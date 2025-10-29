Outubro Rosa: Maternidade Carmela Dutra intensifica exames de mamografia para prevenção do câncer de mama

Foto: Leo Munhoz/SECOM

No mês dedicado à conscientização e à prevenção do câncer de mama, a Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis, intensificou a realização de mamografias com ações nos dias 11 e 25 de outubro. A iniciativa, promovida pela unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), atendeu mulheres que aguardavam na fila de espera do Sistema de Regulação (Sisreg).

Para acolher as pacientes, a MCD preparou uma recepção especial, com sala decorada, cantinho do café, lembrancinhas e um mural para fotos. Nos dois dias, foram realizados 52 exames.

“A mamografia é muito importante para o diagnóstico precoce do câncer de mama, pois consegue identificar tumores ainda não palpáveis e dar maior celeridade aos tratamentos” reforçou o diretor Gilberto Seemann.

Referência na Grande Florianópolis, a Maternidade Carmela Dutra é certificada pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) com o selo de qualidade em mamografia. Mensalmente, são realizados mais de 500 exames no local.

Rápida e indolor, a mamografia é essencial para o diagnóstico precoce do câncer de mama. O exame é capaz de detectar pequenas alterações antes mesmo que sejam percebidas ao toque, como nódulos, calcificações e assimetrias.

Absenteísmo é um desafio

Na Maternidade Carmela Dutra, o alto índice de ausência sem justificativa nos exames de mamografias agendados é um problema que impacta diretamente o funcionamento do serviço. Quando as pacientes deixam de comparecer sem aviso prévio, comprometem a eficiência do sistema de saúde, gerando atrasos nas filas de agendamento e maior tempo de espera para outras mulheres.

“As mulheres não devem deixar de fazer, sua qualidade de vida depende do cuidado pessoal, de um diagnóstico preciso e do melhor tratamento na detecção de qualquer alteração nas mamas. Procure informações, sane dúvidas com um profissional e não confie em informações que não venham de fonte confiável”, orientou o chefe do setor de Radiologia da MCD, Alessandro Teodoro.

