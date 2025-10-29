Quarta, 29 de Outubro de 2025
Primeira técnica mulher no NBB, Jelena Todorovic começa com pé direito

À frente do Fortaleza Basquete Cearense, servia bateu Vasco e Botafogo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/10/2025 às 15h10

O treino na quadra do Ginásio do Maracanãzinho está prestes a começar. O Fortaleza Basquete Cearense se apronta para enfrentar o Flamengo pelo NBB (Novo Basquete Brasil) no dia seguinte. Alguns atletas já batem bola na quadra, quando, em um certo momento, o volume da música ambiente aumenta. O ritmo é o pagode. Algo bastante familiar para os jogadores brasileiros. Mas para a técnica da equipe, nem tanto. A sérvia Jelena Todorovic, de 32 anos, foi anunciada pelo clube em julho e ainda se acostuma com as músicas brasileiras.

"Posso afirmar com confiança que danço forró muito bem. Mas ainda estou aprendendo a sambar. Toco piano e canto, adoro a música brasileira. Não sei o que é melhor no Brasil, a música ou a comida", conta Todorovic em entrevista à Agência Brasil.

O trabalho na equipe cearense é o primeiro da carreira dela como head coach , a função principal no banco de reservas. Depois de anos observando como grandes figuras do basquete europeu comandam seus times à beira da quadra, Todorovic se sentiu à vontade para dar o próximo passo depois de receber carta branca da direção do Fortaleza Basquete Cearense para trazer os jogadores que desejasse e implantar um sistema com ideias originais. Em mais de uma resposta, ela cita sua principal crença como treinadora.

"Para mim, o time que vence é aquele que joga melhor coletivamente, não o melhor no papel", expõe.

O começo no NBB tem sido animador. Os três primeiros jogos da equipe foram no Rio de Janeiro, contra clubes de tradição: venceu Vasco e Botafogo antes de cair para o poderoso Flamengo. Todorovic conta que, assim que fechou com o Fortaleza, falou com o técnico da seleção brasileira masculina, o croata Aleksandar Petrovic. A cada dia, ela conhece melhor os jogadores daqui, sejam adversários ou parceiros. Entende melhor as barreiras - como a língua - e as vantagens que o trabalho com atletas brasileiros permite.

"Atletas brasileiros, seja do futebol, vôlei ou basquete, sempre tiveram muita criatividade. Eles também são muito físicos. Tento trazer também uma influência europeia, de atenção ao detalhe, disciplina. Ensiná-los a ler o jogo. Meus jogadores são grandes pessoas e grandes profissionais. Existe uma barreira linguística, sim, mas com ajuda deles eu consigo me comunicar", pontua.

Por falar em barreiras, a simples presença de Todorovic comandando treinos e jogos do Fortaleza Basquete Cearense derrubou um dos maiores tabus no basquete profissional masculino do Brasil, que se estende também a outros esportes. Ela é a primeira mulher a comandar um time no NBB, a liga masculina de basquete que existe desde 2009.

"Certamente isso significa muito. Mas eu me vejo, antes de tudo, como uma técnica. Toda pessoa deve conseguir um emprego baseado nas suas capacidades e se ela merece o cargo. Se você é homem ou mulher, de uma equipe masculina ou feminina, é desafiador do mesmo jeito", afirma a treinadora.

Jelena Todorovic vai além. Recorre à história pessoal para provar que tudo é possível.

"As pessoas acham que as mulheres não conseguem impor autoridade ou não têm o que é necessário para lidar com a pressão de um time masculino. Isso não é verdade. Também há exemplos de homens treinando times femininos e acontece a mesma coisa, não conseguem lidar com a pressão. Você deve ser julgado pela sua capacidade de liderança, seu conhecimento, sua forma de se conectar com as pessoas. Daí vai vir a autoridade, não do seu gênero. Quando estou na quadra eu uso um blazer e dentro dele tem um broche com uma foto minha de quando eu era pequena, devia ter uns quatro anos. Eu uso aquilo para lembrar a mim mesmo que quando eu tinha essa idade eu já queria ser treinadora. E aquela menininha nunca deixou ninguém dizer não para ela", conclui.

De fato, ela foi vista à beira da quadra nos primeiros jogos com um blazer que já se tornou marca registrada. Com uma carreira toda pela frente, ainda há muito tempo para construir uma identidade como uma técnica pioneira no basquete brasileiro.

