatória deve ser completa: o cirurgião precisa solicitar exames laboratoriais e avaliações clínicas como o risco anestésico, além de dedicar tempo para entender o histórico médico do paciente, uso de medicamentos, estilo de vida, IMC (Índice de Massa Corporal) e alergias, de modo a reduzir riscos.

“Verifique se o profissional atua com uma equipe multidisciplinar composta por anestesistas experientes, equipe de enfermagem treinada, fisioterapeuta especializada e todo o suporte de pós-operatório”, instrui.

Para Dr. Ricardo Gozzano, a transparência e a comunicação são indispensáveis: o cirurgião deve explicar claramente os benefícios, riscos, possíveis complicações e expectativas reais do procedimento. “Pesquisar a reputação e os resultados do profissional também ajuda. Avalie opiniões de pacientes e fotos de antes e depois (com autorização), lembrando que bons cirurgiões são transparentes sobre revisões ou tratamentos complementares”.

Além disso, acrescenta, o paciente deve se certificar de que haverá acompanhamento pós-operatório com consultas de retorno e orientações para o período de recuperação. “Um cirurgião responsável orienta sobre cuidados domiciliares, drenagens linfáticas, uso de malhas compressivas e sinais de alerta para complicações”, afirma.

Planejamento cirúrgico é fundamental

Segundo o médico, há uma série de pontos que devem ser analisados durante a avaliação para garantir que o procedimento seja seguro e adequado ao perfil de cada paciente:

Antes da cirurgia, é essencial realizar uma história clínica detalhada, abordando doenças pré-existentes, uso de medicamentos, alergias e cirurgias anteriores;

A avaliação física deve incluir peso, IMC, qualidade da pele e distribuição de gordura para definir a técnica mais adequada ao caso;

São fundamentais exames complementares, como laboratoriais, cardiológicos e de imagem quando necessários, para avaliar riscos;

O risco anestésico deve ser analisado com base na classificação ASA, permitindo que, junto ao anestesiologista, seja escolhida a anestesia mais segura;

É importante alinhar as expectativas, ajustando desejos às possibilidades técnicas e aos resultados reais possíveis;

O planejamento do ato cirúrgico deve definir: técnica, local da cirurgia, tempo estimado, profilaxia trombótica, uso de antibióticos, drenos e malhas compressivas.

“Por fim, devem ser dadas orientações pré-operatórias sobre ajustes de medicamentos, suspensão do tabagismo e do consumo de álcool, jejum e toda a logística do pós-operatório”, explica.

Novas técnicas de contorno corporal promovem melhores resultados

Para Dr. Ricardo Gozzano, os avanços recentes nas técnicas de contorno corporal oferecem mais segurança e previsibilidade nos resultados. Ele lista os principais:

Tecnologias assistidas por energia, como o VASER® (ultrassom) e o laser lipo, permitem emulsificar a gordura antes da aspiração, diminuindo o trauma mecânico, o sangramento e a dor no pós-operatório;

Uso de cânulas e instrumentos de nova geração, mais finos e com desenho otimizado, possibilita uma lipoaspiração uniforme e com menos trauma tecidual, reduzindo seromas e hematomas e preservando estruturas vasculonervosas;

Lipoaspiração de alta definição (HD/LAD/4D) combina tecnologias como VASER®, vibroo-lipo e lipoenxertia para esculpir áreas específicas, oferecendo uma técnica precisa para definir contornos naturais com menor risco de irregularidades. Além disso, hoje há tecnologias de radiofrequência (Retraction®️ e Ignite®️) e jato de plasma (Argopalsta®️ e renuvion®️) que também melhoram a qualidade da pele, causando retração na mesma após a cirurgia.

A lipoenxertia segura segue protocolos atualizados para uso de gordura purificada, com menos óleo e sangue, e áreas de enxertia mais seguras, como glúteos, conforme recomendações de sociedades internacionais, garantindo maior previsibilidade no volume enxertado e menor risco de embolia gordurosa;

Utilização do ultrassom para a realização dos enxertos permite determinar exatamente o local onde a gordura está sendo colocada;

O planejamento digital e a marcação avançada usam fotogrametria 3D e softwares para analisar as áreas a serem tratadas, simular resultados e planejar volume e retirada, contribuindo para um planejamento personalizado e resultados mais simétricos e previsíveis;

Protocolos perioperatórios modernos incluem profilaxia tromboembólica sistematizada, analgesia multimodal e antibióticos baseados em evidências, reduzindo complicações pós-operatórias e melhorando o conforto do paciente.

Cuidados pós-operatórios otimizados envolvem o uso de malhas compressivas modernas, drenagem linfática precoce e protocolos de reabilitação personalizados, favorecendo recuperação rápida e resultados estáveis.

“Por fim, técnicas de estabilização do implante mamário, como dual plane, grip plane, alça de sustentação muscular e sutiã interno, promovem resultados mais harmônicos e duradouros”, finaliza Dr. Ricardo Gozzano.

