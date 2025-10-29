Cirurgias plásticas: segurança do paciente é prioridade

As cirurgias de contorno corporal estão entre as mais buscadas no Brasil, como revelam os dados da ISAPS International Survey on Aesthetic/Cosmetic 2024. No ano passado, foram realizados 2.354.513 procedimentos cirúrgicos no país: os procedimentos de lipoaspiração (289.766) foram os mais buscados, seguidos por aumento de mama (232.593), cirurgia de pálpebras (231.293), abdominoplastia (192.961) e aumento de glúteos (168.272).
Para o cirurgião plástico Dr. Ricardo Gozzano, quando se trata de cirurgias plásticas de contorno corporal, a segurança do paciente deve ser sempre o ponto de partida. “Para escolher um cirurgião plástico com segurança, é preciso confirmar no registro do CRM se o médico possui a especialização em cirurgia plástica (RQE) e se é reconhecido como especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)”, afirma.
Segundo Dr. Ricardo Gozzano, também é preciso verificar se o profissional tem experiência na área desejada e se participa de cursos e congressos voltados, por exemplo, para contorno corporal. “Verifique a infraestrutura e o local onde a cirurgia será realizada. Certifique-se de que será em um hospital com suporte de emergência, incluindo UTI (Unidade de Terapia Intensiva)”, acrescenta.
De acordo com o cirurgião plástico, a avaliação pré-operatória deve ser completa: o cirurgião precisa solicitar exames laboratoriais e avaliações clínicas como o risco anestésico, além de dedicar tempo para entender o histórico médico do paciente, uso de medicamentos, estilo de vida, IMC (Índice de Massa Corporal) e alergias, de modo a reduzir riscos.
“Verifique se o profissional atua com uma equipe multidisciplinar composta por anestesistas experientes, equipe de enfermagem treinada, fisioterapeuta especializada e todo o suporte de pós-operatório”, instrui.
Para Dr. Ricardo Gozzano, a transparência e a comunicação são indispensáveis: o cirurgião deve explicar claramente os benefícios, riscos, possíveis complicações e expectativas reais do procedimento. “Pesquisar a reputação e os resultados do profissional também ajuda. Avalie opiniões de pacientes e fotos de antes e depois (com autorização), lembrando que bons cirurgiões são transparentes sobre revisões ou tratamentos complementares”.
Além disso, acrescenta, o paciente deve se certificar de que haverá acompanhamento pós-operatório com consultas de retorno e orientações para o período de recuperação. “Um cirurgião responsável orienta sobre cuidados domiciliares, drenagens linfáticas, uso de malhas compressivas e sinais de alerta para complicações”, afirma.
Planejamento cirúrgico é fundamental
Segundo o médico, há uma série de pontos que devem ser analisados durante a avaliação para garantir que o procedimento seja seguro e adequado ao perfil de cada paciente:
“Por fim, devem ser dadas orientações pré-operatórias sobre ajustes de medicamentos, suspensão do tabagismo e do consumo de álcool, jejum e toda a logística do pós-operatório”, explica.
Novas técnicas de contorno corporal promovem melhores resultados
Para Dr. Ricardo Gozzano, os avanços recentes nas técnicas de contorno corporal oferecem mais segurança e previsibilidade nos resultados. Ele lista os principais:
“Por fim, técnicas de estabilização do implante mamário, como dual plane, grip plane, alça de sustentação muscular e sutiã interno, promovem resultados mais harmônicos e duradouros”, finaliza Dr. Ricardo Gozzano.
Para mais informações, basta acessar: https://ricardogozzano.com/